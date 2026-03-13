完全審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」で生まれたご縁を公式アンバサダー・坂東工さんがビデオメッセージで祝福

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、公式アンバサダー・坂東工さんとともに贈る特別企画を2026年3月13日（金）より始動します。ゴージャスを通じて出会い、ご縁を結ばれた皆さまへ、坂東さんから祝福のビデオメッセージをお届けします。

■企画概要

ゴージャスは、ブランドコンセプトである「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会いを」に基づき、完全審査制による上質な出会いを提供しています。意中のお相手と出会えるまでの平均期間は約2.5ヶ月。多くの会員様がその出会いを経て、ご卒業されています。

本企画は、そうしたご縁を大切にしたいという想いから生まれました。ゴージャスをきっかけに交際をスタートされたお二人のどちらからでもご応募可能。毎月抽選で選ばれた5組へ、坂東工さんから祝福のビデオメッセージをお贈りします。ぜひこの特別な機会にご参加ください。

ゴージャスは今後も、「あなたにとってのハイクラス」なお相手との出会いを通じて、皆さまのより豊かな人生に寄り添う取り組みを続けてまいります。

■応募の流れ

【概要】

・応募期間：2026年3月13日（金）～

・対象：ゴージャスを通じて出会い、交際をスタートされた方

・アプリ内退会フロー または 退会者限定LINEの応募フォーム から応募

・毎月末に抽選を行い、当選者を決定

・当選された会員様には、LINEにてビデオメッセージの詳細をご案内

・坂東工さんから30～60秒程度の祝福ビデオメッセージをお届け

■ゴージャス公式アンバサダー 坂東 工さんよりコメント

ゴージャス公式アンバサダーに就任して二年目を迎え、こうして新しい企画に携われることを大変嬉しく思っています。今回、ゴージャスでご縁を結ばれたお二人へ、私からお祝いの「ビデオメッセージ」をお届けする企画をスタートすることになりました。

これまで多くの出会いと、さまざまな愛の瞬間を見届けてきましたが、改めて感じるのは、「愛には人生を変える力がある」ということです。

人と人が出会い、恋をし、人生を共に歩むと決める。それは人生の中でも、とても特別で、美しい出来事だと思います。



ゴージャスを通して結ばれたお二人のこれからの人生が、笑顔と愛に満ちた素晴らしい時間になりますよう、心より願っています。

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

「ゴージャス」ブランドコンセプト :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017594.html＜ゴージャスの特徴＞- 安心してご利用いただける「完全審査制」AIを用いた独自の基準による審査を実施しています。各種プロフィール情報と信頼度を踏まえた総合的な審査により、魅力的な会員のみが利用するサービスにしています。- プロフィールの信頼性を高める「職業・年収証明 / 著名人認証」機能認証が完了するとプロフィールにバッジが付与され、職業や年収を証明できます。さらに、著名人の方は審査を通過することで、専用のバッジが付与され、プロフィール写真を非公開に設定することも可能です。これらの機能により、プライバシーを守りながら、安心してご利用いただけます。- 限られた時間で「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」あなたに最適なお相手を毎日ピックアップ。相互に興味を持ちマッチングした後は希望するやりとりの始め方で、印象を確かめるためのビデオ通話やメッセージ、またはデートの調整に進みます。▼ゴージャスのダウンロードはこちら

App Store・Google Play: https://app.adjust.com/16cw8eh7

公式サイト: https://thegorgeous.jp/

公式X: https://x.com/GorgeousPR

公式Instagram: https://www.instagram.com/thegorgeous.jp/

■リンク株式会社 概要

リンク株式会社は、「それぞれが輝き 喜びを感じるつながりを紡ぎ出す。」をミッションに掲げ、ハイクラス層を対象としたマッチングサービス「ゴージャス」を企画・運営しています。

運営母体は、複数の恋愛・婚活アプリを展開してきたグループであり、9年以上にわたり培ったマッチングアプリ運営の知見と実績を有しています。さらに、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（略称: DMMA）に加入し、安心・安全なサービス運営体制を確立。

加えて、マッチング事業にとどまらず、新規事業開発やAIを活用したプロダクト開発にも注力。テクノロジーの先進性と人間らしさを両立させながら、「人と人のつながり」を起点に、人生に価値をもたらすサービスを創出しています。

会社名: リンク株式会社

代表取締役CEO: 白井 僚

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://link-corporate.jp/

■アイザック株式会社 概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社（aisaac inc.）

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

公式X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc