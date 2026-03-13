令和7年度「応用地質フォトコンテスト」受賞作品決定

一般社団法人 日本応用地質学会

一般社団法人日本応用地質学会（会長：徳永朋祥）は、写真を通じて応用地質学のイメージを浸透させるとともに学会の活動内容を内外に発信することを目的に、「令和7年度 応用地質フォトコンテスト」を開催しました。

作品を広く一般にも募集した結果、応募人数82名・応募作品149点と多くの作品が寄せられました。厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点、入選4点、学生賞2点（計9点）を選出しましたのでお知らせします。

受賞作品（結果発表）

最優秀賞

作品名：大地の要塞

撮影者：筧 悠里恵（非会員）

撮影場所：トルコ カッパドキア

選定理由：火山活動で堆積した厚い凝灰岩層には、紀元前から人間が様々な目的で無数の穴を掘削しており、今もなおその形を綺麗に保存しています。地質と人間活動が交わるスペクタクルを見事に写した一枚として、最優秀賞に選定いたしました。

優秀賞

作品名：タウシュベツ橋梁の今

撮影者：浪川 和大（非会員）

撮影場所：北海道河東郡上士幌町

選定理由：糠平ダムの完成により湖底に沈んだ「幻の橋」を捉えた一枚です。かなり老朽化が進んでいるものの、当時の土木技術の高さを今に伝える美しい姿をとどめています。湖面にたたずむ儚くも重厚なアーチと爽やかな青空の対比が印象的な作品です。

優秀賞

作品名：火と水の造形

撮影者：新留 正人（非会員）

撮影場所：宮崎県高千穂町

選定理由：両側から押し潰されるのではないかと錯覚してしまいそうな大迫力の作品です。舟と橋を被写体に加えたことで、壮大さが一層引立っています。火山活動と河川浸食が生み出した圧倒的景観を見事におさめきっており、観る者の目を釘付けにする一枚です。

入選

作品名：マリンポートかごしまの防災シェルター

撮影者：下鳥 亨（非会員）

撮影場所：鹿児島県鹿児島市中央港新町

選定理由：桜島とアーチを対比させた構図が面白い一枚です。「災害被害を軽減することはもちろん重要だが、景観の一部として調和することもまた重要である。」設計者のそのような思いを映し出したようにも感じられます。

入選

作品名：ススキに囲まれて

撮影者：藤脇 正真（非会員）

撮影場所：福岡県北九州市小倉南区平尾台

選定理由：夕暮れの光に照らされ、美しく輝く羊群原の瞬間を見事に捉えた一枚です。夕焼けに染まる石肌と一面のススキが織りなす情景は静謐かつ神秘的で、自然の息吹と時間の移ろいを感じさせる素晴らしい作品です。

入選

作品名：ざ・いせき

撮影者：徳野 隼也（非会員）

撮影場所：山形県山形市大字山寺

選定理由：侵食で形成された蜂の巣状の奇岩が、神秘的な雰囲気をまとっています。古ぼけた木製の鳥居は、この岩山が太古の昔から人々の信仰の対象であったことを想像させます。自然の景観の美しさと人間活動の調和を映し出した一枚です。

入選

作品名：ネット帽

撮影者：金子 敦志（非会員）

撮影場所：秋田県由利本荘市 鳥海ダム付近

選定理由：雄大な自然と人の営みが交差する瞬間を的確にとらえた作品です。山肌を覆う法面工の規則的な直線が、周囲の深い緑や広い空と美しい対比を生み、土木構造物の機能美と風景の調和を印象的に表現されている作品です。

学生賞

作品名：森林限界と岩肌

撮影者：小田島 誠慈（非会員）

撮影場所：ドイツ

Garmisch-Partenkirchen、Eibsee

選定理由：樹林帯から裸岩部へと切り替わる境界を明確に捉えた一枚です。湖面と集落を手前に配し、斜面のスケール感と高度による環境変化を明快に表現した作品です。

学生賞

作品名：花崗岩のお城

撮影者：五島 和輝（非会員）

撮影場所：長野県上松町 木曽駒ケ岳付近

選定理由：岩稜から斜面へ連なる岩塊の分布を、ローアングルで力強く捉えた作品です。割れ目に支配された岩体の形状や、崩落・移動した転石が明瞭で、風化・侵食による地形プロセスが読み取れます。植生との対比も効果的で、美しい一枚です。

審査総評

今回も素晴らしい写真が数多く寄せられ、受賞作品の審査も大変でした。審査では、当学会らしく「人と地質に起因する自然現象を表現した写真」を選考しましたが、そのほかにも撮影者の力量の高さがうかがえる作品が多数ありました。ご応募いただいた皆様に御礼申し上げます。

受賞作品は、学会誌「応用地質」の表紙等を飾る予定です。今後も多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

開催概要

・名称：令和7年度 応用地質フォトコンテスト

・応募受付期間：令和7年8月1日～令和7年10月31日

・応募数：149作品

・応募人数：82名

・主催：一般社団法人日本応用地質学会

・フォトコンテストURL：https://www.jseg.or.jp/photo_contest/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本応用地質学会 事務局

E-mail：office@jseg.or.jp