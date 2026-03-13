佐野ひなこ、木下遥ら豪華女流雀士がドレス姿でサバイバー枠をかけ激突！著名人女性プロ予選会 いよいよ明日生放送！！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局「BS10(ビーエステン)」にて毎週水曜日に生放送でお届けしている『麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ』。今月下旬から始まるBブロックの出場権をかけたサバイバー枠の予選会を3月14日（土）午後3：00～から生放送いたします。4人の女流雀士が華麗なドレスに身を包み、卓上で火花を散らす熱い戦いをぜひご覧ください。

■著名人女性プロ予選会 Bブロック サバイバー枠争奪戦（生中継）

現行の麻雀大会では最高額となる賞金総額1000万円超えの大会「麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ」。3月14日（土）午後3：00～の予選会では、今年度から導入された新レギュレーションの「サバイバー枠」をめぐり、プロ資格を有する著名人4名が試合を繰り広げます。予選会の勝者には、3月25日（水）から始まるBブロックへの出場権が与えられます。

対局に挑むのは、女優・タレントとして活躍する傍ら2024年にプロ入りを果たした佐野ひなこ、Mリーグの公式レポーターを務める木下遥、MリーグチームEX風林火山が主催する『IKUSA2025』で優勝を果たした篠原冴美、『麻雀格闘倶楽部 プロNo.1決定戦2025』に出場し、声優としても活躍している武田雛歩の4名。さらに今回は特別にドレスコードを設け、各雀士がドレスを着用して登場します。Ｂブロック出場権への切符を手にするのは果たして誰なのか！？華やかなドレスを纏った雀士たちが、卓上で魅せる真剣勝負をお見逃しなく。

■放送概要

【放送時間】2026年3月14日（土）午後3：00～よる9：00 ※最大延長よる10：00まで

【試合形式】4半荘 勝利した雀士にBブロックへの本戦出場権が付与されます。

【放送形態】無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

※放送後「TVer」で見逃し配信あり（無料）

■出演者

＜対局＞

佐野ひなこ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

木下遥（日本プロ麻雀連盟）

篠原冴美（日本プロ麻雀連盟）

武田雛歩（日本プロ麻雀連盟）

佐野ひなこ

（最高位戦日本プロ麻雀協会）

木下遥

（日本プロ麻雀連盟）

篠原冴美

（日本プロ麻雀連盟）

武田雛歩

（日本プロ麻雀連盟）

実況：藤川まゆ

解説：齋藤豪

リポーター：菅野真由

■麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ

「本当に強い雀士は、水曜日に決まる。」を合言葉に、各プロ団体のタイトルホルダー、Mリーガー、著名人雀士の計32名が参戦。 1年を通して4つのブロックでリーグ戦を行い、真の麻雀ナンバー1を決定する国内最高峰の麻雀大会です。

【放送時間】

毎週水曜よる7：00から生放送

【放送形態】

BS10（BS200ch）

公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

▼公式HPはこちら :https://www.bs10.jp/championship/