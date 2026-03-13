3D着せ替えゲーム『シャイニングニキ』3/14（土）より5周年記念イベント「永昼の啓示録」を開催！5周年記念animate Gratteコラボ、animateとのコラボフェアも開催予定！

ニキ株式会社

Papergames（ニキ株式会社）が開発・運営し、全世界で累計1億DLを突破した大人気着せ替えゲーム『シャイニングニキ』において、2026年3月14日（土）5:00より5周年記念イベント「永昼の啓示録」を開催いたします。イベント期間中に登場する、限定セットコーデや合計6つの無料配布コーデなどにぜひご注目ください！

■5周年記念イベント「永昼の啓示録」開催！

■開催期間：2026年3月14日5:00～2026年3月27日23:59

期間中、イベント「永昼の啓示録」に参加すると、イベント限定の宝蔵<巡星>セットコーデ「UR・極星・星の誓い」、宝蔵<熔光>セットコーデ「UR・失格の永昼」のコーデパーツ、デザイナーシャドウや、その他の素敵な衣装パーツなどがランダムで獲得できます。

▼イベント「永昼の啓示録へ」PV

https://www.youtube.com/watch?v=A5N7tc1Jhdc

▼特別アート短編映像「星の光と共に」

https://www.youtube.com/watch?v=2-Ftt6sKYII

■セットコーデ『約束の花』をもらえる「ファッションクイズ」開催！

■開催期間：3月14日5:00-3月27日23:59

イベントに参加すると、無料で三つの異なる形態を持つセットコーデ「約束の花」を獲得できます！

■特別感謝の贈り物イベント「暖かな相逢」開催！

■開催期間：3月14日5:00-3月27日23:59

期間内の累計ログイン数に応じてURセットコーデ、デザイナーシャドウ、記憶の残響「風を待つ花信」、ポーズ「流れる眼差し」、「気だるい夢」を含む豪華報酬を獲得できます。さらに、デザイナーシャドウ「風を待つ花信」を指定の段階まで育成させると、育成に使用したレベルアップ素材・スターアップ素材・コインの100％を返還いたします！

■5周年限定SSRセットコーデ『虹色に染まる星』をゲットできる「虹色のメッセージ」が開催！

■開催期間：3月14日5:00-3月27日23:59

イベント期間中、「雲間メッセージ」でニキと会話して、紙飛行機を飛ばすとSSRセットコーデ「虹色に染まる星」とデザイナーシャドウ、記憶の残響、ポーズ「記憶の折り紙」、「雲衝く夢入り」を含む報酬を獲得できます。

■無料で新作SSRパーツ3組をもらえるイベント【星光百貨店】開催！

■開催期間：3月14日5:00-3月27日23:59

イベント期間中、「星光百貨店」で無料で3組の新作SSRパーツプレゼントを獲得できます。

■豪華報酬をもらえる限定累計チャージキャンペーン開催！

■開催期間：3/14 5:00～3/27 23:59

キャンペーン期間中、累計チャージ額が指定値に達すると、SSRセットコーデ「黄昏との決別」や大量の育成素材を獲得できます。

■累計チャージイベント「満ちる星の想い」開催と初回チャージ2倍リセット！

3月14日より、期間限定の累計チャージイベント「満ちる星の想い」と初回チャージ2倍リセットを開催します。指定のチャージ経験値獲得で、SSRセットコーデ「永夜の流金」、「永き黄昏の星汐」、3Dシーン及び同名アトリエ「夜空の星瀾」などを含む豪華報酬を獲得できます！

さらに、モール内「チャージ」での各価格帯のスターダイヤ初回チャージ2倍がリセットされます。特定の価格では3倍のダイヤをプレゼントいたします！お見逃しなく！

■スターダイヤを100%返還のイベント「星の頌歌」開催！

■開催期間：3月14日5:00-3月27日23:59

スターダイヤで星の頌歌BOXを購入で豪華報酬を獲得できます！

さらに、BOX購入に使用したすべてのスターダイヤを3日以内に返還！お得なこの機会をお見逃しなく！

■2026年3月「『シャイニングニキ』×アニメイトカフェグラッテコラボ企画」開催決定！

2026年3月18日からシャイニングニキの５周年を記念し、アニメイトカフェグラッテにて、コラボ企画を実施いたします。

【開催情報】

・開催期間：2026年3月18日（水）～2026年4月26日（日）

・開催店舗：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山（10店舗）

・メニューラインナップ：絵柄全13種

・有償特典：トレーディングアクリルコースター（全13種）

有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。

・特設ページ：https://www.animate.co.jp/gratte/35870/

■2026年6月「『シャイニングニキ』×アニメイト 5周年輝きフェア」開催決定！

2026年6月6日（土）より、『シャイニングニキ』×アニメイト 5周年輝きフェアが、アニメイト店舗・アニメイト通販・ムービック通販にて開催されます。

フェア期間中は、5周年を記念したグッズ展開に加え、対象商品をご購入いただいた方への特典配布などの企画を実施予定です。

フェアの詳細や対象商品・特典内容につきましては、アニメイト特設ページをご確認ください！

【開催情報】

・開催期間：2026年6月6日（土） ～ 2026年6月28日（日）

・フェア名称：『シャイニングニキ』×アニメイト 5周年輝きフェア

『シャイニングニキ』とは

大人気着せ替えコーデRPG『ミラクルニキ』の開発会社が制作したハイクオリティ3D着せ替えゲームです。細部までこだわりぬいた美しい衣装やアクセサリーは最先端の3Dモデリング技術によってリアルな質感を再現。誰もが持つ「美しさへの憧れ」を表現できるゲームです。ぜひ次世代の着せ替えゲームをスマートフォンで体験してみてください。

【ゲームダウンロードはコチラ】

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id1515463572

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.nn4.jp

製品概要

タイトル ：シャイニングニキ

公式サイト ：https://shiningnikki.jp

公式X ：https://x.com/ShiningNikki_JP

ジャンル ：3D着せ替えコーデRPG

プラットフォーム：App Store／Google Playストア

配信 ：Papergames（ニキ株式会社）

権利表記 ：(C) Papergames