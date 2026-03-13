韓国発カスタムキーリングブランド「taag(ターグ)」 フラッグシップストアを東京・吉祥寺にオープン

株式会社 MXN JAPAN

株式会社MXN JAPAN(本社：東京都品川区、代表：崔 瀚友)が「taag（ターグ）」の、日本正規販売店として、東京・吉祥寺でのフラッグシップストアをOPENすることをお知らせいたします。

今回オープンする店舗では、ブランドの世界観を体現する多彩なキーリングやチャームを取り揃え、自由に組み合わせて自分だけのキーリングを完成させるカスタム体験をご提案いたします。

カラーや素材、モチーフなど多彩なパーツの中からお気に入りを選び、その日の気分やスタイルに合わせて楽しめる、taagならではのパーソナルなアクセサリースタイルをお楽しみいただけます。

韓国・ソウルのトレンド発信地である聖水（ソンス）や延南（ヨンナム）の店舗でも展開されている人気パーツを含む幅広いラインアップを取り揃え、ご来店いただいたお客様にはオープンを記念したノベルティキャンペーンなどの特別なプロモーションも予定しております。

taag Tokyo Flagship 概要

オープン日｜2026年3月28日(土)

営業時間｜午前11時～午後8時

住所｜〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやビル1階

店内には、AIシステムを活用したレジを導入するほか、お客様自身が店内BGMを自由に変更できるモニターなど、来店体験を楽しめる仕掛けもご用意しています。

また、店内で撮影した写真をその場でプリントして店内に貼ることができる参加型コンテンツも展開。

訪れた人それぞれの思い出や個性が店内に積み重なっていく、コミュニティのような空間づくりを目指しています。

オープニングイベント

※店舗内装イメージのため、レイアウトが変更となる場合がございます。

event1

3/28・3/29 購入者限定

各日先着200名様にオリジナルショッピングバッグをプレゼント

event2

TOKYO FLAGSHIP STORE OPEN NOVELTY

税込3,000円以上ご購入でノベルティ2点プレゼント

１. 税込1,000円以上のご購入とLINE友だち登録で

おまもりキーホルダー（全3種ランダム）をプレゼント

２.税込3,000円以上のご購入で１.に加えてお好きなチャーム1個プレゼント

※チャームの写真は例であり実際の対象デザインは異なる場合があります

※すべていずれもなくなり次第終了

※お客様都合の返品の場合、プレゼントも回収とさせていただきます。

taag(ターグ）

2024年、韓国・ソウルのトレンド発信地である聖水（ソンス）で誕生したカスタムキーリングブランドです。

数百種類におよぶパーツやチャームを自由に組み合わせ、自分だけのオリジナルキーリングをその場で作ることができる体験型ブランドとして人気を集めています。

ポップでユニークなデザインのパーツは、アルファベットやキャラクター、モチーフなど多彩に展開されており、バッグやスマートフォン、ポーチなどに付けて楽しむファッションアイテムとしてZ世代を中心に話題となっています。

韓国の人気アイドルやインフルエンサーが愛用していることでも話題となり、SNSを中心に口コミが広がり、ソウルを訪れる観光客の間でも“自分だけのキーリングを作れるスポット”として人気を博しています。

ブランド公式サイト

公式Instagram ｜https://www.instagram.com/taag.jp(https://www.instagram.com/taag.jp/)

公式オンラインサイト｜https://www.taag.jp

株式会社MXNJAPAN 会社概要

会社名｜株式会社MXN JAPAN

所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F

代表者｜崔 瀚友

会社HP｜https://www.mxn.co.jp(https://www.mxn.co.jp/)