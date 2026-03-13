yutoriが展開するストリートブランド『9090』×人気キャラクター『ちいかわ』コラボレーションアイテムを3月13日(金)より受注販売開始

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社YZ（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：舩橋 誠）が運営するストリートブランド『9090（ナインティナインティ）』は、人気キャラクター『ちいかわ』とのコラボレーションアイテムを2026年3月13日(金)より受注販売いたします。

本コラボレーションでは、オリジナルビジュアルを使用し、9090限定の特別キャラクター『小麦ギャル』として登場。 Mascot Keychain、Rubber Keychainに加え、9090でも人気のOG Logo Setupなど、全4型のアイテムを展開いたします。なお、本コラボレーションアイテムは店舗での販売は行わず、9090公式オンラインストアの受注販売となります。

受注販売は2026年3月13日(金)より開始予定です。





◆コラボグッズ紹介

【× ちいかわ Gal NINETY Mascot Keychain】

PRICE：\2,900（Tax in）

【× ちいかわ 90 Logo Rubber Keychain】

PRICE：\1,500（Tax in）

【× ちいかわ OG Logo Tee】

SIZE: XS/S/M/L/XL

PRICE：\5,500（Tax in）

【× ちいかわ OG Logo Sweat Pants】

SIZE: S/M/L/XL

PRICE：\9,200（Tax in）

【ご購入前の注意事項】

■購入制限について



◎アパレルアイテム

・× ちいかわ OG Logo Tee

・× ちいかわ OG Logo Sweat Pants

→1アイテムにつきお一人様1点までの販売とさせていただきます。

※他サイズ・他カラー問わず、ご購入いただけるのはいずれか1点のみとなります。

※カラー違いやサイズ違いを含め、同一商品の複数購入は一切できません。

└ 「× ちいかわ OG Logo Tee」のいずれか1点、「× ちいかわ OG Logo Sweat Pants」のいずれか1点のみ購入可能





◎マスコット / ラバーキーホルダー

・× ちいかわ Gal NINETY Mascot Keychain

・× ちいかわ 90 Logo Rubber Keychain

→1アイテムにつきお一人様1点までの販売とさせていただきます。

※マスコット・ラバーキーホルダーは全種各1点ずつ、それぞれ最大4点までご購入いただけます。

※同一商品の複数購入はいただけません。





■発送について

本商品は【2026年7月下旬頃より順次発送予定】となります。

※アパレル商品とマスコット商品を同時にご注文いただいた場合は、すべての商品が揃い次第の発送となります。

└ 仮に、同時購入した商品の内1点のみが出荷可能になった場合でも、同時に購入した全ての商品が出荷可能になるまで、発送はされません。

※一部商品のみの先行発送依頼等は、一切承っておりません。

※発送予定時期は、あくまで目安となり、生産状況や配送状況によって、前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの

個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、

楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

ちいかわ公式総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

■ 9090（NINETY NINETY）

「Revival of Culture」をコンセプトに、90年代～00年代のユースカルチャーにインスピレーションを受けたデザインやアイテムを展開する古着MIXなストリートブランド。

2018年の設立以来SNSを中心にブランド運営をしていたが、2023年には原宿のフラグシップストアを中心に、大阪や名古屋にも店舗を拡大。過去にはAAPEやumbro、ポケモンなど数多くのコラボレーションを仕掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/9090s_/

■ 9090 girl（NINETY NINETY GIRL）

「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、ファッションを通じて自由奔放で自分らしさを大切にした2000年代の平成ギャルマインドを提案していくブランド。00年代特有のポップでエネルギッシュな魅力をベースにしつつ、現代のトレンドやムードを掛け合わせたデザインを展開する。

Instagram：https://www.instagram.com/9090girl__/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は295万人（2026年2月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年2月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo