TikTok Shop、地域の魅力的な商品を全国へつなぐ新プロジェクト「TikTok Shop Local」第1弾を香川県高松市で開催！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、アプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop」を通じて、地域の特産品や中小事業者の商品などを全国へ届け、地域の魅力発信や地域経済の活性化に寄与することを目指す新たなプロジェクト「TikTok Shop Local（ティックトックショップ ローカル）」を開始します。本プロジェクトの第1弾として、香川県の特産品をTikTok Shopを通じて販売し、全国にその魅力を届ける「TikTok Shop Local in 香川」を2026年3月28日（土）、29日（日）に実施いたします。なお、本イベントは香川県及び高松市の後援を受けて実施します。

第1弾の香川県における開催を皮切りに、全国各地で同様の企画を実施する予定です。

「TikTok Shop Local in 香川」では、日本一長いアーケードで知られる高松中央商店街の活性化と管理を担う中心組織である高松中央商店街振興組合連合会との共催のもと、株式会社IZULCAが運営する地方特産品専門のTikTok Shopアカウント「47マルシェ」や、ラクガキ企画株式会社が運営する地域の特産品を紹介する「SATOIRO SHOP」と連携し、高松中央商店街振興組合連合会の加盟店舗で販売されている商品をはじめ、香川県の特産品をTikTok Shop LIVEで販売します。

LIVE配信は、高松市の中心にある高松丸亀町壱番街前ドーム広場に配信ブースを構え、TikTok Shopで人気のクリエイターたちが、高松中央商店街で販売されている商品を中心とした地元の特産品を手に取り、一つひとつ全国の視聴者に向けて紹介していきます。

また、TikTok Shop LIVE配信に先立ち、3月28日（土）14時から、LIVE配信と同じ高松丸亀町壱番街前ドーム広場にて、「TikTok Shop Local in 香川」キックオフイベントを開催します。本イベントは、「TikTok Shop Local」プロジェクトのローンチを記念するとともに、第1弾となる「TikTok Shop Local in 香川」の始動に向けた弾みとするべく実施するものです。

イベントには、TikTok Shopクリエイターに加えて、本プロジェクトを盛り上げるクリエイターとして、遠坂めぐ（えんさかめぐ）、オムライス兄さん/Omurice Boyが登場します。2名のクリエイターは、2025年4月に実施した「TikTok Connect by Tourism in 香川」の際に高松市を訪れ、ドーム広場で音楽LIVEやキッチンカーによる販売などを行いました。また地元に根差すクリエイターとして喉押さえマン、藤崎さくら🍒🧡・香川も参加いたします。

開催概要- タイトル：TikTok Shop Local in 香川- 主催：TikTok Japan（TikTok Shop Japan）- 共催：高松中央商店街振興組合連合会- 後援：香川県、高松市

【キックオフイベント】

- 開催場所：高松丸亀町壱番街前ドーム広場- 開催日時：3月28日（土）14:00～15:00- 登壇者：遠坂めぐ（えんさかめぐ）、オムライス兄さん/Omurice Boy

【TikTok Shop LIVE配信】

- 配信場所：香川県高松市内- 配信日時：3月28日（土）15:00～19:00、3月29日（日）10:00～14:00- 配信クリエイター：大家彩香（47マルシェ）、小笹俊一（47マルシェ）、宮宇地 美穂（SATOIRO SHOP）、28日（土）のみ / 世奈（DAsena公式チャンネル）、29日（日）のみ / TOMOさん育児中💪（山下智博）- 視聴方法：TikTokアプリ内で、以下のアカウントからご視聴いただくことができます。・47マルシェ：https://www.tiktok.com/@47marche・SATOIRO SHOP：https://www.tiktok.com/@satoiro_shop・DAsena公式チャンネル：https://www.tiktok.com/@dasenachannel・TOMOさん育児中💪（山下智博）：https://www.tiktok.com/@shanxiazhibo※やむを得ない事情により、「TikTok Shop Local in 香川」の内容が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。- 本イベントで販売する商品 ※一部例・讃岐うどんの老舗、こんぴらやの「さぬきうどん」・大正時代から続く漬物専門店、大森屋の「ピーマン漬け」・江戸時代創業の伝統の味、堺屋醤油の「ミカン醤油」「しょうゆ豆」

キックオフイベント登壇クリエイター

遠坂めぐ（えんさかめぐ）

（https://www.tiktok.com/@meg_ensaka）

2022年に投稿した「キレてます！シリーズ」が累計6億回再生を超え、「TikTok Awards Japan 2022」の「Music Creator of the Year」を受賞。関連動画総再生数が1億回再生を超えるオリジナル楽曲を多数リリースするなど、ショート動画を中心に自らの音楽を発信するシンガーソングライター。全国各地でのLIVE活動や TV出演・ラジオ出演など幅広く活動中。

オムライス兄さん/Omurice Boy

（https://www.tiktok.com/@omurice_omelette）

トレードマークのドヤ顔と赤パーカーで、若者を中心に人気のオムライス系クリエイター。視聴者からの無茶振りに応えて作る創作オムライスがバズり、投稿を始めて1年半で「TikTok Awards Japan 2022」の「Gourmet Creator of the Year」を受賞。さらに翌年には「TikTok Awards 2023」の「Gourmet Creator of the Year」、翌々年には「TikTok Creator Awards Japan 2024」のフード部門を受賞し史上最多の3連覇達成。オムライス歴は4年半で、これまでに作ったオムライスの数は1万個以上。

DAsena公式チャンネル

（https://www.tiktok.com/@dasenachannel）

大阪出身、明るさと元気が取り柄のLIVEクリエイター。韓国で2年間アイドル練習生として培ったプロ意識と、大阪人らしい親しみやすさを活かした配信を心がけ、これまでに自社開発のイヤホンで1.5万台以上の販売や家電製品を「1週間で5,000台超」販売、単一配信でのGMV 800万円突破という記録を達成。 日・中・韓の3ヶ国語を活かしたグローバルな視点も強みで、常に日本一のLIVEクリエイターを目指して、毎日全力で挑戦中。

TOMOさん育児中💪（山下智博）

（https://www.tiktok.com/@shanxiazhibo）

海外で600万人以上のフォロワーを擁するクリエイター。日本のTikTokではショッピングLIVEの修行中。北海道と和歌山の食品を販売し、1回のLIVEで数十万円の売り上げを記録した経験あり。小樽ふれあい観光大使と、愛媛県デジタルパートナーを務める。

47マルシェ

（https://www.tiktok.com/@47marche）

「地方創生で日本を元気に！」をコンセプトに全国各地の特産品の紹介・販売を展開。「47マルシェ」のネーミング由来は「47」都道府県＋「マルシェ（フランス語で市場）」。兵庫県豊岡市での現地TikTok Shop LIVE配信では但馬米を中心に2日間で計400万円を超える売上を記録。株式会社IZULCA運営。

SATOIRO SHOP

（https://www.tiktok.com/@satoiro_shop）

地元を知り尽くしたメディアと、アナウンサー（宮宇地美穂）が厳選。香川で愛されてきた本当においしいもの、こだわりの逸品をお届けします。香川を元気に、地域の魅力をもっと多くの人に伝えたい。そんな想いを込めて「SATOIRO SHOP」は始まりました。

【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。