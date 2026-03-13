Threads運用をもっとラクに。Threads運用・投稿・管理ツール「Thready」を公開

株式会社つなぐ

株式会社つなぐ（本社：東京都渋谷区広尾5-1-21は、

Threads投稿管理ツール「Thready（スレディ）」をリリースしました。

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Threadyは、Threadsアカウントと連携し、予約投稿、投稿一覧での管理、カレンダーでのスケジュール確認、反応率の可視化などをひとつにまとめたツールです。

日々のThreads運用をよりスムーズにし、継続しやすい投稿体験を支援します。

分析画面

【開発背景】

Threads運用では、投稿内容の準備、予約の設定、過去投稿の確認、反応の振り返りまでを個別に管理する手間が生じがちです。Threadyは、そうした運用負担を減らし、個人から企業まで、Threads活用をもっと手軽に続けられる環境をつくることを目指して開発されました。

【Threadyの主な特長】

1．予約投稿

テキストや画像を設定し、指定した日時に投稿できます。

2．投稿管理

投稿一覧から、予約済み、投稿済み、下書き、失敗などのステータスを確認でき、運用状況を把握しやすくします。

3．カレンダー管理

月間カレンダー上で投稿予定を俯瞰でき、配信計画の見直しや管理を行いやすくします。

カレンダー管理機能

4．分析機能

投稿数、いいね数、反応率などの指標を確認でき、運用改善に役立てることができます。

投稿分析機能

5．導入のしやすさ

Threadsとの連携は短時間で開始でき、3ステップで投稿設定まで進められます。

【今後の展開】

Threadyは、今回のリリースをゴールではなくスタートと位置づけています。現在も追加機能の開発を継続しており、今後は分析機能の強化、運用管理機能の拡張、投稿体験のさらなる改善などを順次進めてまいります。ユーザーの声を取り入れながら、より使いやすいThreads運用ツールへと育てていく予定です。

【サービス概要】

サービス名：Thready（スレディ）

提供内容：Threadsアカウント連携、予約投稿、投稿一覧管理、カレンダー管理、分析機能

料金：月15投稿まで無料



サービスサイト：https://thready.tuna-tools.com/

【会社概要】

会社名：株式会社つなぐ

所在地：東京都渋谷区広尾5-1-21 3B

代表者：代表取締役 工藤誉宏

事業内容：システム開発、Webマーケティングほか。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社つなぐ

E-mail：support@tuna-tools.com

コーポレートサイト：https://tsunagu-inc.jp/