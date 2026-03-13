アニメ『怪盗ジョーカー』のコンテンツプリントが2026年3月13日（金）より販売開始！！

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株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！


コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。




アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら

アニメ『怪盗ジョーカー』のイラストや場面写を使用したブロマイドとシールが登場！


概要

アニメ『怪盗ジョーカー』プリントくじら


販売期間：2026年3月13日（金）12:00～ 2026年8月31日（月）16:59まで


商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/joker/


商品ラインナップ


商品ラインナップ


●アニメ『怪盗ジョーカー』10周年ブロマイド　全26種


L判写真紙300円（税込）　L判写真紙500円（税込）


2024年のアニメ『怪盗ジョーカー』放送10周年のビジュアルやアニメ『怪盗ジョーカー』10th ANNIVERSARY スペシャルトークショーで発表されたランキング上位の場面写をブロマイド化！


※お好きな絵柄をお選びいただけます。




●アニメ『怪盗ジョーカー』ランダムブロマイド　全10種


L判写真紙200円（税込）　L判写真紙350円（税込）


「オンラインクジら」描き下ろしイラストをブロマイド化！


※全10種のなかからランダムで1種プリントされます。


※同じ商品がプリントされる場合もございます。




●アニメ『怪盗ジョーカー』ステッカー風シール　全5種


L判シール紙 400円（税込）


「オンラインクジら」描き下ろしイラストをステッカーにしました！


※お好きな絵柄をお選びいただけます。


アニメ『怪盗ジョーカー

アニメ公式サイト：https://s.mxtv.jp/joker/


アニメ公式X：https://x.com/mjoker_anime


原作：https://www.corocoro.jp/title/353


「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。


会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。


利用方法

※会員登録は不要です。


1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス


2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認


3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り


4. その場でお支払いをし、印刷完了！


※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。


サービス概要

サービス名：プリントくじら


公式サイト：https://print.onlinekujira.com/


公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)


権利表記：


(C)たかはしひでやす・小学館／怪盗ジョーカープロジェクト


(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.


お問い合わせ


株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント


Email：printkujira@smde.co.jp