ピエール マルコリーニ、「想う」を大切にした、ギフトにぴったりな商品を3月19日(木)より販売開始

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、直営店及びオンラインショップにて2026年3月19日(木) より順次、春のギフトに最適な華やかな商品を発売いたします。

相手を「想う時間」に寄り添うブランドとして

贈り物の機会が増える春を迎え、ピエール マルコリーニでは、贈る相手を‘想う’ことを尊び、それを楽しむ時間にフォーカスし、ブランド日本上陸25周年を迎える2026年の年間テーマである「Merci de tout Cœur（心からありがとう）」から、‘心を込めて’という意味を持つ「de tout Cœur」をパッケージにあしらった、季節限定のチョコレートとマカロンをご用意いたしました。

また歓送迎や母の日のギフトに最適な、プリザーブドフラワーとチョコレートをセットにした「コフレフルール」シリーズも発売いたします。

数種類の春らしい色合いのお花が、リズミカルにアソートされたボックスは、時が過ぎても贈った方からの想いを留めてくれるメモリアルなギフトです。

ありがとうという言葉だけでなく、 ‘de tout Cœur 心を込めて’ という想いを一緒に、ピエール マルコリーニの商品で贈りませんか。

商品詳細

【セレクション 7個入り】

3,456円 (税込)

「心を込めて」という意味の「de tout Cœur」のデザインを施した限定パッケージに人気のチョコレートを7種、バランスよく詰め合わせました。春のギフトにぴったりの商品です。

【セレクション 10個入り】

4,806円（税込）

「心を込めて」という意味の「de tout Cœur」のデザインを施した限定パッケージに人気のチョコレートを10種、バランスよく詰め合わせました。春のギフトにぴったりです。

【マカロン 4個入り】

2,268円（税込）

ヨーロッパの伝統菓子に、ピエール マルコリーニのセンスとこだわりを掛け合わせて完成されたマカロンを、「心を込めて」という意味の「de tout Cœur」のデザインを施した限定パッケージに詰め合わせました。

サクサクした生地の歯応え、滑らかなガナッシュやクリームの風味をお楽しみください。

【ボワット デクヴェルト ショコラ ＆ パティスリー】

10,800円（税込）

ピエール マルコリーニのこだわりのショコラと、こだわりのクーベルチュールを使用して作られた焼き菓子を両方お楽しみいただける贅沢な詰め合わせ。

ピエール マルコリーニの完成された世界をお楽しみください。

【コフレフルール & セレクション 7個入り】

9,044円（税込・店舗）9,108円（税込・オンラインショップ）

華やかなプリザーブドフラワーと人気のチョコレートをバランスよく詰め合わせた「セレクション 7個入り」を組み合わせたアソートメント。大切な方への季節の贈り物に。

※プリザーブドフラワーの色味は店舗によりご用意が異なる場合がございます。

※販売価格が店舗とオンラインショップで異なります。

※店舗により販売時期が異なります。ご了承くださいませ。

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆の実を厳選し、生産者からお客様までチョコレートに関わる全ての人の幸せを願い、サステナビリティと倫理観を持ったチョコレート作りを目指します。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：17店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、

コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店、西武池袋店 ※2026年 3月 13日時点



・URL：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/