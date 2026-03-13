【ハンドボール】女子日本代表 U-20（ジュニア）・女子日本代表 U-18（ユース）2026年度スケジュールおよびスタッフ体制について

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度の女子日本代表アンダー20（U-20）および女子日本代表アンダー18（U-18）のスケジュールならびに代表スタッフ体制について、下記のとおりお知らせいたします。

女子日本代表 U-20（ジュニア）

対象：2006年1月1日以降に出生の選手





2025年ジュニアアジア選手権で初優勝を果たした女子ジュニア日本代表は、U-18時代に2024年ユース世界選手権8位、2023年ユースアジア選手権優勝を経験した世代を中心に編成されます。アジア王者として、世界選手権での上位進出を目指します。【主な活動予定】・第1回強化合宿（メンバー選考）4月1日～4日・第2回強化合宿／第1回海外遠征6月中旬～（予定）・第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権期間：6月24日～7月5日開催地：中国【スタッフ】監督：新井 翔太ドイツへのコーチ留学を経て、リーグＨのHC名古屋で監督を務めた。女子日本代表コーチとして複数の国際大会に帯同し、国際経験を有する。2025年ジュニアアジア選手権でも同職を務めており、引き続き指揮を執る。アシスタントコーチ：永田 しおり東京2020オリンピック出場の元日本代表。国際舞台で培った豊富な経験を指導に活かす。GKコーチ：飛田 季実子日本代表としてハンドボール世界選手権および五輪予選に出場。ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（現・ブルーサクヤ鹿児島）で長年プレーし、GK指導の専門家としてチームの守備力強化を担う。

女子日本代表 U-18（ユース）

対象：2008年1月1日以降に出生の選手



2025年ユースアジア選手権で準優勝を果たした世代を中心に編成される女子ユース日本代表は、

世界選手権を最大の目標に活動します。

国際舞台での経験を通じて、個人およびチームとしての競技力向上を図ります。



【主な活動予定】

・第1回強化合宿（メンバー選考）

5月下旬（予定）



・第2回強化合宿

6月下旬（予定）



・第3回強化合宿／第1回海外遠征

7月下旬（予定）



・第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権

期間：7月29日～8月9日

開催地：ルーマニア



【スタッフ】

監督：張 素姫

韓国代表としてアテネオリンピックに出場し、銀メダルを獲得するとともに大会ベスト7に選出された。

日韓両国でのプレー経験を持ち、大学年代の指導にも携わってきた実績を有する。

2025年ユースアジア選手権でも同職を務めており、引き続き指揮を執る。



アシスタントコーチ：小松 真理子

元日本代表。北國銀行（現・ハニービー石川）およびスペインのクラブでプレーし、

その後は国内クラブで指導にあたるなど、現場経験を重ねてきた。



GKコーチ：小松 理子

JHL（現・リーグＨ）でのプレー経験を持つGK専門指導者。

世代別代表のGK育成に継続して関わっており、育成年代の強化に貢献している。



今後の活動および詳細については、決定次第、順次お知らせいたします。