『ポーカーチェイス』が人気ゲーム「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」と初コラボ！3/18 ～ 4/8 期間限定イベント開催決定！

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式テキサスホールデムポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、ゲーム「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」と、2026年3月18日（水）～ 4月8日（水）の期間限定でコラボイベントを初めて開催することが決定しました。

開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス明け ～ 2026年4月8日（水）11:59

紹介PV：https://youtu.be/qVuuNCybBJo

■プレイアブルキャラ（4名)

「苗木誠（CV:緒方恵美）」「霧切響子（CV:日笠陽子）」「セレスティア・ルーデンベルク（CV:椎名へきる）」「江ノ島盾子（CV:豊口めぐみ）」

■「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」×『ポーカーチェイス』コラボキャンペーン概要

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催

３.「コラボコイン【モノクマメダル】獲得ランキングイベント」開催

４.「コラボコイン【モノクマメダル】交換イベント」開催

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

プレイアブルキャラとして「苗木誠」「霧切響子」「セレスティア・ルーデンベルク」「江ノ島盾子」が登場するスロットを開催します。

※各スロットの内容の詳細は、ゲーム内でご確認ください。

- 開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス明け ～ 2026年4月8日（水）11:59【コラボ限定ピックアップスロット登場 装飾品一覧】

２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催

コラボ開催期間中に、『ポーカーチェイス』にログインすることで、コラボ記念ログインボーナスをプレゼントします。累計で7日目までカウントされるログインボーナスで、累計のログイン日数に応じて報酬を獲得できます。

- 開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス明け ～ 2026年4月8日（水）11:59

※3月18日（水）のメンテナンス前にログインされた方は、翌日3月19日（木）より受け取り可能となります。

【ログインボーナス一覧】- 1日目：コラボコイン【モノクマメダル】500枚- 2日目：コラボホーム背景【ダンガンロンパ】- 3日目：コラボコイン【モノクマメダル】200枚- 4日目：コラボコイン【モノクマメダル】100枚- 5日目：コラボコイン【モノクマメダル】200枚- 6日目：コラボコイン【モノクマメダル】100枚- 7日目：コラボコイン【モノクマメダル】500枚

３.「コラボコイン【モノクマメダル】獲得ランキングイベント」開催

コラボ開催期間中に「コラボコイン【モノクマメダル】」の総獲得枚数を競う、獲得ランキングイベントを開催します。PCMに加えて、順位に応じてイベント限定称号を入手できます。

- 開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス明け ～ 2026年4月8日（水）11:59

４.「コラボコイン【モノクマメダル】交換イベント」開催

コラボ開催期間中に、ランク戦やイベントミッションを通して「コラボコイン【モノクマメダル】」を獲得できます。

獲得したコラボコインは、限定装飾品やキャラクターの進化に必要なアイテムなどと交換することができます。

- 開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス明け ～ 2026年4月8日（水）11:59

【「コラボコイン【モノクマメダル】」獲得数ボーナスについて】

さらにコラボ開催を記念して、コラボキャラクターの所持種類数に応じて「コラボコイン【モノクマメダル】」が増加します。

※対象コラボキャラ：「苗木誠」「霧切響子」「セレスティア・ルーデンベルク」「江ノ島盾子」

- 1キャラ所持時：50%UPボーナス- 2キャラ所持時：150%UPボーナス- 3～4キャラ所持時：300%UPボーナス

※最大3キャラまで獲得数ボーナスが増加します。

【コラボコイン交換限定装飾品】

※イベント終了時にショップでの交換ができなくなります。

※交換方法は、ゲーム内でご確認ください。

【コラボコイン獲得方法】- ランク戦報酬- コラボミッションの達成報酬- ウィークリーミッションの達成報酬- 期間限定ログインボーナス- トーナメント報酬

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

コラボ開催期間中に、ゲーム「ダンガンロンパ」コラボ開催記念トーナメントを開催します。

順位に応じたPCMや「コラボコイン【モノクマメダル】」を獲得できるトーナメントを是非お楽しみください！

- 開催期間：2026年3月18日（水） ～ 2026年4月7日（火）

【開催形式】

「通常」「DEEP」の2つの形式をご用意しております。

「DEEP」と記載のあるトーナメントは、最大所要時間が4時間程度のストラクチャーとなっており、従来の形式と比較すると、ポーカーの実力が反映されやすい形式です。

【トーナメント報酬】- 上位10名：ショーダウンエフェクト【投票タイム】、コラボ背景【ダンガンロンパ】、コラボ称号【超高校級のポーカープレイヤー】- 上位50名：コラボテーブルA【ダンガンロンパ】、コラボトランプA【ダンガンロンパ】、コラボチップA【ダンガンロンパ】- 順位に応じたPCM- 順位に応じたコラボコイン【モノクマメダル】

※報酬は各トーナメントの参加人数により変動しますので、詳細はゲーム内をご確認ください。

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

コラボ開催期間中に公式X（旧Twitter）(https://x.com/PokerChase_JP)をフォローし、専用ハッシュタグ「#ポカチェダンガンロンパコラボ」をつけてポスト、または引用リポストしていただくことで応募完了となります。

応募していただいた方の中から抽選で各1名様（計4名様）にゲーム「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」コラボキャラクターの『ポーカーチェイス』内プレイアブルキャラをプレゼントします。

また、抽選で1名様にコラボキャラクターを演じられたメインキャスト4名の寄せ書きサイン色紙をプレゼントします。寄せ書きサイン色紙には裏面に当選者様の宛名を記載させていただきます。

- 開催期間：2026年3月13日（金）12:00 ～ 3月17日（火）11:59- 『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP

■ダンガンロンパシリーズについて

【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく"ハイスピード推理アクション"。これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。 そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

- ダンガンロンパポータルサイト：https://www.danganronpa.com/- 『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト：https://www.danganronpa.com/2x2/- 権利表記：(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

■『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ

・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/