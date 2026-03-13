罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』3/13（金）より「無期迷途×キャッツ・アイ」コラボイベント「迷途夜譚」開催！限定コンビクト「来生瞳」「来生泪」「来生愛」がゲーム内に登場！

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AISNO Gamesがパブリッシングを行う基本プレイ無料のスマートフォン向けゲームアプリ、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、3月13日（金）メンテナンス後より「無期迷途×キャッツ・アイ」コラボイベント「迷途夜譚」を開催いたします。

期間中に登場する、新コンビクトと限定ガチャチケットなどの豪華報酬にぜひご注目ください！

▼「無期迷途×キャッツ・アイ」コラボイベントPV | 迷途夜譚

https://www.youtube.com/watch?v=c2hf-SORTcg

■ 新コンビクト「来生瞳」「来生泪」「来生愛」が登場！

コンビクト：来生瞳

https://www.youtube.com/watch?v=87V41KwOXCw

CV：小松未可子

特化：アンブラ

来生三姉妹の次女で、快活で明るい美女。

昼は喫茶キャッツアイの経営、夜は怪盗として活動している。

コンビクト：来生泪

https://www.youtube.com/watch?v=xvJ2tBJnzAQ

CV：小清水亜美

特化：アーケイン

来生三姉妹の長女。

セクシーで魅力的で、非常に思いやりがある。

瞳、愛との三姉妹で喫茶キャッツアイを運営している。

コンビクト：来生愛

https://www.youtube.com/watch?v=EGpfc5kV778

CV：花守ゆみり

特化：カタリシス

来生三姉妹の末っ子。

明るく元気いっぱいで、無邪気で天真爛漫。

頭の中には数え切れないほどの奇想天外なアイデアが詰まっている。

店の雰囲気を盛り上げてみんなを楽しませることも多い。

■コラボイベント「迷途夜譚」リリース

■イベント期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 04:59

■開放条件：メインストーリーRe1-9「彼岸での再会」クリア

■開放説明：イベント参加で「猫目石」を集め、事件リスト任務を完了し、新コラボA級コンビクト「来生愛」、限定アイコン枠「CAT'S EYE」、勲章「来生瞳」「来生泪」「来生愛」、称号「行動宣言」、レコード「Passion In Your Eyes」、意識コア、逮捕令、イレギュラーキューブを含む豪華報酬を獲得！

■特別ログインイベント「夜想曲」とサインインイベント「異都のキャッツ・アイ」が開催

■イベント期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 04:59

■イベント説明：期間中、ログイン後に「夜想曲」イベントページにて限定ログイン報酬「Cat's Card×10」を獲得できます。

さらに、イベント期間中、累計7日間サインインすると追加で「Cat's Card×10」を獲得できます。

※「Cat's Card」はコラボ逮捕「真夜中の猫影」と「夜に遷ろう紫光」のどちらでも使用可能です。

■イベント逮捕「真夜中の猫影」、「夜に遷ろう紫光」開催、「来生瞳」「来生泪」「来生愛」が期間限定確率アップ！

■逮捕期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「来生瞳」、A級コンビクト「来生愛」を獲得できます。また、S級コンビクト「来生瞳」、A級コンビクト「来生愛」「プリシラ」「テトラ」の獲得確率がUPします！コラボ逮捕では、10回逮捕するごとに必ずA級またはS級コンビクトを1名獲得できます。

■逮捕期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「来生泪」、A級コンビクト「来生愛」を獲得できます。また、S級コンビクト「来生泪」、A級コンビクト「来生愛」「プリシラ」「テトラ」の獲得確率がUPします！コラボ逮捕では、10回逮捕するごとに必ずA級またはS級コンビクトを1名獲得できます。

■コラボ限定S級コンビクト「来生泪」をゲットできる特別イベントが開催中！

■イベント期間：3月6日 16:00-4月8日 13:59 (JST)

■イベントルール：イベント期間中、毎日任務・特殊任務の達成、または新人／復帰局長を招待して招待コードを入力してもらうことで【キャッツ・アイバッジ】を獲得できます。【キャッツ・アイバッジ】が一定数まで達すると、コラボS級コンビクト「来生泪」、イレギュラーキューブ、育成素材などの豪華報酬を獲得できます。

■「コラボ衣装」限定販売

■販売期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 13:59

■販売説明：期間中、出会いの詩シリーズコラボ星2衣装【来生瞳・ネオンに染まる雨】【来生泪・蠱惑の夜】が期間限定で販売されます。

■新コンビクト衣装限定販売

■販売期間：3月13日メンテナンス後-4月8日 13:59

■販売説明：期間中星3衣装【ミリー・流光絵姿】、星2衣装【カベルネ・殷紅の宴】が期間限定で販売されます。

『無期迷途』とは？

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）

https://bit.ly/3VTvc57

▼『無期迷途』公式サイト

https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

▼『無期迷途』公式X

https://x.com/PathtoNowhereJP

製品概要

タイトル ：無期迷途

公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP

ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG

プラットフォーム ：App Store／Google Playストア

配信 ：AISNO Games

権利表記 ：(C) AISNO Games

『キャッツ・アイ』とは？

1981年、北条司が週刊少年ジャンプにて初連載を開始した『キャッツ・アイ』。

美人三姉妹の瞳、泪、愛は、ある時は喫茶キャッツアイのオーナー、ある時は怪盗キャッツアイとして、クールに夜を駆け世間を騒がす。

華麗な盗みやアクション、次女・瞳と刑事・俊夫のスリリングな恋を描くラブコメディ作品として人気を博し、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。

その『キャッツ・アイ』が、2025年9月に新たにシリーズアニメ化され、ディズニープラスにて独占配信中！

▼「キャッツ・アイ」アニメ公式サイト

https://disneyplus.disney.co.jp/program/catseye

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