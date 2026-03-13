オデッセイ「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」を受賞　独自のパッケージソリューションを活用した実績を高く評価

株式会社オデッセイ

人事領域に特化したITコンサルティング事業を手掛ける株式会社オデッセイ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋葉 尊、以下オデッセイ)は、2026年3月10日に開催されたSAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 洋史、以下SAPジャパン）主催の『SAP Appreciation for Partner Excellence 2026』において、「SAP-qualified partner-packaged solution」を受賞しました。

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げられたパートナー企業を表彰するプログラムで、本年で第29回目を迎えます。

この度オデッセイは、独自に開発したパッケージソリューション「Ulysses(R)（ユリシーズ）」シリーズ※1を活用し、コア人事・タレマネ・Learningなど、様々な領域で積極的にQPPSを展開、QPPS(SAP-qualified partner-packaged solution)でのインダイレクトでの受注No.1になったことを評価され、「SAP-qualified partner-packaged solution」を受賞しました。

今回の受賞は、オデッセイ独自のソリューションを活用することによるコストパフォーマンスの高いソリューションを数多くお客様に提供してきた実績をご評価頂いた結果と認識しております。

今後もお客様のニーズや業界のトレンドを敏感にキャッチしながら、更なる独自のソリューションの拡充に尽力して参る所存です。引き続きコア人事（人事給与）からタレントマネジメント、HRTechに至るまで、SAP(R) SuccessFactors(R)をベースに導入テンプレート「Ulysses(R)」を活用した他社とは一味違った人事ソリューションを提供し、お客様企業の競争力向上に貢献して参りますのでよろしくお願いいたします。

※1 テンプレート「Ulysses(R)」を活用したオデッセイの独自ソリューション

Ulysses／ECPAY-Standard(人事管理・給与管理)

Fit to Standard導入手法により人事給与領域を”高品質・短期間・ローコスト”で導入

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

Ulysses／PM-QS(人事管理・目標評価管理)

人事管理・目標評価管理領域を、お客様主体で設定・テスト・移行をいただくコーチング型導入手法で短期間に導入

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

Ulysses／CTD-QS(人事管理・後継者管理/キャリア開発)

人事管理・後継者管理/キャリア開発を、お客様主体で設定・テスト・移行をいただくコーチング型導入手法で短期間に導入

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

Ulysses／LMS-QS(人事管理・学習管理)

人事管理・学習管理を、お客様主体で設定・テスト・移行をいただくコーチング型導入手法で短期間に導入

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

Ulysses／EC-QS(人事管理)

人事管理を、お客様主体で設定・テスト・移行をいただくコーチング型導入手法で短期間に導入

Ulysses／RM with Digital Interview(採用管理＋デジタル面接)

クラウド型デジタル面接プラットフォームHireVueとSAP SuccessFactorsの採用管理モジュールを連携したソリューション

採用領域の負担を軽減させ、優秀人材の採用を支援

Ulysses 人的資本ダッシュボード(R)(人的資本情報の開示/活用)

“人的資本経営”実現に必要な基本的な指標を可視化し、SAP SuccessFactors上のダッシュボードでモニタリングすることが可能

ISO30414が規定する11領域および、金融庁が公表した人的資本に関する情報の有価証券報告書への記載義務項目について可視化

Ulysses／タレマネらくらくスタートプラン

お客様の負担を大幅に抑えて人材情報の統合管理機能を実現

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

Ulysses／人的資本らくらくスタートパック

お客様の負担を大幅に抑えて人材情報の統合管理＋Ulysses 人的資本ダッシュボード(R)を実現

SAP社の認定制度である「SAP-Qualified Partner-Packaged Solution」として認定

【参考】

「SAP SuccessFactors」について

「SAP SuccessFactors」は、世界177ヶ国・1万社以上で利用されている、フルクラウド型人事ソリューションです。タレントマネジメントの中心機能である目標管理、キャリア計画、学習管理、後継者計画からコア人事の人事/給与管理までひとつのシステム基盤で利用できるため機能拡張も容易です。

「SAP認定パートナー・パッケージ・ソリューション」（QPPS）について

SAPジャパンでは、中堅中小企業が短期間でSAPのソリューションを導入し、その効果を実感していただくために、パートナー・パッケージ・ソリューション承認制度を2018年4月から本格的に展開しました。本制度は、パートナー企業がより短期間かつ低コストで品質が担保されたSAPのソリューションを中堅中小企業へ導入しやすくするための制度です。

「Ulysses(R)（ユリシーズ）」 について

「Ulysses(R)（ユリシーズ）」は、100企業グループ以上に上る SAP人事ソリューションの導入プロジェクトの中で培ったナレッジと、数々のお客様のニーズを結集した、オデッセイ独自の導入テンプレートです。2004年のリリース以降、常に人事ソリューションのトレンドや、お客様の声を反映させて進化を続けて参りました。これにより、オデッセイのこだわりである「お客様に満足頂ける高品質のサービスをより安くご提供する」を実践するためのソリューションテンプレートです。 先進技術も取り入れ、お客様のニーズに対応する独自開発のソリューションとして、以下を提供しております。

・コーチング形式の「クイックソリューション」３種類（目標管理、後継者、学習管理）

・人的資本情報の可視化を手軽に実現する「Ulysses/人的資本らくらくスタートパック」

・コア人事を短期間・低コストで導入する「Ulysses/ECPAY-Standard」

・SAP SuccessFactors運用支援AIチャットボット「MetisAI(R)」

・デジタル面接 (HireVue)とSAP SuccessFactors採用管理の連携ソリューション

株式会社オデッセイ 資料ダウンロードサイト

https://www.odyssey-net.jp/document/

【株式会社オデッセイについて】

本社 ：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング17階

社名 ：株式会社オデッセイ

代表者 ：代表取締役社長 秋葉 尊

資本金 ：4,000万円

事業内容：コンピュータのパッケージプログラム導入に関するコンサルティング

ＵＲＬ ：http://www.odyssey-net.jp/

note ：https://note.com/ods_note

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です