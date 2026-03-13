【ＧＳＩクレオス】第二回『fav’s room TOKYO POP UP in 渋谷』渋谷モディにて開催決定！！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）は、「推し活」にフォーカスした雑貨ブランド「fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）」のPOP UPイベント『fav’s room TOKYO POP UP in 渋谷』を、渋谷モディ4Fカレンダリウムにて、2026年3月18日(水)～3月24日(火)の一週間開催いたします。期間限定のイベントとなっておりますので、お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■第二回『fav’s room TOKYO POP UP in 渋谷』

前回、好評を博したPOP UPストアが、内容をさらに充実させて渋谷に再登場！

人気アニメ・映画・ゲームをモチーフにしたルームディフューザーを中心に、発売前のアイテムや人気IP関連商品を体験・購入できるPOP UPイベントを開催します。

前回、11月の開催時には、ディフューザーの予約販売を中心とした展示で多くの反響をいただきました。第二回目となる今回は内容をさらに拡充し、人気IP作品の関連商品を会場にて実際にご購入いただける、充実のラインナップで展開します。

「進撃の巨人」「イナズマイレブン」「葬送のフリーレン」などの人気作品アイテムを、その場でお買い求めいただけるほか、新たに「光が死んだ夏」「ヘタリア World★Stars」のルームディフューザーの予約販売も実施いたします。

会場では、ご予約商品の実物サンプルや公式ショップ限定特典を展示。「香り」「デザイン」「質感」など、作品の世界観を五感で体感できる空間を演出します。

ディフューザー（※ご予約商品を除く）は、会期中に限り特別価格〈税込4,000円〉でお買い求めいただけます。また、直販サイトと同様に、ご購入いただいた方には特典をプレゼントいたします。

実際に手に取りながら商品を楽しめる、特別な機会です。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【ご予約可能タイトル】

・TVアニメ『光が死んだ夏』ルームディフューザー

・アニメ『ヘタリア World★Stars』ルームディフューザー

※ご予約商品の特典は展示のみとなります。商品発送時に同梱いたします。

【その他発売商品】

・『アデリアレトロ』フレグランスマルチバーム

・『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』ルームディフューザー

・『エヴァンゲリオン』ルームディフューザー

・『エヴァンゲリオン』ネイルシール

・TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』ルームディフューザー

・TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season ルームディフューザー

・TVアニメ『葬送のフリーレン』ルームディフューザー

・TVアニメ『忘却バッテリー』ルームディフューザー

※予約受付・販売商品のラインナップは予告なく変更となる場合がございます。

※展示される予約商品のサンプルはダミーとなります。商品の仕様は変更となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※『エヴァンゲリオン』ルームディフューザー、ネイルシールにはご購入特典がございません。



最新情報は fav’s room TOKYO公式X（@favsroom）にてご確認ください。

■ 開催概要

・会 期： 2026年3月18日(水)～3月24日(火)

・会 場： 渋谷モディ 東京都渋谷区神南1丁目21番3号 4階カレンダリウム

・営業時間： 11:00～20:00（土日、最終日のみ18:00閉店）

【fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）とは】

「fav’s room TOKYO」 は～「推し活」をもっと身近に～をコンセプトとした、“推し活”雑貨ブランドです。アニメやゲームのキャラクターのイメージを様々な形で表現し、日常的に使用する雑貨を用いて取り入れることで、「推し活」をもっと手軽に楽しんでもらうことを提案しています。また、生活空間になじみやすいデザインを採用することで、日々の暮らしの中に「推し」を感じることができる、幸せな空間を演出します。

「fav’s room TOKYO」のブランド名は、一般的に“お気に入り”などの意味で使われる英語「favorite」の略語であるfav（ファブ）とroomを組み合わせて、「推しの部屋」という意味を持たせています。また言葉の中に「ブルーム(開花)」という音が含まれることから、「花開くように推しで溢れる空間」というイメージで命名致しました。

【ＧＳＩクレオスとは】

ＧＳＩクレオスは、繊維と工業製品の両事業をグローバルに展開する事業創造型商社です。「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」というパーパス（存在意義）のもと、ESG 経営を推進し、社会課題の解決と人びとの幸せの実現を目指しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＧＳＩクレオス ホビー部

TEL: 0570-041-223（平日 10：00-12：00、13：00-17：00）

WEB: https://favs-room-tokyo.myshopify.com/