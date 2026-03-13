『横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店』3月19日(木)グランドオープン「ハーバーくんサンド」「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」「ハーバーくんグッズ」を新発売！

株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、2026年3月19日（木）にグランドオープンする「BASEGATE横浜関内」内に、新店舗『横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店』を同日10時よりオープンいたします。

『店舗 ロゴ』

『店舗 パース図』

本店舗は、横濱ハーバー公式キャラクター「ハーバーくん」をモチーフにした出来たてスイーツ『ハーバーくんサンド』や、『横濱ハーバーはまっこもち クリーミー』、『ハーバーくんグッズ』など、「横濱ハーバースタジアム」ならではの限定商品を取り揃えた「横濱ハーバーの新たな世界を体験できる新業態店舗」です。人が集まり横浜を盛り上げるにぎわいの拠点として、横濱ハーバーをお土産菓子から体験型スイーツにも挑戦してまいります。

『ハーバーくんサンド』

【販売商品】

◆『ハーバーくんサンド』 商品紹介

本商品は、ふわふわのハーバーくん型ワッフル生地に特製ダブルマロンクリームをサンドしたスイーツです。横濱ハーバーダブルマロン餡とカスタードクリームをブレンドした特製ダブルマロンクリームを、ふわふわのハーバーくんワッフル生地で焼き上げ、できたての瞬間にサンドしました。店頭で生地を一枚ずつ焼き上げることで、焼きたてならではの香りや食感をそのままお楽しみいただけます。冷やしてもしっとりとしたおいしさが楽しめる一品です。

価格：300円(税込)

『横濱ハーバーはまっこもち クリーミー』

◆『横濱ハーバーはまっこもち クリーミー』商品紹介

本商品は、横濱ハーバーシリーズの新商品で、もちもち新食感＋特製ダブルマロンクリームで焼き上げた新感覚ハーバーです。新たに開発したもちもち生地の中には、ダブルマロン餡とカスタードクリームをブレンドしたクリームを閉じ込めて、優しく焼き上げました。

「三口食べれば、はまっこ。」横浜には開港時より「三日住めば、はまっこ」という言葉があります。さまざまな人がこの街に集い、気づけば横浜を愛する“はまっこ”になっていく――そんな横浜らしさをお菓子に込めました。一口目はもちっとした食感、二口目はダブルマロンクリームのやさしい甘さ、三口目にはコクが広がる味わい。ぜひ三口でお楽しみください。

価格：151円(税込)

ハーバーくんグッズ ラインナップ

【横濱ハーバー公式キャラクター 「ハーバーくん」グッズ】

横濱ハーバー公式キャラクター「ハーバーくん」のオリジナルグッズです。横濱ハーバーの世界観を楽しんでいただけるアイテムを取り揃えました。ご自宅用はもちろん、横浜の思い出やお土産にもおすすめです。

・ハーバーくん立体ラバーキーホルダー 税込990円

・横濱ハーバーショルダーストラップ 税込1,100円

・ハーバーくんジャガードタオル青 税込550円

・横濱ハーバーラバーチャーム 税込770円

『ハーバーくんカプセル』 ※写真はイメージです『ハーバーくんカプセル』 ラインナップ

【ハーバーくんカプセル】

ありあけ初となるカプセルマシンが登場。大きなハーバーくん型のカプセルマシンを設置し、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをランダムで販売いたします。

ラインナップ：ハーバーくんジャガードタオル青、ハーバーくん巾着、ハーバーくんモバイルリング、ハーバーくんゆらゆらアクキー

価格：税込500円(1回)

「ハーバーくん」と「DB.スターマン」来店イベント

【「ハーバーくん」と「DB.スターマン」が来店！】

BASEGATE横浜関内のグランドオープンを記念し、ありあけ公式マスコットキャラクター「ハーバーくん」と、横浜DeNAベイスターズ公式マスコットキャラクター「DB.スターマン」が遊びにやってきます。

日時：3月20日(金・祝)15時～15時20分

場所：横濱ハーバースタジアム BASEGATE横浜関内店

『オープン記念袋』『横濱ハーバーミニダブルマロン・クリアファイル・バンダナ』

【オープニングキャンペーン ３月19日(木)～3月22日(日)】

◆「オープン記念袋」

各日100個限定、税込3,000円で発売いたします。

内容：横濱ハーバーミニダブルマロン5個入/黒船ハーバーしょこらいちご5個入/横濱ハーバー記念日トートバッグ/ハーバーくん立体ラバーキーホルダー すべて1個ずつ

◆税込1,000円以上お買い上げで「横濱ハーバーミニ ダブルマロン」1個プレゼント

◆税込2,000円以上お買い上げで「横濱ハーバーミニ ダブルマロン1個+横濱ハーバースタジアムオリジナルクリアファイル」プレゼント

◆税込3,000円以上お買い上げで「横濱ハーバーミニ ダブルマロン1個+ハーバーくんバンダナ1枚プレゼント

【店舗概要】

・店 舗 名：『横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店』

・開店日時：2026年3月19日(木)11時

・場 所：BASEGATE横浜関内 タワー棟1F

・住 所：〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1-1

※BASEGATE横浜関内HP(https://www.basegate-yokohama-kannai.com/)

・電話番号：045-307-3433

・営業時間：11時～20時

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）