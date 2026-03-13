【ちばぎん商店】3/20(金)「ヤックス健康フェス」にブース出展します！

ちばぎん商店株式会社

2026年3月20日（金）に千葉ポートアリーナで開催される、株式会社千葉薬品さま主催のイベント「ヤックス健康フェス」に、ちばぎん商店と千葉銀行「ちばの住まいコンシェルジュ」が共同出展します。

本イベントは健康をテーマにさまざまな企画が用意されており、入場無料でどなたでもご参加いただけます。お子さまからシニアの方まで、ぜひお気軽にお越しください。

当社ブースでは「ちばぎん商店」または「ちばの住まいコンシェルジュ」LINEの新規お友だち登録で、ガラガラ抽選会にご参加いただけます。千葉の特産品など、さまざまな景品をご用意しております。

また、「ちばの住まいコンシェルジュ」ブースでは、「マイホームの資金計画診断」も無料で実施いたします。これからマイホームをご検討される方に役立つ情報をご案内いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

開催日時

詳細を見る :https://yacs.jp/info/yacskenkofes2026/

2026年3月20日（金）10:00～16:00

※最終入場は15:30

開催場所

千葉ポートアリーナ（〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-20）

詳細を見る :https://yacs.jp/info/yacskenkofes2026/

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

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●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

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＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp