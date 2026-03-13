2026年4月期TBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の前日譚。内田慈主演ショートドラマ『D-day ～罪が消える日～』「BUMP」50話一挙独占配信が決定

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole/当社）は、2026年4月期のTBS系金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で放送される『田鎖ブラザーズ』の前日譚を描く縦型ショートドラマ作品金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』ファーストコンタクト「D-day ～罪が消える日～」を、ショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信することをお知らせいたします。

本作は、2026年現在を舞台とするTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』から遡ること2年前を描く前日譚となる作品です。ドラマ本編と同じ世界観を共有しながら、本編へとつながるもう一つの物語を縦型ショートドラマとして描きます。

主演は、地上波ドラマ『田鎖ブラザーズ』にも登場する検視官補助・桐谷千佳役の内田慈。内田は2026年4月期に3本のドラマ出演を控え、さらにNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も予定されている実力派俳優です。本編へとつながる緊迫の物語を、内田がどのように牽引していくのかにも注目が集まります。

制作は、話題作を生み出し続けるTBSスパークルが担当。地上波ドラマと連動する新たなショートドラマ作品として、圧倒的な没入感で贈るノンストップ・クライムエンターテインメントとなっています。



さらに、本作は当社が展開する「アドバイザリー制度」も活用。本制度は、「BUMP」の運営を通じて培った制作ノウハウや視聴データを活かし、外部制作パートナーやクリエイターのショートドラマ制作を支援する取り組みであり、企画・脚本・演出などの各工程において実践的なアドバイスを提供することで、ヒットの可能性を最大化することを目的としています。

■金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』ファーストコンタクト「D-day ～罪が消える日～」あらすじ

ドラマは法で裁けぬ理不尽な凶悪事件を巡る、悲しき物語。

ある日、宅配業者を装った暴漢に娘を人質に取られた桐谷千佳（内田慈）は、亡き母の代わりに愛情を注いでくれた叔母・まりえを「殺せ」と脅迫される。

正体不明の男が残酷な要求を突きつける中、千佳は日常を取り戻すための孤独な闘いを開始。目の前の若者・翔は敵か味方か。密室のなか運命を共にしたふたりの間に芽生える説明のつかない愛情。そして、事件の裏に隠された衝撃の事実とは？

タイトルの「D-day（作戦決行日／運命の日）」が示す通り、突然日常に訪れた人生最大級の決戦の日を描く本作。全編クライマックスとも言える緊張感と、縦型ショートドラマならではの圧倒的な没入感で贈る、手に汗握るノンストップ・クライムエンターテインメント。本編ドラマと合わせてぜひ楽しんでいただきたい。

■作品概要

■2026年4月期TBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』

- 作品名：金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』ファーストコンタクト「D-day ～罪が消える日～」- 話数：50話- 配信開始日：2026年3月28日（土）- 配信：ショートドラマアプリ「BUMP」- 出演：内田慈 ほか（その他キャストは後日発表予定）- 製作：TBSスパークル ／ TBS- 番組公式SNSTikTok（https://www.tiktok.com/@dday_tagusari?_r=1&_t=ZS-94YmGscJt0a(https://www.tiktok.com/@dday_tagusari?_r=1&_t=ZS-94YmGscJt0a)）Instagram（https://www.instagram.com/dday_tagusari?igsh=MWY0aXZzNnVzMzU2cg==）YouTube（https://www.youtube.com/@dday_tagusari）Facebook（https://www.facebook.com/share/1DUVNfRVZJ/）

ＴＢＳでは、２０２６年４月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる１０時）で岡田将生主演の『田鎖ブラザーズ』を放送する。

本作は、２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、３１年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみ、若手刑事・石坂直樹役で宮近海斗、係長・小池俊太役で岸谷五朗の出演も決定している。

映画「ラストマイル」や、ドラマ『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』など、クライムサスペンスの名手としてドラマファンから圧倒的な支持を受ける新井順子プロデューサーが手掛ける。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home

＜emoleの取り組み「アドバイザリー制度」 概要＞

emoleでは、ショートドラマアプリ「BUMP」で培った制作ノウハウと多くのヒット事例を基盤に、外部制作パートナーやクリエイターの創作活動を支援する「アドバイザリー制度」を設けております。“市場でのヒット確率が高いショートドラマ”を共創することを目的とした取り組みです。

本制度では、企画段階での案出しや壁打ち、脚本監修、演出提案などを通じて、作品の完成度と市場適合性を高めるための具体的なアドバイスを提供します。また、アプリ運営で得られた視聴データをもとにした実践的なフィードバックにより、ヒットの可能性を最大化できる点が特徴です。単なる外部評価にとどまらず、プロジェクトの一員として伴走し、パートナーと共に未来のヒット作品を生み出すことを目指しています。

協業のご相談やご不明点がございましたら、ご担当者または以下までご連絡ください。



Alliance担当：alliance@emole.jp