個人経営者向け、コンサル×コーチングの伴走型プログラム「コーチング・ネオ」正式リリース

株式会社リベルテ『自らの力で未来を切り拓く』100日間の集中型プログラム

株式会社リベルテ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：池場大地）は、個人経営者（1人社長・個人事業主・フリーランス）に特化した100日間の集中型伴走プログラム「コーチング・ネオ」の提供を開始しました。

商品設計から集客、営業までを具体的なステップに細分化。専任コーチがクライアントの「外部経営チーム」として徹底的に伴走することで、確実な成果へと導きます。

なぜ、個人経営者に「伴走」が必要なのか

現代は誰もがビジネスを始められる時代になった一方で、多くの個人経営者が「独自性が出せない」「商品は作れたが売れない」「熱量が続かない」という深刻な壁にぶつかっています。

流行や他者の成功事例を模倣する表面的な手法は溢れていますが、自身の強みに根ざした事業を磨き上げ、一人の社長として売上を生み出し続ける基盤を築けている人は多くありません。

自身の強みと整合性が乏しい「事業設計の甘さ」が、営業時に自信を持って提案できない「販売の停滞」を招きます。さらに個人事業主特有の「孤独」が重なることで、行動減少から自信喪失、そして事業への情熱まで失ってしまうのです。

こうした背景から、従来のノウハウ提供や精神論だけでは解決できない課題に対し、戦略設計から実務までを徹底して支える「伴走支援」の重要性が高まっています。

コーチング・ネオで実現できること

最短で、期待を圧倒的に超える成果を生み出します

『コーチング・ネオ』は、月商100万円達成、または売上3倍以上を目指す個人経営者のための集中型プログラムです。自分の人生から答えを導き出す戦略設計と、プロのコーチによる徹底した行動支援を融合し、持続的に成果を生み出せる事業基盤の構築を支援します。

１. 唯一無二の「人生軸」による事業設計

「自分の人生（過去の経験・価値観） × 顧客のリアルな課題 × 実験と検証」

この掛け算により、世界に一つしかない「あなたにしかできないビジネス」を形にします。自分の内側から湧き出る情熱をベースにしているため、競合と比較されることがなくなり、高い成約率と顧客満足度を実現します。

２. セールスを「使命」へと書き換える

「初期顧客は、待っていても現れない」。だからこそ、ペルソナを特定し、自ら動いて声を届けることを「義務」ではなく「使命」として捉え直します。経営者としてのマインドと、足を使い対話を重ねるスキルの両面を支援します。

３. 「やりきれる仕組み」としての環境設定

どれほど高い志があっても、一人で走り続けるには限界があります。孤独になりがちな個人経営者のために、志を同じくする仲間と切磋琢磨できるコミュニティと、コーチが常に隣にいる安心感を提供。困難な局面でも前進し続けられる「環境」を徹底しています。

サービス概要：圧倒的な現実変容のための21ステップ

理想の未来を実現するまでのプロセスを、3フェーズ・21の具体的なステップに体系化しています。

迷いを最小限に抑えながら、個人経営者が着実に事業を前進させるための実践型カリキュラムです。

Phase 1：商品設計（Step 1～7）

現状の棚卸しから始まり、ペルソナ設定、ポジションメイク、商品価値の差別化まで。

「あなたにしかできない唯一無二のサービス」を構築します。

Phase 2：集客（Step 8～11）

集客戦略の設計から、ターゲットに刺さる投稿内容の決定、見込み客の獲得、フロントエンドの設計まで。SNSとリアルを組み合わせた“勝てる導線”を形にします。

Phase 3：営業（Step 12～21）

アポイント獲得から、商談の事前準備、ヒアリング、プレゼン、クロージングまで。

ロールプレイや商談動画のフィードバックを通じて、現場で成果を出せる営業力を身につけます。

リベルテの強み：成果を最大化させる「戦略」と「変容」

詳細を見る :https://liberte-life.jp/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%82%aa/私たちコーチが、あなたに寄り添いながら伴走します。

事業の正解を導き出す「コンサルティング」と、それを実行できる状態を作る「コーチング」を組み合わせることで、最短で成果を生み出す仕組みを構築しています。

コーチング（商品設計・行動変容）

【目的：コンテンツを機能させ、主体的に動ける状態をつくる】

立派な戦略があっても、本人が動けなければ成果は出ません。コンテンツを100%機能させるために、内側を徹底的に深掘りします。

- 商品設計： 「あなたにしかできないサービス」である理由を人生レベルで深掘りし、ペルソナを詳細に導き出します。- 行動の加速： 行動を阻む心理的な壁を取り除き、理想の未来に向けて自走できる状態へ変容させます。- 社長としての自覚： 常に自責の思考を持ち、自らの決断で事業を動かす経営マインドを確立します。コンサルティング（集客・営業）

【目的：勝てる「型」をつくり、武器を揃える】

独自のワークシートを用いながら、戦略から実務面まで徹底的にサポートします。

代表コメント：ビジネスを“生き方”へ変える

- 集客戦略： 最適な集客導線の設計、SNS活用、リアルアプローチの組み合わせ。- 営業実務： 実践で即活用できるトークスクリプトの作成、商談動画の添削、ロールプレイ。圧倒的な伴走体制- 計8回の個別セッション： コーチングセッション（1回）個別コンサルティング（7回：商品設計2回 / 集客2回 / 営業3回）- 専用戦略ルーム（Slack）：各分野のプロフェッショナルが「外部経営チーム」として常駐。日々の疑問を解消し、視野を広げ、判断の質を高めるためのサポートを継続します。

私たちは、事業を支える経営チームです。しかし、すべてを動かすのは社長自身の決断に他なりません。一人の経営者としての自覚を持ち、常に自責の思考をもって行動し続けること。その姿勢こそが、成果を生む原動力となります。

自分の気持ちに素直に向き合ったとき、ビジネスは単なる収入源ではなく、かけがえのない“生き方”へと変わります。私たちは、言葉にならない想いに寄り添い、“幸せな働き方”を一緒に形にしていく伴走者です。「この人生で、このビジネスでよかった」と心から思える日々を、共に育てていきましょう。

■サービス概要

サービス名：コーチング・ネオ

提供形式：完全オンライン（1on1セッション／Slack／LINE相談等）

お問い合わせ：HPお問い合わせ(https://liberte-life.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/)

■株式会社リベルテ会社概要

会社名：株式会社リベルテ

代表取締役：池場大地

所在地：〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-20（株）ニッセイ国土開発ビル301

公式HP：https://liberte-life.jp/

事業内容：コーチング・コンサルティング・SNSマーケティング・SNS運用代行・広告運用代行・動画制作・ホームページ制作等