三石琴乃さん出演！保険見直し本舗 新 WEBCM「新居引っ越し」篇　人気 CM シリーズ 第四弾では新生活を迎える夫婦の前に謎のマダムが現れる

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、WEB 限定の平成ドラマ 風 CM「新居引っ越し」篇を、2026年3月13日(金)に公開いたしました。

「新居引っ越し」篇イメージカット「新居引っ越し」篇イメージカット「新居引っ越し」篇イメージカット

「プロポーズ」「実家への挨拶」「結婚式」を経た、シリーズ四作目となる今回は、「新居引っ越し」篇として、新たな町での新生活に胸を躍らせる夫婦の会話からスタート。「この町にもしもの備えの相談場所があるか調べていなかった！」と慌てる二人の前に、「失礼しちゃうヮ」と、エレガントな雰囲気を纏う、謎のマダムが現れます。

全国各地に、約350の店舗があるという保険見直し本舗の強みを、ユニークに表現した作品です。

◆新WEBCM概要

タイトル：3704回目のプロポーズ 「新居引っ越し」篇（15秒、30秒）

配信開始：2026年3月13日(金)

出 演：三石琴乃（謎のマダム）、寺林弘達（夫）、詩織（妻）

動画公開URL：https://youtu.be/0UO8VoNZQ6c

配信予定：WEB／保険見直し本舗 店頭

30秒バージョンストーリーボード

◆特設サイト

株式会社保険見直し本舗のサービスサイト内では、平成レトロな装いの特設ページを今年1月より公開しています。

過去作の紹介や登場人物の相関図のほか、「あの頃」と今の保険を比較したコンテンツの展開等、更に「3704回目のプロポーズ」の世界観を楽しめる内容となっております。この度、第四弾公開に合わせアップデートいたします。

特設ページURL：https://www.hokepon.com/special/pr/3704-propose/index.html

◆シリーズ紹介

作品全体を通して平成初期のスタイリングや質感を意識しており、シリーズタイトルである「3704回目のプロポーズ」も、平成初期に一世を風靡した大人気ドラマタイトルと、保険の「見直し（ミナオシ）」という言葉の語呂合わせにより生まれました。

昨今の平成レトロブームの波に乗り、若年層へのフックとなることを狙いにしたほか、人生の節目を迎えた際の「あの頃の保険のままで良いのか」という保険の見直しに対する意識にフォーカスし、「あの頃」を平成初期として表現しています。

・3704回目のプロポーズ 「プロポーズ」篇（https://youtu.be/SYhEqm3SIL4）

・3704回目のプロポーズ 「結婚の挨拶」篇（https://youtu.be/XLGXRqug-LE）

・3704回目のプロポーズ 「結婚式」篇（https://youtu.be/09WdqzmGdaE）

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/