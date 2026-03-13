名正運輸株式会社、健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に継続認定

名正運輸株式会社

名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表取締役社長：加藤新一）は、経済産業省および日本健康会議が認定する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

■健康経営優良法人とは

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が推進する健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

当社は2022年度より継続して認定を受けており、今回も引き続き認定を取得いたしました。

【WEBサイト】https://kenko-keiei.jp/

当社は、倉庫業務と配送業務の両面を担う総合物流企業として、従業員が安全で健康的に働き続けられる職場環境づくりを重要な経営課題の一つと位置づけています。物流現場では体力的負担や長時間労働のリスクがあることから、従業員の健康保持・増進を目的としたさまざまな取り組みを推進してまいりました。

■主な取り組み内容

乗務中の体調不良による事故を絶対に発生させないために、乗務員は当然のこと従業員全員の健康のために、「禁煙者には“健康手当”の支給」・「人間ドック＆脳ドックの会社負担での受診」等、従業員の健康を推進する快適な職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。

加えて、禁煙車の台数を段階的に増やし、職場全体で禁煙を推進しています。 また、定期的に身体測定会を実施、現在の状態をチェックし、個別カウンセリングのもと、運動指導を行っています。

今後も当社は、従業員一人ひとりが心身ともに健康で安心して働ける環境づくりを推進するとともに、持続可能な物流サービスの提供と企業価値の向上を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 名正運輸株式会社

所在地： 愛知県飛島村

代表者： 加藤新一

事業内容： 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

公式サイト： https://www.meisho-unyu.co.jp

■各種サイト

公式HP：https://www.meisho-unyu.co.jp/

倉庫サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/

配送サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/delivery/

名古屋南LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-nagoyaminami/

一宮LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/#map2

住之江LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-suminoe/

静岡LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-shizuoka/

前橋西LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-maebashi/

Instagram：https://www.instagram.com/meisho__official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCZAIxXQXKhRQq-pC4pH8Pew

TikTok：https://x.gd/KldqIN

名正運輸公式オウンドメディア『MEISHO BIZ』：https://www.meisho-unyu.co.jp/biz/