アムシュティー紅茶と生搾りフルーツサンド・スコーンのペアリングの新感覚体験。紅茶専門店 神戸・甲南山手「テ・クローレ」が4月3日(金)にリニューアルオープン
菓子・食品の開発・卸売を展開する株式会社ジェイ・ファーム(大阪市北区、代表取締役：中島克也)は、紅茶専門店「神戸・甲南山手 テ・クローレ」を2026年4月3日(金)にリニューアルオープンいたします。これに先立ち、2026年4月2日(木)にメディア関係者向けのプレオープンイベントを開催いたします。
フルーツサンドと紅茶の“ペアリング体験”
フルーツサンドの果実の甘みと生クリームのコクを引き立てるため、紅茶の香りや渋みのバランスを考えたペアリングを提案。
紅茶は産地やブレンドによって香りや味わいが異なり、料理との組み合わせによって新しい味覚体験を生み出します｡
ミックスフルーツサンドセット
例えば、完熟いちごのフルーツサンドには「エンジェルジャスミン」を。
アールグレイをベースにジャスミンやサワーカップの華やかな香りを重ねた紅茶が、
いちごの甘酸っぱい香りと溶け合い、口の中に幸福感のある香りが広がります。
さらに、フルーツサンド専用に調合したオリジナルクリームのコクを、
紅茶の程よいタンニンがすっと引き締め、次の一口をより引き立てます。
3つのこだわり
1. 紅茶専門店ならではの15種類の茶葉
世界各地の茶葉を使用し、フレーバーティーやハーブティー等を含めた15種類の紅茶を用意。香りや味わいの違いを楽しみながら、
お好みの一杯を選ぶことができます。
2. 生搾りフルーツサンド
フルーツサンド専用に特別に調合したオリジナルクリームを使用。
甘さだけに頼らず、ほどよい酸味を加えることで完熟フルーツの甘みを引き立てます。
柔らかなパンと一体となり、紅茶との相性を考えたバランスの良い味わいに仕上げています。
3. 焼きたてスコーン
フランス産小麦と四つ葉バターを贅沢に使用したプレーンスコーン。噛むほどに小麦の風味が広がります。
amsuteaの高品質なアールグレイの上品な香りが、スコーンの素朴な旨味を優しく包み込み、優雅な余韻を演出します。
プレオープン メディア限定イベント
日程：2026年4月2日（木）11時～12時
場所：神戸・甲南山手 テ・クローレ
〒658-0001 神戸市東灘区森北町2-2-21
内容：フルーツサンド・スコーンと紅茶のペアリング体験、
紅茶ギフトのお土産付き
テ・クローレ 公式Instagram
https://www.instagram.com/thecolore_teahouse/
取材の申し込み
取材をご希望のメディア様は、以下までご連絡ください。
株式会社ジェイ・ファーム
担当：石田 洸丞（いしだ こうすけ)
メール：colore@jfarm.co.jp
携帯：080-4071-7687
以下をご記入の上、メールをお送りください。
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・撮影の有無（スチール / 動画）：
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ジェイ・ファーム
〒531-0071 大阪市北区中津1-2-20 新清風中津ビル6階
広報担当：石田 洸丞（いしだ こうすけ)
メール：colore@jfarm.co.jp
携帯：080-4071-7687