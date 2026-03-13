エヴリシング・バット・ザ・ガール『エデン』、『アンプリファイド・ハート』デラックス国内盤が4月4日（土）にUHQCDで初登場

株式会社インター・アート・コミッティーズ

シンガー・ソングライター兼ミュージシャンのトレイシー・ソーンとベン・ワットによって1982年に結成されたエヴリシング・バット・ザ・ガール。スタジオ・アルバムのうち、1st『エデン（原題：Eden）』、7th『アンプリファイド・ハート（原題：Amplified Heart）』のオリジナル盤にデモ音源やライヴ音源を含むエクストラ・トラックが加わり最新のリマスタリングが施された決定版が、4月4日（土）に海外で発売される。

そして、IAC MUSIC JAPAN（株式会社インター・アート・コミッティーズ）より、国内盤UHQCDのリリースが決定した。

デビュー・アルバム『エデン』1984年7thアルバム『アンプリファイド・ハート』1994年

アビー・ロード・スタジオで新たにマスタリングされたトラックリストには、オリジナル曲に加え、ライヴ音源やデモ音源、未発表リミックスなどが収録。アートワークはベン・ワット監修の元、新たにレイアウトされ、歌詞とクレジット全文に加え、当時の貴重な写真が掲載されている。

国内盤は6面紙ジャケット仕様UHQCDでのリリースとなり、帯／日本語解説／歌詞対訳が付いている。

デラックス版の国内盤としての発売は今回が初めてとなる。

エヴリシング・バット・ザ・ガール

1982年、マリン・ガールズのギター兼ヴォーカリストであったトレイシー・ソーンと、シンガー・ソングライターとして活動していたベン・ワットの2人はエヴリシング・バット・ザ・ガールを結成。同年3月、7インチ・シングル「ナイト・アンド・デイ」でチェリー・レッドよりデビュー。パンクやファンクが主流だった当時、ベンによるジャズ・フォーク調のコード進行に乗せたトレイシーの歌声が話題となり、同年6月にはUKインディペンデント・シングル・チャートで6位を記録。

1984年、デビュー・アルバム『エデン（原題：Eden）』を発売。シングル曲「イーチ＆エブリ・ワン」がUKトップ30入りを果たし、世界中で50万枚以上のセールスを記録。ネオ・アコースティック／渋谷系といった日本の音楽ジャンルに大きな影響を与えた。

1994 年、バンド最大のヒット曲「ミッシング」のオリジナルバージョンを収録した7thアルバム『アンプリファイド・ハート』を発売。きらめくようなフォークトロニカが発売当初から絶賛され、100万枚以上を売り上げた。

活動休止を挟み、2025年11月には、40年にわたるキャリアから選りすぐったヒット曲と不朽の名曲を集めたコンピレーション・アルバム『The Best Of Everything But The Girl』をリリース。

そして2026年3月、『エデン』と『アンプリファイド・ハート』を含む、1984年から99年までに発売されているスタジオ・アルバムの新デラックスCDリイシューがアナウンスされた。

リリース情報

アーティスト：エヴリシング・バット・ザ・ガール ／ Everything But The Girl

タイトル：

『エデン（原題：Eden）』商品番号：IACD11706

『アンプリファイド・ハート（原題：Amplified Heart）』商品番号：IACD11707/8

発売日：2026年4月4日（土）

価格：\3,520（税込）

商品仕様：国内盤/6面紙ジャケット

UHQCD（Ultimate Hi Quality CD 新製法の微細転写技術と反射膜に特殊合金を採用した高音質CD。全てのCDプレイヤーでお楽しみいただけます）

レーベル：IAC MUSIC JAPAN / Cherry Red

Yahoo購入リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/iacmusicjapan/cherryredr.html

公式HP：https://everythingbutthegirl.tmstor.es/

お問合せ先：株式会社インター・アート・コミッティーズ

エンターテインメント事業部 (IAC MUSIC JAPAN)

iacmusicjapan@interart.co.jp ／ 048-633-4090

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-5-1 KOMON 7階

https://www.interart.co.jp/business/entertainment.html