外国人ドライバーを「来日前から育成する」引越業界初の新たな人材育成モデルを始動

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田島 哲康、以下「当社」）は、インドネシアの人材送り出し機関であるPT. MINORI（代表取締役社長： A・ワヒュー・ウィジャヤ 、以下「ミノリ」）、ならびに同国において海外人材の教育事業を行っているPT DAISAN MINORI INDONESIA（本社：インドネシア、代表取締役社長：藤田 武敏、以下「DMI」）と、「サカイアカデミー」開講に向けた協力覚書（MOU）を締結いたしました。

本取り組みは、日本の物流業界において深刻化するドライバー不足という社会課題に対応するため、外国人ドライバーを“来日前から”育成する仕組みを構築するものです。日本語教育や交通ルール、安全運転といった基礎教育に加え、当社が大切にしてきた「まごころサービス」を含む引越業務に必要な技能・接遇までを、インドネシア現地で体系的に学べる体制を整備します。外国人ドライバーを対象に、来日前から日本基準の引越技能・接遇・運転教育を一体的に行う人材育成モデルは、引越業界では初の取り組みです。

左から、 藤田武敏代表取締役社長、田島哲康代表取締役社長、A・ワヒュー・ウィジャヤ代表取締役社長

■ 背景と狙い

少子高齢化の進行により、物流業界では慢性的な人手不足が続いており、将来を見据えた人材確保と育成が喫緊の課題となっています。一方、外国人ドライバーの受け入れに対しては、安全性や教育水準への不安の声も少なくありません。

当社では、こうした課題に正面から向き合い、「教育」と「品質」によって不安を解消することが不可欠であると考えています。今回の三社連携では、特定技能制度を活用し、来日前から日本基準の教育を実施し、日本で円滑に就業できる人材を育成することで、安全で安心なサービス品質の維持・向上と、外国人材の長期定着の両立を目指します。

活躍中のインドネシア人ドライバー実際の現場では日本人スタッフとチームで

■ 「サカイアカデミー」について

「サカイアカデミー」は、インドネシア共和国 西ジャワ州ブカシ県に設置される引越業分野のドライバー人材育成拠点です。

当社採用予定者を対象に、日本語教育に加え、引越業務に必要な技能、接遇、安全意識などを総合的に教育します。また、日本式の運転教育を行う「YUZURUドライビングスクール」のプログラムを活用し、日本の自動車学校と同水準の安全教育を実施します。さらに、日本での就業については、サカイ引越センター社内の運転試験をクリアした人材のみがドライバーとなる仕組みとなります。これにより、外国人ドライバーについても日本人社員と同様の安全基準とサービス品質を確保します。

■ 三社の役割

本取り組みでは、三社がそれぞれの強みを活かし、採用から教育、就業後の定着支援までを一体的に推進します。

株式会社サカイ引越センター（受け入れ企業）

外国人ドライバーの雇用、教育内容の監修、現場教育の実施

PT DAISAN MINORI INDONESIA（教育機関）

日本語教育、特定技能試験対策、運転教育、技能教育の実施

PT. MINORI（送り出し機関）

人材募集・選抜、海外就労手続き、入国後の生活・就業支援

ミノリ「本社」DMI 「YUZURUドライビングスクール」

■ 今後について

サカイアカデミーは、2026年６月頃に開講を予定しており、年間に複数回、教育担当者をインドネシアへ派遣いたします。現地において １か月間の集中教育プログラム を継続的に実施し、入国してから活躍するまでの期間短縮を図ります。従来の採用スキームにより、2025年９月以降、すでに41名が入国・就業しております。今回新たに開講する『サカイアカデミー』は、これを発展させ、来日前教育を体系化する新たな取り組みです。関係法令および入管制度を遵守した上で今後は 毎年60名程度の採用 を目標とし、５年後には 総勢300名規模の特定技能ドライバー体制 の構築を計画しています。サカイアカデミーは、これからも国際人材の育成と活躍の場を広げ、物流業界全体の発展に貢献してまいります。

当社は、本取り組みを通じて、外国人材が日本で安心して長く活躍できる環境づくりを進めるとともに、物流・引越業界における人手不足という社会課題の解決に貢献してまいります。

今後も関係各社との連携を強化し、現場で培ってきた安全・品質へのこだわりを、国境を越えて共有してまいります。これからも「まごころこめておつきあい」をモットーに、社会から信頼される企業を目指してまいります。