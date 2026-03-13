Denim Premiere Visionが日本初開催

プルミエール・ヴィジョン・ジャパン株式会社

フランス・パリで開催される世界有数のファッション素材展示会であり、テキスタイル、レザー、デザイン、服飾資材、縫製など、ファッション産業の上流工程を網羅する国際的なプラットフォームであるプルミエール・ヴィジョンは、デニム産業に特化した国際展示会「Denim Premiere Vision Tokyo」の初開催を発表しました。

本展示会は2026年9月9日（水）・10日（木）の2日間、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、TRANOÏ TOKYOと同時開催されます。

これまでDenim Premiere Visionは、パリ、バルセロナ、ロンドン、ベルリン、ミラノなどヨーロッパ各都市において国際的なデニムコミュニティを形成してきました。今回、その国際的な展開をさらに広げる形で、日本では初となる開催が実現します。本展では 2027-28秋冬コレクションを紹介します。

本イベントは厳選されたフォーマットとして企画されており、およそ20社の国際的な出展企業が参加予定です。デニムのサプライチェーンに関わる主要プレイヤーと、日本のファッション業界をつなぐ出会いとビジネス機会を創出します。

東京 ： 世界的デニム文化を象徴する地

日本は、デニムの歴史と進化において特別な位置を占めています。

精緻なクラフツマンシップ、革新的なテキスタイル技術、そしてセルビッジデニムや伝統的なインディゴ染といった象徴的な技法により、日本はプレミアムブランドやデザイナーにとって国際的な基準となる存在となっています。

東京での「Denim Premiere Vision」開催は、GL events Fashion Divisionが掲げる次の目的を体現するものです。

‐世界のデニム業界とアジア市場のつながりを強化

‐現代デニム産業の変革における日本の重要な役割を発信

‐「Premiere Vision」と「TRANOÏ」という2つのブランドのシナジーを活性化

プルミエール・ヴィジョン代表兼GL events Fashion Division CEOのフロランス・ルッソン（Florence Rousson）は次のように述べています。

「Denim Premiere Visionは創設以来、さまざまなクリエイティブな都市を舞台に国際的なデニムコミュニティを支えてきました。今回の東京での特別開催を通じて、業界の主要な意思決定者と、創造性にあふれた日本のファッションエコシステムを結ぶ新たな交流の場を生み出したいと考えています。」

世界から厳選されたデニム関連企業が参加

本展では、デニムのバリューチェーン全体を網羅する専門企業が、厳選された形で参加します。

紡績からアクセサリー、サステナブル素材まで、幅広い領域の企業が集結します。

主な出展業種

・デニム縫製・OEMメーカー

・革新的なテキスタイルメーカー

・洗い・加工業者

・服飾資材・部材メーカー

・サステナビリティおよび新素材の開発企業

来場者としては、日本および海外のファッションブランド、デザイナー、商品開発チーム、MD、

バイヤー、OEM・ODMパートナー、さらにはテキスタイルイノベーションやサステナビリティ

分野の専門家などが想定されています。

クリエイションと産業をつなぐファッションエコシステム

本展示会は、2年前に日本でスタートしたファッション合同展示会 TRANOÏ TOKYO と同時開催されます。

TRANOÏ TOKYOは、日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）とのパートナーシップのもと開催されるプロフェッショナル向け展示会で、約250のコレクションが出展。日本、アジア、ヨーロッパのデザイナーと、アジア各国のバイヤーが集まります。

TRANOÏ TOKYOがブランドやデザイナーのクリエイティビティを紹介する場であるのに対し、Denim Premiere Vision Tokyoは素材、部材、技術、産業イノベーションなどファッションの上流工程にフォーカスします。

両展示会の同時開催により、デザインとプロダクト開発を結ぶ新たなシナジーが生まれ、デザイナー、ブランド、メーカー、イノベーターが集う、未来志向のファッションエコシステムを形成します。

またそれに向けたイントロダクションとして、2026年3月に開催される TRANOÏ TOKYO A/W26-27 EDITION にて、Denim Premiere Visionのプロモーションブースを出展いたします。

会期中は PV DENIM代表 ファビオ・アダミ・ダラ・ヴァル氏 も来日予定で、日本開催の背景や

今後の展望について紹介する予定です。

開催概要

Denim Premiere Vision Tokyo

開催日：2026年9月9日（水）・ 9月10日（木）

時間：10:00 - 19:00

会場：国立代々木競技場 第一体育館

東京都渋谷区神南2-1-1

主催：プルミエール・ヴィジョン・ジャパン株式会社

同時開催：TRANOÏ TOKYO

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プルミエール・ヴィジョン・ジャパン株式会社

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