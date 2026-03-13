【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。日常の何気ない瞬間も、これひとつで軽やかに。

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、 ムーミンのワッペンがアクセントになった、アウトドアテイストの大人可愛いシリーズに新色「スモーキーブルー」が、身軽なお出かけに最適なミニショルダー、収納力抜群のショルダーバッグ、そしてデイリーから旅行まで頼れるリュックサックの3タイプで新登場！

おしゃれなデザインはもちろん、夜道でも安心な「ニョロニョロのリフレクトチャーム」や、荷物をきれいに整理できる多様なポケットなど、日常使いに嬉しい実用性も抜群です。さまざまなシーンで大活躍するこのシリーズで、毎日のお出かけをもっと楽しく。ぜひオンラインストアで、あなたにぴったりの一点を見つけてください。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb

【ムーミン】アウトドアテイストの大人可愛いシリーズの可愛いだけじゃない、細部までこだわり抜いた「機能派」。

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

水滴小雨に安心の軽撥水加工

しっかりとした質感のシワナイロン生地には軽撥水加工。旅行や日常使いにぴったり

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

ヌメ革ワッペン

なめらかなヌメ革に型押しされたムーミンのロゴマーク。牛革なので経年変化も楽しめます。

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

光ってもかわいいニョロニョロ

反射素材を使用したニョロニョロのリフレクトチャームは光に反射するので、夜道も安心。

毎日に、ぴったりの形を。新色スモーキーブルーを3つのスタイルで。

近所のカフェや散歩には「ミニショルダー」、お買い物や習い事には収納力のある「ショルダー」、週末のアウトドアや遠出には「リュック」。あなたのライフスタイルに溶け込む、3つのラインナップをご用意しました。

【ミニショルダーバッグ】 手ぶらで楽しむ、身軽なミニマムお出かけに。【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

ポケット感覚のMOOMINのサコッシュ。ポケットの嵩張りを解消してくれるアウトドア テイスト の ムーミンのポシェット。付属の暗闇で光るニョロニョロのリフレクターはかわいらしく夜道を守ってくれます。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-01

【ショルダーバッグ】 整理上手になれる、毎日のメインバッグに。【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

ほっこり北欧、軽やかにアウトドア毎日にちょうどいいショルダーバッグ。荷物のオーガナイズに便利 な大小多様 な ポケットを装備し急な雨にも対応するムーミンの深型ショルダー。旅行 や デイリーユースに使用しやすいサイズのユニセックス対応のショルダーバッグです。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-03

【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

ほっこり北欧、軽やかにアウトドア。毎日にちょうどいいリュックサック。荷物のオーガナイズに便利 な大小多様なポケットを装備し急な雨にも対応するムーミンの軽量バックパック。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-04

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。

【ミニショルダーバッグ】 手ぶらで楽しむ、身軽なミニマムお出かけに。

【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W13×H21×D3cm

■ショルダー長さ：～150cm（長さ調整可能）

■重量：約141g

■容量：約0.7L

■素材：シワナイロン（軽撥水加工）

■付属：ニョロニョロのリフレクター

■ポケット

外 側：

・ファスナー付きポケット×1

・オープンポケット×2（表面と裏面に各1）

内 側：

・メッシュポケット×1

・オープンポケット×1

・キーフック付き

＜価格＞

4,950円（税込）

【ショルダーバッグ】 整理上手になれる、毎日のメインバッグに。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W31×H22×D11cm

■ショルダー長さ：～約150cm（長さ調整可能）

■重量：約 262g

■容量：約4L

■素材：本体/シワナイロン、ロゴタグ/ヌメ革

■ポケット

外側：

・ファスナー付きポケット×1

内側：

・メッシュポケット（ファスナー）×1

・オープンポケット×2

・キーフック付き

＜価格＞

7,920円（税込）

【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W26×H36×D14cm

■ショルダー長さ：～約74cm（長さ調整可能）

■重量：約392g

■容量：約10L

■素材：本体/シワナイロン、ロゴタグ/ヌメ革

■ブランド：MOOMIN ムーミン

■ポケット

外側：

・サイドポケット×2

・ファスナーポケット×1

・背面ポケット×1

内側：

・クッションポケット×1（約24×23cm）

・メッシュポケット×1

・キーフック

＜価格＞

9,680円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/