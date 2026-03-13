サイクリスト思想から生まれた、narifuriのシグネチャーアイテム「MULTI WAFFLE」

ヒットユニオン株式会社

fashion + bicycle（機能性）を融合させた新しいカテゴリーのパイオニアであるnarifuri（ナリフリ）は、2026年SSシーズンより、365日動くための服を提案するプロジェクト「Freedom in Motion 365 （以下、F/i/M 365）」をスタートしました。

プロジェクト第一弾として、narifuriのシグネチャーアイテム「MULTI WAFFLE（マルチワッフル）」の

新作をリリースいたします。

サイクリスト思想から生まれた「MULTI WAFFLE」

2020年のファーストコレクション以降アップデートを重ね、サイクリスト由来のディテールと、独自の

パターンに加え、帝人フロンティアが開発したSOLOTEX(R)と、DELTAPEAK(R)をMIXさせた高機能ワッフル生地を採用。“Season Less, Scene Less, Style Less & Gender”をコンセプトに、さまざまなシーンに対応するマルチユーティリティウェアです。

ラインナップは、定番のクルーネックスウェットやTシャツ、ワッチキャップに加え、新型となるヘン

リーネックTシャツ、ジップパーカーを発表。

特設サイトでは、コレクションの世界観を表現したルックを公開しております。

特設サイトURL : https://www.narifuri.com/shop/pages/post20.aspx

2026 SS コレクション

NF-1225 | マルチワッフルジップパーカー

この春の新型。フロントのカンガルーポケットに加えてペダリングを妨げないサイドポケットなど自転車乗りに嬉しいディテールに注目

■ 4⾊展開/ 18,700円（税込）

■ 商品ページURL：https://www.narifuri.com/shop/g/gNF1225-4550392660925/

NF-1173 | マルチワッフルクルーネックスウェット

シリーズの中で最もリピーターの多い定番の型。サイドポケット、冷たい風から手を守るサムホールなどディテールも満載。

■ 新⾊2⾊+定番⾊/ 16,500円（税込）

■ 商品ページURL：https://www.narifuri.com/shop/g/gNF1173-4550392657932/

NF-1224 | マルチワッフルヘンリーネックTシャツ

この春の新型。ネックのボタンを開けても閉めても様になるデザイン。共通したディテール、サイドポケットももちろん付属。

■ 5⾊展開/ 13,200円（税込）

■ 商品ページURL：https://www.narifuri.com/shop/g/gNF1224-4550392659868/

NF-1174 |マルチワッフルクルーネックTシャツ

凹凸のあるワッフル組織により無地ながら存在感のある雰囲気に仕上がっており、一般的なTシャツと差別化を図っている。

■ 新⾊2⾊+定番⾊/ 12,100円（税込）

■ 商品ページURL：https://www.narifuri.com/shop/g/gNF1174-4550392658014/

NF-9043 | マルチワッフルワッチキャップ

浅めフィッティングのワッチキャップ。ドライタッチで軽やかな素材なので春夏シーズンのコーデのポイント使いにもおすすめ。

■ 新⾊3⾊+定番⾊/ 4,950円（税込）

■ 商品ページURL：https://www.narifuri.com/shop/g/gNF9043-4550392658120/

OVERVIEW

■ 発売日：3月13日（金）

■ 特設サイトURL : https://www.narifuri.com/shop/pages/post20.aspx

■ 販売場所：narifuri online store、全国取り扱い店舗

F/i/M 365 （Freedom in Motion）| エフアイエム365

2026年SSから始動する F/i/M 365 とは、narifuriの10年先を見据えたタグライン「Freedom in Motion」を軸に、サイクリストの思考・身体感覚・都市や自然の中での生き方に寄り添いながら、“動くための服/Motion Explorer Series”を再発明し、発表していくプロジェクト。

特設サイトURL： https://www.narifuri.com/shop/pages/post19.aspx

narifuri | ナリフリ

fashion＋bicycle（機能性）を融合させ、自転車に乗ることを想定した機能と街に溶け込むデザインを両立させたファッションブランド。日常の振る舞い（＝行動）が身振り（＝スタイル）をつくるという考え方のもと、自転車に乗ることから街を歩くことまでをひとつながりの「生活の流れ」として捉え、行動そのものに寄り添った自然で快適な行動をデザインするスタイルブランドです。

■ Official HP：https://www.narifuri.com/shop/

■ Instagram ：https://www.instagram.com/narifuri_japan/

■ Facebook ：https://www.facebook.com/narifuri

■ X ：https://x.com/narifuri_tweet