～ドデスカ！1位御礼～大入道場　サクラベツインに登場！名古屋・東別院で3月28日(土)・29日(日)開催

名古屋テレビ放送株式会社

✿～ドデスカ！1位御礼～限定コンテンツが登場！

朝の情報番組「ドデスカ！」は2025年（1～12月）の個人全体・世帯視聴率で、同時間帯1位(月～金・6～8時)となりました。それを記念して、「ドデスカ！」では日頃の感謝を東海3県の視聴者の方々にお伝えすべく、サクラベツインにて「～ドデスカ！1位御礼～大入道場」を開催します。ウルフィのサイコロ投げ体験に、番組出演者の寄せ書きが集まった「春だし、決めた！私の目標ボード」、春の「ドデスカ！」のポスター撮影体験など…ここだけのコンテンツが勢ぞろい。ご参加のうえ、番組のSNSフォローで「番組特製大入袋」をプレゼントします。

さらに、メ～テレのアナウンサーたちが、地元の街角やイベントでお渡ししている“メ～シ”をオリジナルで作れる「ウルフィのメ～シ工房」も登場！好きなものと顔写真を入力すると、かわいい“メ～シ”が完成します。あなただけのオリジナル“メ～シ”を作って、思い出に残る体験をお楽しみください。

✿ウルフィグッズに新作アイテムが登場！

メ～テレキャラクター「ウルフィ」のグッズに新作が登場！「ウルフィラグマット」や「刺繍缶バッジ」といったウルフィの“モフモフ”を再現したグッズや、日常使いしやすい「ステンレスボトル」も！人気の「アクリルキーホルダー」にも新デザインが登場します。さらに、ドデ祭で好評だった「ウル耳ヘアバンド」と「吸水リストバンド」をラインナップ。モフモフでかわいいウルフィグッズをお見逃しなく！



✿みんなで楽しめるスポーツ「ゆるスポーツ」をサクラベツインで体験！

勝ったら嬉しい、負けても楽しい。性別や年齢・障がいの有無に関係なく、みんなで楽しめる新感覚のスポーツ「ゆるスポーツ」がサクラベツインに登場！尻文字で戦う「オシリウスの塔」や、声で遊ぶ「トントンボイス相撲」など、バラエティー豊かな“ゆるい”スポーツが楽しめます。地元の大学生が考案したオリジナル競技「ウルフィ鬼ごっこ」はメ～テレならでは！新生活が始まる春、みんなで体を動かしながらスポーツを楽しみましょう。

【開催概要】

■イベント名：「サクラベツイン2026」 ※入場無料

■開催日：2026年3月28日(土)・29日(日) 雨天決行／荒天中止

■開催時間：10:00~18:00

■開催場所：東別院（名古屋市中区橘2丁目）

■アクセス ：名古屋市営地下鉄 名城線 「東別院駅」 4番出口 徒歩5分

※イベント専用の駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。

■主催 ：メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）

■公式HP： https://www.nagoyatv.com/sakurabetsuin/

■公式X： https://x.com/clubendoji/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/clubendoji/