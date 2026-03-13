【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】「ドコモMAX」で熱狂MAX！SPECIAL MATCH」3/21（土）G大阪戦 ｄポイント10倍キャンペーンのお知らせ

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アビスパ福岡株式会社

アビスパ福岡とオフィシャル・パートナーの『株式会社NTTドコモ 九州支社』は、明治安田J１百年構想リーグ第８節ガンバ大阪戦［３月２１日（土）１４：３０キックオフ／ベスト電器スタジアム）で開催する【「ドコモ MAX」で熱狂MAX! SPECIAL MATCH!】に併せて、ｄポイントキャンペーンを実施いたしますので、お知らせいたします。


明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節


【開催日】３／２１（土）１４：３０キックオフ


【対戦カード】アビスパ福岡　ｖｓ. ガンバ大阪


【開催場所】ベスト電器スタジアム





■マッチデーパートナー



株式会社NTTドコモ　九州支社

■キャンペーン内容


【3/21「ドコモ MAX」で熱狂MAX！SPECIAL MATCH　限定　ｄポイント１０倍キャンペーン実施】


※２０２６年３月２１日（土）に行われる、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（ガンバ大阪戦）において、dポイントとd払いをどちらもご利用でもれなくdポイントが１０倍になるキャンペーンを実施します。


※３月２１日当日にdポイントカード提示＆ｄ払い両方のご利用でもれなくdポイント１０倍。


　（dポイントカード提示、ｄ払いのいずれかのご利用でもれなくdポイント３倍。）


※進呈上限なし。


※本キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。なお、エントリー、お支払いの順番は問いません。


※キャンペーンポイントの倍率の最大は１０倍までです。


※２００円（税込）以上のご利用が条件です。


※一部店舗は対象外となります。



■エントリー期間：～２０２６年３月２１日（土）


■対象日：２０２６年３月２１日（土）


■詳細およびエントリー：




https://dpoint.docomo.ne.jp/branch/kyu/avispa_260321_7232/index.html?utm_source=dpointclub&utm_medium=owned&utm_campaign=dpc_202603_7232(https://dpoint.docomo.ne.jp/branch/kyu/avispa_260321_7232/index.html?utm_source=dpointclub&utm_medium=owned&utm_campaign=dpc_202603_7232)




※キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。


※「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。



■ｄポイントカード、ｄ払いはアビスパ福岡デザインに着せかえてご使用ください


貯めたｄポイントに応じて、アビスパ福岡へドコモから応援金が届く、「推しJクラブ応援キャンペーン」を実施中です！


皆さんも、是非この機会にｄポイントカードをアビスパ福岡デザインに設定しよう！



［参考］


１. 推しJクラブ応援キャンペーンはこちら：




https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/avispa_2507/index.html







本件に関するお問い合わせ先 ： アビスパ福岡（株）まで


本社　TEL:092-674-3020 / FAX:092-674-3022