IL LUPINO PRIME、春の季節メニューを3月16日(月)より提供開始桜エビやホワイトアスパラなどの旬食材を用いたお料理を緑豊かなテラス席でお楽しみください

株式会社THパートナーズ

株式会社IL LUPINO JAPAN（代表取締役：橋本忠則、本社：東京都港区）は、世界的に有名なステーキハウスオーナーであるウルフギャング・ズウィナー氏が手掛けるハワイ発の本格イタリアン「IL LUPINO PRIME」（イル・ルピーノ・プライム）にて、2026年3月16日(月)より春の新作アラカルトメニューの提供を開始いたします。

香ばしい桜エビとほろ苦い菜の花を合わせた春限定パスタや、旬のホワイトアスパラガスをシンプルに蒸し上げ目玉焼きを添えた一皿など、この季節ならではの味覚が登場。さらに、イタリアの伝統菓子カンノーリなど、本場イタリアの伝統菓子をモダンにアップデートしたデザートもラインナップ。

これらの料理はランチコースでお楽しみいただけるほか、アラカルトでもご注文いただけます。

春風が心地よい季節には、ペットと一緒に過ごせるテラス席でのご利用もおすすめです。春の陽光に包まれながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

▶︎ 席のご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/il-lupino-prime/reserve)

メニュー詳細 ※全て税込価格（サービス料別）

桜エビと菜の花のパスタ \2,860

春の訪れを感じる、桜エビと菜の花の季節限定パスタ。香ばしい桜エビの旨みと、ほろ苦い菜の花の風味が軽やかなオリーブオイルソースに溶け合います。ランチタイムの PRANZO A / PRANZO B の本日の選べるパスタとしてご用意しているほか、ご希望に応じてアラカルトでもお召し上がりいただけます。

※ ランチタイム限定でのご提供です。

ホワイトアスパラの目玉焼き乗せ \4,500

旬のホワイトアスパラガスをスチームし、塩胡椒と上質なオリーブオイルでシンプルに仕上げた春の一皿。とろりとした目玉焼きを絡めることで、ホワイトアスパラガスのやさしい甘みとコクが広がります。ホワイトアスパラの繊細な甘みとほのかな苦味に寄り添う、エレガントなピノ・ネロ「カンポ アレ モレ」と、やわらかな酸味とミネラル感が素材の旨みを引き立てる白ワイン「ヴァルカイア」をペアリングとしておすすめしています。

フリットミスト \2,640

魚介や季節野菜を軽やかな衣で香ばしく揚げた、イタリアの定番フリットの盛り合わせ。外はサクッと軽やかに、中には素材の旨みを閉じ込めました。シンプルな味付けだからこそ引き立つ素材の味わいと、心地よい食感をお楽しみいただけます。ワインとともに気軽に楽しめる一皿です。

2種のカンノーリ 桜のアイス添え \1,430

チョコレートとオレンジを合わせたカンノーリと、自家製レモンコンフィのカンノーリ。2種の味わいに桜のアイスクリームを添えた、春の訪れを感じる繊細で華やかなドルチェです。仕上げにレモンピールを散らし、香り高くまとめました。

※数量限定

桜のカッサータ \1,430

イタリア・シチリア島発祥のアイスケーキを、見た目にも春を感じる桜フレーバーに仕立てました。桜のクリームには、ラズベリー、クッキー、ピスタチオ、チョコレート、クランベリーを織り込み、さまざまな食感をお楽しみいただける一品に仕上げております。こちらはランチタイムのPRANZO A / PRANZO Bのデザートとして提供いたします。

左：Sakura Breeze（サクラブリーズ） \2,400

桜リキュールにハーブ香るウォッカ「ズブロッカ」を合わせ、グレープフルーツとクランベリーで仕上げたフルーティーなカクテル。甘酸っぱく華やかな味わいが楽しめます。

中央：Sakura Spritz（サクラスプリッツ） \2,400

桜リキュールと白ワインをベースに、ソーダで軽やかに仕上げた春色のカクテル。ほのかな桜の香りと爽やかな酸味が広がる、食前酒にもおすすめの一杯です。

右：Non-Alcoholic Sakura Milk Tea（ノンアルコール サクラミルクティー） \2,000

桜シロップとデトックスティーをミルクでまろやかに仕上げた春限定ドリンク。ほんのり塩を効かせた、優しい甘さのノンアルコールです。

テラス席のご案内 ― ペットと楽しむ春のダイニング

IL LUPINO PRIMEではテラス席にてペット同伴でのお食事も可能です（1グループ小型犬2匹まで）。

心地よい気候となるこれからの季節、春の新作メニューとともに、愛犬と過ごす開放的なダイニング体験をお楽しみいただけます。

※ 雨天の場合要相談

イル・ルピーノ・プライムとは

「イル・ルピーノ・プライム(https://illupinojapan.jp/)」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がける本格イタリアントラットリア&バー(https://illupinojapan.jp/about/)です。ウルフギャングブランドの持つ信頼性や品質を受け継ぎ、ブランドの厳格な基準をクリアし、ウルフギャング氏が実際に認めた食材のみを使用。全ての肉はアメリカより冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省（USDA）が認めた、米国内で流通している肉の2%以下に相当する最上級品質の希少なプライムグレードの牛肉のTボーンステーキ等を提供いたします。

メインダイニングテラスUSDA PRIME BEEF T-BONEステーキ"自家製"パッパルデッレ トリュフクリームソース

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアン(https://illupinojapan.jp/menu/)を始め、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材もお楽しみいただけます。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なレンジのワインもご用意しています。

ペット同伴可のテラス席(https://illupinojapan.jp/scene/)は四季折々の自然あふれる緑地を眺めながら、優雅な時間をお楽しみいただけます。ランチからディナーまで終日営業をしており、様々なシーンでご利用いただけます。

店舗概要

店舗名：IL LUPINO PRIME／イル・ルピーノ・プライム

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F(https://maps.app.goo.gl/G6GK9iGqX2h5vimbA)

電話番号：03-6804-5661

営業時間：11:30～23:30（22:30 L.O.）

*終日営業を行っており、グランドメニューをご注文いただけます。

ランチタイムはランチメニューもあり。

アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 A3出口より徒歩5分

開業日：2022年7月1日（金）

席数：142席（店内82席（個室8～20名）／バーカウンター10席／テラス50席）

定休日：なし

HP： https://illupinojapan.jp/(https://illupinojapan.jp/)

Instagram： https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo/

ご予約：https://www.tablecheck.com/shops/il-lupino-prime/reserve