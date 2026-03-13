【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。日常の何気ない瞬間も、これひとつで軽やかに。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、 ムーミンのワッペンがアクセントになった、アウトドアテイストの大人可愛いシリーズに新色「スモーキーブルー」が、身軽なお出かけに最適なミニショルダー、収納力抜群のショルダーバッグ、そしてデイリーから旅行まで頼れるリュックサックの3タイプで新登場！
おしゃれなデザインはもちろん、夜道でも安心な「ニョロニョロのリフレクトチャーム」や、荷物をきれいに整理できる多様なポケットなど、日常使いに嬉しい実用性も抜群です。さまざまなシーンで大活躍するこのシリーズで、毎日のお出かけをもっと楽しく。ぜひオンラインストアで、あなたにぴったりの一点を見つけてください。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb
【ムーミン】アウトドアテイストの大人可愛いシリーズの可愛いだけじゃない、細部までこだわり抜いた「機能派」。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
水滴小雨に安心の軽撥水加工
しっかりとした質感のシワナイロン生地には軽撥水加工。旅行や日常使いにぴったり
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
ヌメ革ワッペン
なめらかなヌメ革に型押しされたムーミンのロゴマーク。牛革なので経年変化も楽しめます。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
光ってもかわいいニョロニョロ
反射素材を使用したニョロニョロのリフレクトチャームは光に反射するので、夜道も安心。
毎日に、ぴったりの形を。新色スモーキーブルーを3つのスタイルで。
近所のカフェや散歩には「ミニショルダー」、お買い物や習い事には収納力のある「ショルダー」、週末のアウトドアや遠出には「リュック」。あなたのライフスタイルに溶け込む、3つのラインナップをご用意しました。
【ミニショルダーバッグ】 手ぶらで楽しむ、身軽なミニマムお出かけに。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
ポケット感覚のMOOMINのサコッシュ。ポケットの嵩張りを解消してくれるアウトドア テイスト の ムーミンのポシェット。付属の暗闇で光るニョロニョロのリフレクターはかわいらしく夜道を守ってくれます。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-01
【ショルダーバッグ】 整理上手になれる、毎日のメインバッグに。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
ほっこり北欧、軽やかにアウトドア毎日にちょうどいいショルダーバッグ。荷物のオーガナイズに便利 な大小多様 な ポケットを装備し急な雨にも対応するムーミンの深型ショルダー。旅行 や デイリーユースに使用しやすいサイズのユニセックス対応のショルダーバッグです。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-03
【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
ほっこり北欧、軽やかにアウトドア。毎日にちょうどいいリュックサック。荷物のオーガナイズに便利 な大小多様なポケットを装備し急な雨にも対応するムーミンの軽量バックパック。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb/rmnl-04
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。
【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。アウトドアの遊び心と、大人に似合う柔らかな色彩を纏った万能シリーズ。
【ミニショルダーバッグ】 手ぶらで楽しむ、身軽なミニマムお出かけに。
＜商品詳細＞
■サイズ：約W13×H21×D3cm
■ショルダー長さ：～150cm（長さ調整可能）
■重量：約141g
■容量：約0.7L
■素材：シワナイロン（軽撥水加工）
■付属：ニョロニョロのリフレクター
■ポケット
外 側：
・ファスナー付きポケット×1
・オープンポケット×2（表面と裏面に各1）
内 側：
・メッシュポケット×1
・オープンポケット×1
・キーフック付き
＜価格＞
4,950円（税込）
【ショルダーバッグ】 整理上手になれる、毎日のメインバッグに。
＜商品詳細＞
■サイズ：約W31×H22×D11cm
■ショルダー長さ：～約150cm（長さ調整可能）
■重量：約 262g
■容量：約4L
■素材：本体/シワナイロン、ロゴタグ/ヌメ革
■ポケット
外側：
・ファスナー付きポケット×1
内側：
・メッシュポケット（ファスナー）×1
・オープンポケット×2
・キーフック付き
＜価格＞
7,920円（税込）
【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。
＜商品詳細＞
■サイズ：約W26×H36×D14cm
■ショルダー長さ：～約74cm（長さ調整可能）
■重量：約392g
■容量：約10L
■素材：本体/シワナイロン、ロゴタグ/ヌメ革
■ブランド：MOOMIN ムーミン
■ポケット
外側：
・サイドポケット×2
・ファスナーポケット×1
・背面ポケット×1
内側：
・クッションポケット×1（約24×23cm）
・メッシュポケット×1
・キーフック
＜価格＞
9,680円（税込）
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnl-sb
■会社概要
商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐
所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
設立 ： 1987年5月
事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
資本金 ： 10,000,000円
URL ： https://www.ttwoo.jp/