アニメ『怪盗ジョーカー』のコンテンツプリントが2026年3月13日（金）より販売開始！！

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！

コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。

アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら

アニメ『怪盗ジョーカー』のイラストや場面写を使用したブロマイドとシールが登場！

概要

アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら

販売期間：2026年3月13日（金）12:00～ 2026年8月31日（月）16:59まで

商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/joker/

商品ラインナップ

商品ラインナップ

●アニメ『怪盗ジョーカー』10周年ブロマイド 全26種

L判写真紙300円（税込） L判写真紙500円（税込）

2024年のアニメ『怪盗ジョーカー』放送10周年のビジュアルやアニメ『怪盗ジョーカー』10th ANNIVERSARY スペシャルトークショーで発表されたランキング上位の場面写をブロマイド化！

※お好きな絵柄をお選びいただけます。

●アニメ『怪盗ジョーカー』ランダムブロマイド 全10種

L判写真紙200円（税込） L判写真紙350円（税込）

「オンラインクジら」描き下ろしイラストをブロマイド化！

※全10種のなかからランダムで1種プリントされます。

※同じ商品がプリントされる場合もございます。

●アニメ『怪盗ジョーカー』ステッカー風シール 全5種

L判シール紙 400円（税込）

「オンラインクジら」描き下ろしイラストをステッカーにしました！

※お好きな絵柄をお選びいただけます。

アニメ『怪盗ジョーカー

アニメ公式サイト：https://s.mxtv.jp/joker/

アニメ公式X：https://x.com/mjoker_anime

原作：https://www.corocoro.jp/title/353

「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。

会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。

利用方法

※会員登録は不要です。

1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス

2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認

3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り

4. その場でお支払いをし、印刷完了！

※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。

サービス概要

サービス名：プリントくじら

公式サイト：https://print.onlinekujira.com/

公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)

権利表記：

(C)たかはしひでやす・小学館／怪盗ジョーカープロジェクト

(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.

お問い合わせ

株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

Email：printkujira@smde.co.jp