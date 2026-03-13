交通比較予約プラットフォームOmio（オミオ）が日本市場に本格参入

Omio Corp.

交通比較予約プラットフォームOmio(https://www.omio.jp/)（本社：独ベルリン、CEO：ナレン シャーム、以下：オミオ）は、2026年3月13日、日本市場への本格参入を発表しました。日本はオミオがサービス提供する第47番目の市場となり、東アジアとしては初の展開となります。

オミオは、複数の交通手段をまとめて検索・比較・予約できる世界最大級のマルチモーダル旅行プラットフォームです。様々な雑誌で2026年に訪れるべき旅行先のトップに選出されるなど、旅行先としての日本への注目は年々高まっています。こうした需要の高まりに応えるべく、オミオは今回、日本市場に本格参入いたします。

日本への参入により、訪日外国人旅行者は、新幹線をはじめとする各種鉄道、長距離バス、国内線フライト、フェリー、そしてジャパンレールパスを、ひとつのプラットフォーム上でシームレスに検索・予約できるようになります。

■ 高まる日本への世界的な注目

日本を訪れる外国人旅行者数は、過去最高を更新し続け、2025年には訪日外国人旅行者数が初めて4,000万人を突破し、前年比15.8%増を記録しました。

円安も追い風となり、特にピークシーズンには多くの外国人旅行者が日本を訪れています。一方で、観光客数の増加に伴い、富士山や京都などの人気スポットではオーバーツーリズムへの懸念も高まっています。観光客の分散を促し、地方への旅行を後押しすることは、本物の旅体験と地域社会の持続可能な発展の両方にとって重要な課題です。

■ 日本国内の移動をシンプルに

日本の地上交通網は、世界最大規模かつ最も利用頻度の高いネットワークのひとつです。新幹線をはじめとし、高頻度で運行される都市間バス、充実した国内線の航空ネットワーク、数千の島々をつなぐフェリー路線など、日常的に利用していない外国人旅行者にとっては、非常に複雑な交通システムとなっています。

オミオは、この複雑な交通エコシステムをひとつのシームレスな体験に統合し、訪日旅行者は、アプリひとつで新幹線、在来線、長距離バス、国内線フライト、フェリーを検索・比較・予約することが可能となります。また、複数の都市をめぐる広域周遊に便利なジャパンレールパスも、オミオ上で直接購入いただけます。あらゆる交通手段を一元管理することで、不慣れな交通システムの複雑さを解消し、旅行者が地元の文化を尊重しながら、日本をこれまでにない形で探索できるよう支援します。

■ 訪日旅行者の心強いパートナー

多くの海外旅行者にとって、日本の交通システムは難易度が高いと感じられがちです。オミオは32言語に対応し、33の通貨での決済が可能であり、初めて日本を訪れる旅行者でも安心して移動手段を手配できます。また、リピーターの旅行者には、幅広い地域や選択肢により、地方の隠れた名所へのアクセスも容易になり、人気観光地への集中緩和にもつながります。

さらに、JRとの提携により、新機能「Omio Advance」を導入いたします。最大12ヶ月先までの予約が可能となり、旅行の計画をより柔軟に立てられるようになります。

■ Omioのグローバル展開における重要なマイルストーン

日本は、オミオにとって第47番目の市場であり、東アジア初の展開となる重要な場所です。東南アジアやブラジルへの進出に続き、オミオは世界でも特にダイナミックなモビリティ市場への展開を加速しています。

Omioグループは、2028年までに70以上の市場での展開を目指しています。世界中の数十億人の旅行者にシームレスな移動体験を届ける「真のグローバルな交通比較予約プラットフォーム」を構築するというオミオのビジョンを実現するため、日本市場へも参入いたしました。

■ オミオ CEOコメント

Omio 創業者兼CEO ナレン シャームは次のように述べています。

「日本は、現代のモビリティの最高峰と言える存在です。高速鉄道、密度の高い地域交通網、国内航空、フェリーなど、世界でも類を見ない規模と精度で運営されています。この交通エコシステムをオミオに統合することは、当社のプラットフォームにとって大きな転換点です。世界最先端の交通ネットワークを、ひとつのインテリジェントなインターフェースに統合し、世界中の旅行者にシームレスなマルチモーダル移動を当たり前にするという、私たちのビジョンを体現するものです。」

■ Omio Corp. （オミオ） について

Omioグループは、2013年の設立以来、世界中のお客様に新しい旅のスタイルを提案し続けています。当グループは、「Omio」と「Rome2Rio」という相互連携する2つのプラットフォームを軸に、交通手段の検索、比較、予約をワンストップで提供する世界有数のマルチモーダル旅行プラットフォームを提供しています。また、B2Bパートナーシップ事業を通じて、オンライントラベルエージェント（OTA）や交通事業者に対し、最適化したビジネスソリューションもお届けしています。鉄道、バス、飛行機、フェリーといったあらゆる交通手段を網羅し、ヨーロッパ、米国、カナダ、東南アジア、日本、ブラジルを旅するお客様の自由な移動をサポートしています。チケット販売数は1日あたり10万枚以上にのぼり、現在、50カ国以上から集まった430名を超える多様なスタッフが、ベルリン、プラハ、メルボルン、バンガロール、シンガポールの各拠点で活躍しています。Omioグループは、これからもお客様の「心を動かす旅」をお届けします。最新情報は https://www.omio.jp/、Omio Japanの Instagram(https://www.instagram.com/omio.japan/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@omio.japan?is_from_webapp=1&sender_device=pc)をご覧ください。

■ 会社概要 Omio Corp.

CEO ：ナレン シャーム

設立 ： 2013年

URL ：https://www.omio.jp/