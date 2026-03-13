【3月15日（日）】アートフェア東京オフィシャルトークイベント「Dialogue: ASK ART, WHY?-藝術に問う」＜事前チケット申込み開始＞
アジア最古・日本最大級の国際アートフェア 「ART FAIR TOKYO 20」 のオフィシャルトークプログラム 「Dialogue: ASK ART, WHY?」 が、2026年3月15日（日）に東京ミッドタウン八重洲で開催されます。本イベントではAI、スポーツ、法律、身体表現など多様な領域の登壇者が集い、「芸術に問う」をテーマに、7つのセッションで対話します。
2年ぶりの復活となるアートフェア東京公式トークイベント「Dialogue」。今年でアートフェア東京は20回目の開催となる。
トークイベント特設ページ :
https://art-tunes.art/ja/ask-art-why
トークイベントの詳細はこちらから
本トークプログラムは、株式会社アートチューンズ（以下、artTunes／本社：東京都）が企画・運営を担当しています。事前申込みをされた方先着200名様には、本イベント限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします。（※チェックイン時にQRコードをご提示ください。）
東京駅直結ミッドタウン八重洲のイノベーションフィールド4階にて開催。
本イベントでは、芸術をめぐるさまざまな問いをテーマに、アーティスト、研究者、文化関係者、法律家、スポーツ関係者など多様な領域の登壇者が集い、対話を行います。
プログラムでは、アートが歴史的に内包してきた排除の構造、AIと人間の審美眼の関係、文化領域における戦略とエコシステム、IPと創造の境界、身体表現の時間性、表現分野のヒエラルキー、そしてAI時代におけるアーティストの役割など、7つの視点から芸術について考えます。
アートを起点に、AI、スポーツ、法律、デザイン、身体表現といった分野を横断しながら、芸術が持つ固有の差異や特徴の一端を明らかにする、1日限りのトークプログラムです。
チケット申込みはこちら :
https://peatix.com/event/4924725/view
チケットの事前申し込みはこちらから
ART FAIR TOKYO 20 オフィシャルトークイベント「Dialogue: ASK ART, WHY?」
＜開催概要＞
日時：2026年3月15日（日）13:00 - 20:00（開場：12:30）
会場：東京ミッドタウン八重洲イノベーションフィールド 4F 大会議室
住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲セントラルタワー4階
参加：無料（入退室自由・事前予約可）
※席には限りがあります。事前予約をおすすめします。
主催：ART FAIR TOKYO
企画・運営：artTunes
協力：三井不動産
東京ミッドタウン八重洲は東京駅直結
＜プログラム＞
Session 1 13:00-13:50
開かれたアートとは何か- アートは誰を／何を排除してきたか
登壇：山本浩貴（文化研究者/実践女子大学准教授）
Session 2 14:00-14:50
AIの目と人間の審美眼- AI時代、美的価値を決めるのは誰なのか
登壇：神楽岡久美（アーティスト）,豊柴博義（株式会社FRONTEO 取締役CSO / 博士（理学））
Session 3 15:00-15:50
アートとサッカーに見る文化領域の戦略- 文化資本を未来に渡すためのエコシステム
登壇：岡部恭英（日本サッカー協会エグゼクティブフェロー）,北島輝一（アートフェア東京CEO）
Session 4 16:00-16:50
ファイナルファンタジーはアートに引用できるのか- アートとIPの権利の境界
登壇：中山淳雄（エンタメ社会学者）,小松 隼也（弁護士／アートコレクター）
Session 5 17:10-18:00
動きは時を超えられるのか- 流通する身体を巡って
登壇：ZEN（パルクールアーティスト）,寺内俊博（アートアドバイザリー）
Session 6 18:10-19:00
アートとデザインに序列はあるか- 表現ヒエラルキーは存在するのか
登壇：青沼優介（アーティスト）、磯谷博史（アーティスト）
Session 7 19:10-20:00
次世代の表現とアーティストの役割- AI時代、芸術は人間の最後の防衛線になるのか
登壇：真鍋大度（アーティスト / プログラマー / 作曲家）、超大衆超芸術（現役高校生3人組）
ART FAIR TOKYO について
ART FAIR TOKYO 20ではメインビジュアルにアーティストの宮島達男を迎え、同氏により2007年に発表された Counter Skin in Hiroshima-3 gold を起用した。(C) Tatsuo Miyajima. Courtesy of Akio Nagasawa Gallery.
「ART FAIR TOKYO」は、2005年に創設された日本最大級の国際アートフェアであり、古美術、工芸、日本画、近代美術、現代アートまで幅広い時代とジャンルを横断する世界でも稀有なアートフェアです。国内外のギャラリーが参加し、日本およびアジアのアートシーンを世界へ発信するプラットフォームとして、多くのコレクター、キュレーター、美術関係者が集まります。
2026年開催の ART FAIR TOKYO 20 は節目となる20回目の開催となり、アートマーケットのみならず、文化・社会・思想を横断するさまざまなプログラムが展開されます。
会場は、東京国際フォーラムホールE／ロビーギャラリー（東京都千代田区丸の内3-5-1）。(https://artfairtokyo.com/visitor_info)
＜公式サイト＞ https://artfairtokyo.com/
ART FAIR TOKYOチケット :
https://art-ap.passes.jp/user/e/artfairtokyo20/?utm_source=organizer&utm_medium=web-site
チケットのお申し込みはこちらからどうぞ
◼️株式会社アートチューンズ
“誰もが芸術家である時代”をコンセプトに、プロフィールツール「PROFILE by artTunes(https://art-tunes.art/ja/app)」を軸に、多様な取り組みを通じて芸術的な社会の創出に取り組んでいます。創造的な才能が生まれ、育ち、社会のなかで花開いていく。その循環を支えるための基盤を整えながら、「全ての人類の才能が花開く藝術的な社会を」のビジョンを実現します。
artTunes企業サイト :
https://art-tunes.art/ja
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■会社概要
会社名 ： 株式会社アートチューンズ
代表者 ： 代表取締役 宇津木 安来
所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F
設立 ： 2022年9月
事業内容： プラットフォーム事業／イベント事業／メディアコンテンツ事業
資本金 ： 1億6,000万円
URL ： https://art-tunes.art/ja