【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】「ドコモMAX」で熱狂MAX！SPECIAL MATCH」3/21（土）G大阪戦 ｄポイント10倍キャンペーンのお知らせ
アビスパ福岡とオフィシャル・パートナーの『株式会社NTTドコモ 九州支社』は、明治安田J１百年構想リーグ第８節ガンバ大阪戦［３月２１日（土）１４：３０キックオフ／ベスト電器スタジアム）で開催する【「ドコモ MAX」で熱狂MAX! SPECIAL MATCH!】に併せて、ｄポイントキャンペーンを実施いたしますので、お知らせいたします。
明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節
【開催日】３／２１（土）１４：３０キックオフ
【対戦カード】アビスパ福岡 ｖｓ. ガンバ大阪
【開催場所】ベスト電器スタジアム
■マッチデーパートナー
株式会社NTTドコモ 九州支社
■キャンペーン内容
【3/21「ドコモ MAX」で熱狂MAX！SPECIAL MATCH 限定 ｄポイント１０倍キャンペーン実施】
※２０２６年３月２１日（土）に行われる、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（ガンバ大阪戦）において、dポイントとd払いをどちらもご利用でもれなくdポイントが１０倍になるキャンペーンを実施します。
※３月２１日当日にdポイントカード提示＆ｄ払い両方のご利用でもれなくdポイント１０倍。
（dポイントカード提示、ｄ払いのいずれかのご利用でもれなくdポイント３倍。）
※進呈上限なし。
※本キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。なお、エントリー、お支払いの順番は問いません。
※キャンペーンポイントの倍率の最大は１０倍までです。
※２００円（税込）以上のご利用が条件です。
※一部店舗は対象外となります。
■エントリー期間：～２０２６年３月２１日（土）
■対象日：２０２６年３月２１日（土）
■詳細およびエントリー：
https://dpoint.docomo.ne.jp/branch/kyu/avispa_260321_7232/index.html?utm_source=dpointclub&utm_medium=owned&utm_campaign=dpc_202603_7232(https://dpoint.docomo.ne.jp/branch/kyu/avispa_260321_7232/index.html?utm_source=dpointclub&utm_medium=owned&utm_campaign=dpc_202603_7232)
※キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。
※「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
■ｄポイントカード、ｄ払いはアビスパ福岡デザインに着せかえてご使用ください
貯めたｄポイントに応じて、アビスパ福岡へドコモから応援金が届く、「推しJクラブ応援キャンペーン」を実施中です！
皆さんも、是非この機会にｄポイントカードをアビスパ福岡デザインに設定しよう！
［参考］
１. 推しJクラブ応援キャンペーンはこちら：
https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/avispa_2507/index.html
本件に関するお問い合わせ先 ： アビスパ福岡（株）まで
本社 TEL:092-674-3020 / FAX:092-674-3022