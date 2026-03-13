【3月15日（日）】アートフェア東京オフィシャルトークイベント「Dialogue: ASK ART, WHY?-藝術に問う」＜事前チケット申込み開始＞

株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.

アジア最古・日本最大級の国際アートフェア 「ART FAIR TOKYO 20」 のオフィシャルトークプログラム 「Dialogue: ASK ART, WHY?」 が、2026年3月15日（日）に東京ミッドタウン八重洲で開催されます。本イベントではAI、スポーツ、法律、身体表現など多様な領域の登壇者が集い、「芸術に問う」をテーマに、7つのセッションで対話します。

2年ぶりの復活となるアートフェア東京公式トークイベント「Dialogue」。今年でアートフェア東京は20回目の開催となる。トークイベント特設ページ :https://art-tunes.art/ja/ask-art-whyトークイベントの詳細はこちらから

本トークプログラムは、株式会社アートチューンズ（以下、artTunes／本社：東京都）が企画・運営を担当しています。事前申込みをされた方先着200名様には、本イベント限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします。（※チェックイン時にQRコードをご提示ください。）

東京駅直結ミッドタウン八重洲のイノベーションフィールド4階にて開催。

本イベントでは、芸術をめぐるさまざまな問いをテーマに、アーティスト、研究者、文化関係者、法律家、スポーツ関係者など多様な領域の登壇者が集い、対話を行います。

プログラムでは、アートが歴史的に内包してきた排除の構造、AIと人間の審美眼の関係、文化領域における戦略とエコシステム、IPと創造の境界、身体表現の時間性、表現分野のヒエラルキー、そしてAI時代におけるアーティストの役割など、7つの視点から芸術について考えます。

アートを起点に、AI、スポーツ、法律、デザイン、身体表現といった分野を横断しながら、芸術が持つ固有の差異や特徴の一端を明らかにする、1日限りのトークプログラムです。

チケット申込みはこちら :https://peatix.com/event/4924725/viewチケットの事前申し込みはこちらからART FAIR TOKYO 20 オフィシャルトークイベント「Dialogue: ASK ART, WHY?」

＜開催概要＞

日時：2026年3月15日（日）13:00 - 20:00（開場：12:30）

会場：東京ミッドタウン八重洲イノベーションフィールド 4F 大会議室

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲セントラルタワー4階

参加：無料（入退室自由・事前予約可）

※席には限りがあります。事前予約をおすすめします。

主催：ART FAIR TOKYO

企画・運営：artTunes

協力：三井不動産

東京ミッドタウン八重洲は東京駅直結

＜プログラム＞

Session 1 13:00-13:50

開かれたアートとは何か- アートは誰を／何を排除してきたか

登壇：山本浩貴（文化研究者/実践女子大学准教授）



Session 2 14:00-14:50

AIの目と人間の審美眼- AI時代、美的価値を決めるのは誰なのか

登壇：神楽岡久美（アーティスト）,豊柴博義（株式会社FRONTEO 取締役CSO / 博士（理学））

Session 3 15:00-15:50

アートとサッカーに見る文化領域の戦略- 文化資本を未来に渡すためのエコシステム

登壇：岡部恭英（日本サッカー協会エグゼクティブフェロー）,北島輝一（アートフェア東京CEO）



Session 4 16:00-16:50

ファイナルファンタジーはアートに引用できるのか- アートとIPの権利の境界

登壇：中山淳雄（エンタメ社会学者）,小松 隼也（弁護士／アートコレクター）



Session 5 17:10-18:00

動きは時を超えられるのか- 流通する身体を巡って

登壇：ZEN（パルクールアーティスト）,寺内俊博（アートアドバイザリー）



Session 6 18:10-19:00

アートとデザインに序列はあるか- 表現ヒエラルキーは存在するのか

登壇：青沼優介（アーティスト）、磯谷博史（アーティスト）



Session 7 19:10-20:00

次世代の表現とアーティストの役割- AI時代、芸術は人間の最後の防衛線になるのか

登壇：真鍋大度（アーティスト / プログラマー / 作曲家）、超大衆超芸術（現役高校生3人組）

ART FAIR TOKYO について

ART FAIR TOKYO 20ではメインビジュアルにアーティストの宮島達男を迎え、同氏により2007年に発表された Counter Skin in Hiroshima-3 gold を起用した。(C) Tatsuo Miyajima. Courtesy of Akio Nagasawa Gallery.

「ART FAIR TOKYO」は、2005年に創設された日本最大級の国際アートフェアであり、古美術、工芸、日本画、近代美術、現代アートまで幅広い時代とジャンルを横断する世界でも稀有なアートフェアです。国内外のギャラリーが参加し、日本およびアジアのアートシーンを世界へ発信するプラットフォームとして、多くのコレクター、キュレーター、美術関係者が集まります。

2026年開催の ART FAIR TOKYO 20 は節目となる20回目の開催となり、アートマーケットのみならず、文化・社会・思想を横断するさまざまなプログラムが展開されます。

会場は、東京国際フォーラムホールE／ロビーギャラリー（東京都千代田区丸の内3-5-1）。(https://artfairtokyo.com/visitor_info)

＜公式サイト＞ https://artfairtokyo.com/

ART FAIR TOKYOチケット :https://art-ap.passes.jp/user/e/artfairtokyo20/?utm_source=organizer&utm_medium=web-siteチケットのお申し込みはこちらからどうぞ

◼️株式会社アートチューンズ

“誰もが芸術家である時代”をコンセプトに、プロフィールツール「PROFILE by artTunes(https://art-tunes.art/ja/app)」を軸に、多様な取り組みを通じて芸術的な社会の創出に取り組んでいます。創造的な才能が生まれ、育ち、社会のなかで花開いていく。その循環を支えるための基盤を整えながら、「全ての人類の才能が花開く藝術的な社会を」のビジョンを実現します。

artTunes企業サイト :https://art-tunes.art/ja株式会社アートチューンズの情報はこちら

■会社概要

会社名 ： 株式会社アートチューンズ

代表者 ： 代表取締役 宇津木 安来

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F

設立 ： 2022年9月

事業内容： プラットフォーム事業／イベント事業／メディアコンテンツ事業

資本金 ： 1億6,000万円

URL ： https://art-tunes.art/ja