【3/28（土）開催・参加無料】在日華人プロフェッショナル向けキャリアアップセミナー開催決定！代表自らビジョンを語り、その場で個別面談・レジュメ添削も

bloom株式会社

bloom株式会社（以下「bloom」）は、2026年3月28日（土）に「bloom Career Seminar 2026 ── 在日華人プロフェッショナル向けキャリアアップ・セミナー」を九段下・神保町にあるシェアオフィスのBuD square（バドスクエア）にて開催いたします。

■ 開催背景

2026年、コンサルティング・IT業界の採用市場は大きな転換点を迎えています。DX推進やAI活用の加速を背景に、高度な専門性を持つ人材への需要はかつてないほど高まる一方、キャリアパスの多様化に伴い、個人が最適なポジションを見極めることの難易度も増しています。

こうした環境のなかで、日本で活躍する華人プロフェッショナルの皆さまに向け、最新の市場動向と具体的なキャリアチャンスを直接お届けする場として本セミナーを企画いたしました。

■ セミナーの特長

本セミナーの最大の特長は、「情報提供」にとどまらない実践的なキャリア支援をワンストップで提供する点にあります。

1. 業界動向とアライアンス企業紹介 コンサル・IT業界における最新の転職市場トレンドをプロが解説。大手外資系・国内コンサルティングファーム・IT企業など、主要パートナー企業の非公開求人案件もご紹介します。

2. 自社採用（bloom）セッション bloomの代表である林が登壇し、会社のビジョンと今後の事業展開について直接ご説明いたします。自社コンサルタント、PMO、エンジニア職の募集要項や、bloomが目指す未来を共有します。

3. レジュメワークショップ＆現場個別面談 経験豊富なプロのアドバイザーによる履歴書・職務経歴書の無料添削を実施。さらに、ヘッドハンターや採用担当者との直接面談を通じて、スキルや志向性に合った案件を即日マッチングすることも可能です。

■ このような方におすすめ

⚪︎コンサルティング・IT業界での実務経験をお持ちの方

⚪︎外資系・大手企業への転職やキャリアアップをお考えの方

⚪︎自身の市場価値を客観的に把握したい方

⚪︎bloomのビジョンに関心があり、代表の話を直接聞きたい方

■ 開催概要

イベント名： bloom Career Seminar 2026 ── 在日華人プロフェッショナル向けキャリアアップ・セミナー

日時： 2026年3月28日（土） 14:00～16:00

会場： 東京都千代田区神保町3-27-7 5F（BuD square内）

対象： コンサル、ITの実務経験者および将来志望者

費用： 無料

持ち物： 履歴書・職務経歴書（必須）

申込方法： 下記URLよりお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep3_o3c3rDrLFpA9dxJYbiLpVjDEQIb2Xw62mGaElrLr0yGA/viewform?usp=header

【会社概要】

会社名: bloom株式会社

お問い合わせフォーム: https://bloom-firm.com/contact (https://bloom-firm.com/contact)

代表者: 代表取締役 林 栄吾

所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi 7 5F

事業内容

・コンサルティングファーム特化型人材紹介サービス「ファームプラス」運営

・ 不動産・金融特化型人材紹介サービス「アセットキャリア」運営

https://bloom-job.com/ (https://bloom-job.com/)

・ シェアオフィス「BuD square」運営

https://bud-square.com/ (https://bud-square.com/)

・ AI活用支援サービス

・不動産再販

コーポレートサイト: https://bloom-firm.com/ (https://bloom-firm.com/)

採用ページ: https://bloom-firm.com/recruit(https://bloom-firm.com/recruit)