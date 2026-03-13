アニメ『怪盗ジョーカー』のコンテンツプリントが2026年3月13日（金）より販売開始！！
印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！
コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。
アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら
アニメ『怪盗ジョーカー』のイラストや場面写を使用したブロマイドとシールが登場！
概要
アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら
販売期間：2026年3月13日（金）12:00～ 2026年8月31日（月）16:59まで
商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/joker/
商品ラインナップ
商品ラインナップ
●アニメ『怪盗ジョーカー』10周年ブロマイド 全26種
L判写真紙300円（税込） L判写真紙500円（税込）
2024年のアニメ『怪盗ジョーカー』放送10周年のビジュアルやアニメ『怪盗ジョーカー』10th ANNIVERSARY スペシャルトークショーで発表されたランキング上位の場面写をブロマイド化！
※お好きな絵柄をお選びいただけます。
●アニメ『怪盗ジョーカー』ランダムブロマイド 全10種
L判写真紙200円（税込） L判写真紙350円（税込）
「オンラインクジら」描き下ろしイラストをブロマイド化！
※全10種のなかからランダムで1種プリントされます。
※同じ商品がプリントされる場合もございます。
●アニメ『怪盗ジョーカー』ステッカー風シール 全5種
L判シール紙 400円（税込）
「オンラインクジら」描き下ろしイラストをステッカーにしました！
※お好きな絵柄をお選びいただけます。
アニメ『怪盗ジョーカー
アニメ公式サイト：https://s.mxtv.jp/joker/
アニメ公式X：https://x.com/mjoker_anime
原作：https://www.corocoro.jp/title/353
「プリントくじら」とは？
「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。
会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。
利用方法
※会員登録は不要です。
1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス
2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認
3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り
4. その場でお支払いをし、印刷完了！
※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。
サービス概要
サービス名：プリントくじら
公式サイト：https://print.onlinekujira.com/
公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)
権利表記：
(C)たかはしひでやす・小学館／怪盗ジョーカープロジェクト
(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.
お問い合わせ
株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント
Email：printkujira@smde.co.jp