柴咲コウのLOOK BOOK第10弾を公開&26SS新作アイテム販売開始【MES VACANCES (ミヴァコンス)】

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ、東京都渋谷区、以下「レトロワグラース」）は、「旅するように暮らす」をブランドコンセプトとしたサステナビューティーファッションブランドMES VACANCES(ミヴァコンス)の26SS新作アイテムを本日2026年3月13日（金）12:00より発売いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_1_0477a4995737fbdef4bd5ba6d9fb0af2.jpg?v=202603141251 ]

ディレクター自身が身に纏う、LOOK BOOK第10弾を本日12:00より公開。

ヴィンテージやロマンスを感じさせる繊細な花柄やボタニカル柄をあしらったアイテムが登場。それぞれニュアンスの効いたカラーと掛け合わせることで派手すぎず大人が楽しめる絶妙なバランスに仕上げました。春夏らしいMES VACANCESの新作アイテムをぜひご覧ください。

LOOK BOOK Vol.10

https://mesvacances.jp/pages/look-book-10(https://mesvacances.jp/pages/look-book-vol-10?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=26ss)

[SET] フラワーパターンギャザーブラウス＋フラワーパターンタックワイドパンツ( Grayish Blue )[SET] フラワーパターンギャザーブラウス＋フラワーパターンタックワイドパンツ( Grayish Blue )フラワーパターンフラウンスドレス( Black )フラワーパターンフラウンスドレス( Black )フラワーパターンフラウンスドレス( Black )[SET] ボタニカルメッシュニットトップス＋ボタニカルメッシュニットスカート ( Zenith Blue )[SET] ボタニカルメッシュニットトップス＋ボタニカルメッシュニットスカート ( Zenith Blue )[SET] ボタニカルメッシュニットトップス＋ボタニカルメッシュニットスカート ( Zenith Blue )LOOK BOOKを見る :https://mesvacances.jp/pages/look-book-vol-10?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=26ss[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_2_846cc29de7ed14388a77cbc716e7bc83.jpg?v=202603141251 ]

26SSのテーマは「À l’Horizon」

空と海が溶け合う水平線のように。

そのあわいに立つとき、

わたしたちは少し自由になる。

機能性と繊細さ。

都会と自然。

過去と未来。

相反するものが出会う場所に、

新しいかたちが生まれる。

2026 Spring Summer

まだ見ぬ景色へ。

À l’Horizon.

26SSアイテムはこちら :https://mesvacances.jp/pages/26ss?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=26ss[表3: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_3_7a4bf1f91a1847f11294098f731b775a.jpg?v=202603141251 ]

MES VACANCESが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた、新しい美しさのかたち。

心惹かれるのは、まず「可愛い！」「着てみたい！」という純粋なときめき。手に取ったその一枚が、実は環境にやさしく作られていたと知ることで、日常が少し誇らしく、豊かになります。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。



軽やかで洗練されたデザインを楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。

それが、MES VACANCESの考える “サステナビューティーファッション” です。

“サステナブルだから着る”のではなく、“着たいと思ったアイテムが、実はサステナブルだった”。

その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

Brand PhilosophyBrand Philosophy :https://mesvacances.jp/pages/brand-philosophy?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=26ss[表4: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_4_b8690597c85a06ccb9fe581ddccbbc73.jpg?v=202603141251 ]

私たちに今できることを大切に、MES VACANCESはサステナブルな原料や素材、生産背景にもこだわる製造方法を積極的に採用しています。オーガニックコットン、リヨセル／レーヨン／キュプラ、再生ポリエステル、デッドストック生地など、環境に配慮したファブリックを選び抜き、デザインに落とし込んでいます。さらに、アップサイクルをはじめとする循環型の取り組みを進めるとともに、エシカルアイコンを導入。それぞれのアイテムがどのようなエシカルな価値に貢献しているのかを、ひと目でわかる形でお届けしています。

1 お家で手洗いが可能

2 羊に優しいウールを使用している

3 地球環境に優しい素材を使用している。または地球環境に優しい工程でつくられている

4 UPCYCLEまたはRECYCLEの素材を使用している

5 日本国内で縫製されている

6 国産の生地を使用している

7 職人の手仕事で丁寧につくられている

8 リアルファーを使用していない

9 天然素材を使用している

10 天然素材100%でできている

11 オーガニック素材でできている

12 オーガニック素材100%でできている

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_5_2f8bcb96313801307490a17d740148ce.jpg?v=202603141251 ]フラワーパターンギャザーブラウス( Black )フラワーパターンギャザーブラウス ( Grayish Blue )フラワーパターンギャザーブラウス( Black )フラワーパターンギャザーブラウス( Grayish Blue )フラワーパターンフラウンスドレス ( Black )エアリーブルームシュシュ ( Black / Grayish Blue )エアリーラインスキニースカーフ( Black / Grayish Blue )ボタニカルメッシュニットトップス ( Black )ボタニカルメッシュニットトップス ( Zenith Blue )ボタニカルメッシュニットスカート ( Black )ボタニカルメッシュニットスカート ( Zenith Blue )

New Arrivals

https://mesvacances.jp/collections/new-arrivals(https://mesvacances.jp/collections/new-arrivals?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=26ss)

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_6_2e4fafbe205f62d1700f1b4d0e751925.jpg?v=202603141251 ]

柴咲コウがブランドディレクションを手がける、サステナビューティーファッションブランド。

「旅するように暮らす」をコンセプトにあらゆる課題を常に反映しながら、美しさを研ぎ澄ませる。

相対するような想いをしなやかに体現し続けます。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_7_9818c7e4af826c1716b25fb083647a1f.jpg?v=202603141251 ]サステナビューティープロジェクト

レトロワグラース株式会社では、「持続可能な調和社会の実現」に向け、「サステナビューティープロジェクト」の一環としてファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信してまいりました。今後もこの取り組みを広げていくため、コラボレーションをご検討の企業・自治体等の皆様からのお問い合わせを随時受け付けております。

┃サステナビューティーとは

レトロワグラースが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた新しい美しさのかたち。心惹かれるのは、「素敵！」「試してみたい！」という純粋なときめき。手に取ったそのひとつが実は環境にやさしく生まれていたと知った時、日常が少し誇らしく、豊かになる。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。軽やかで洗練された体験を楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。それが、レトロワグラースの考えるサステナビューティー。「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「選びたいと思ったものが、実はサステナブルだった」。その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

▼ レトロワグラース「サステナビューティープロジェクト」お問い合わせ窓口

E-mail：sustainabeauty.ma@l3g.jp

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/82_8_22a0d0dddd54b5b092ad32ae508bc6ef.jpg?v=202603141251 ]

【レトロワグラース株式会社】

会社名 ：レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2016年11月18日

事業内容 ：エンタメ、コマース事業