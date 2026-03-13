『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』にて最初の2ヵ月間 月額99円(税込)キャンペーン実施中！！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

Prime Video内のサブスクリプション『ドラマ＆エンタメ☆アジアPremium』（以下「アジアプレミアム」といいます）では、2026年3月13日（金）～2026年3月27日（金）の期間中、アジアプレミアムに新規または再加入でご登録いただくと、期間限定で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）にてお試しいただけるお得なキャンペーンを実施いたします！

※作品の視聴にはPrime Videoで「アジアプレミアム」への登録が必要です。

※2ヵ月満了後は月額550円（税込）が請求され、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

■全話見放題中！ユク・ソンジェ×キム・ジヨン共演！ファンタジーロマンス時代劇

「鬼宮（ききゅう）」

ユク・ソンジェ×キム・ジヨン主演！実力派俳優陣が魅せる“奇妙な三角関係”が見どころの韓国ドラマ「鬼宮（ききゅう）」が大好評全話見放題配信中です。

「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」のユク・ソンジェが、王に仕える真面目な検書官であり、ヒロインの初恋相手でもあるユン・ガプと、その体に憑依した口が悪いがどこか憎めない悪神カンチョリという正反対のキャラクターの一人二役に挑み、圧巻の演技力で視聴者を魅了。ヒロインを演じるのは「二十五、二十一」で注目を浴びたキム・ジヨン。さらに、誠実さを貫き、責務を全うしようとする若き王イ・ジョンを「悪の花」で存在感を放ったキム・ジフンが力強く演じます。

話題性・映像美・世界観の三拍子が揃い、“週末の覇者”と称された本作は、全話を通して同時間帯視聴率1位を記録。（ニールセン・コリア基準）朝鮮王朝の世界観を緻密に表現した美術セットや衣装が物語を彩り、その完成度は韓国SNSでも大きな話題に。

王家に恨みを抱いた鬼の呪いに立ち向かう、不思議な力を持つヨリと悪神カンチョリのファンタジーロマンス時代劇。実力派俳優陣による魂のこもった演技をアジアプレミアムでお楽しみください！

■「鬼宮（ききゅう）」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQKV1Q73)

■ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！忙しいあなたに贈るヒーリングラブコメディ(ハート)

「わたしの完璧な秘書」

世界123ヶ国で視聴者数１位を記録（Rakuten Viki 2025年1月調べ）、仕事“しか”できないCEOと、仕事“も”完璧な秘書の大ヒットラブコメディ「わたしの完璧な秘書」も全話見放題配信中です。

ツンデレイケメンCEOと敏腕秘書ヒロインという設定が多かったオフィスラブコメの概念を覆し、こんな秘書が欲しい！と大きな話題となった本作。理想を詰め込んだ包容力抜群のイケメン秘書を演じたイ・ジュニョクの人気は本作で急上昇！最悪な初対面から始まった2人がお互いに少しずつ心を通わせていく過程が、丁寧に描かれていきます。2人の関係はどう変化していくのか！？ぜひアジアプレミアムで2人の恋の結末をご確認ください。

■「わたしの完璧な秘書」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVC5GGXC)

■配信限定作品！嫁姑が繰り広げる波乱万丈ホームコメディ！

「お義母さんは私の嫁」

息子を溺愛する母・チュ・ギョンスクは、嫁のユ・ヒョンジュをどうしても気に入れず、ことあるごとに嫌がらせをしていた。一方、ヒョンジュは夫のジョンスとの間に子どもを授かり、幸せな日々を過ごしていた。しかし、ある日ジョンスが突然の交通事故に遭ってしまう。最愛の息子を失ったギョンスクのヒョンジュに対する風当たりは、さらに強まっていく―。運命のいたずらか、時が経ち再婚先で再会した2人は「嫁が姑、姑が嫁」という驚きの関係に！立場が逆転してしまった嫁姑が繰り広げる波乱万丈ホームコメディ！

日本ではTV未放送、DVD化もされていない配信でしか見られない貴重な本作！アジアプレミアムでは本日（2026/3/13）現在、20話まで見放題配信中。以降、10話ずつ更新予定です。笑いと涙が交錯する、立場逆転から始まる新しい家族の物語をアジアプレミアムでぜひお楽しみください！

【今後の配信スケジュール】 3/20、3/31、4/10、4/21に10話ずつ更新予定

■「お義母さんは私の嫁」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJXH19JX)

■懐かしの韓国ドラマも続々！大人にオススメしたい多彩なラブストーリー

「私だけのあなた」

復讐、愛憎、出生の秘密、家族の絆…韓国ドラマの醍醐味がすべて詰まった愛憎復讐劇。野心のために不倫を重ねた夫が起こした事故に巻き込まれた妻。不倫、隠ぺい、裏切り…卑劣な夫に復讐を果たすため、逆境から妻がはいあがるサクセスストーリーとしてもお楽しみいただけます。

■「私だけのあなた」：視聴はこちら(http://amazon.co.jp/dp/B0G61GDLNR)

「熱愛」

少女時代ソヒョン、ソンフン、チェ・ユニョンら豪華共演！親世代の愛憎が、若者たちの未来を狂わせていく――。財閥の後継者争い、悲劇的な事故、すれ違う想い…。逆境の中でも“真実の愛”を貫こうとする、心揺さぶられる大人のメロドラマをご堪能ください。

■「熱愛」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFDHSJPP)

「愛人がいます」

3/13本日配信開始！再び恋に落ちたのはかつての夫だった──冷徹な弁護士だった妻が、事故をきっかけに全ての記憶を喪失。別人のようになった彼女と、かつて愛を誓った夫が思わぬ形で再会し、止まっていた時間が動き出します。切なくも激しい大人のラブストーリーです。

■「愛人がいます」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNBFG3TS)

アジアプレミアムでは、韓国ドラマ・中国ドラマ共に今後も新作が続々登場予定です！お気に入りの作品がきっと見つかるはず！500作品以上のアジアコンテンツを見放題でお楽しみいただけるアジアプレミアムを、このお得な機会に是非お試しください！

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』 最初の2ヵ月間 月額99円（税込）キャンペーン概要

●サービス名称 ： ドラマ&エンタメ☆アジアPremium

●キャンペーン期間： 2026年３月13日（金）～3月27日（金）23:59まで

新規または再加入のご登録で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）！

※作品の視聴にはPrime Videoで「アジアプレミアム」への登録が必要です。

※2ヵ月満了後は月額550円（税込）が請求され、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

※見放題対象作品はPrime Video アジアプレミアム内の作品に限ります。

●Prime Video アジアプレミアムURL：https://www.amazon.co.jp/subscription/asiapremiumjp

●公式ホームページ ：https://culture-pub.jp/asiapremium/

●キャンペーンページ ：https://www.culture-pub.jp/news/735/

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』とは

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』は、韓国ドラマやエンタメを中心にアジア各国のコンテンツを取り揃えたアジアコンテンツ専門チャンネルです。チ・チャンウク主演の大ヒットドラマ「あやしいパートナー ～Destiny Lovers～」を始め、社会現象を巻き起こした衝撃作「ペントハウス」シリーズや、ハン・ソッキュ主演メディカルラブロマンス「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズ、イ・ジェフン主演の大人気痛快復讐劇「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「世宗大王」の母であり、激動の乱世を王后の視点で描かれたことで話題となった「元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～」 【ノーカット完全版】、世界123ヶ国で視聴者数１位を記録した大ヒットラブコメディ「わたしの完璧な秘書」、宮廷歴史超大作「女人天下」のほか、亀梨和也主演でリメイクが制作された「ストーブリーグ」など、新旧の韓国ドラマはもちろん、中国・韓国映画等充実したラインナップを取り揃えています。

■「Prime Video サブスクリプション」概要

Prime Video内のサブスクリプションは、スポーツ、ニュース、映画、ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえ、追加のアプリやチューナーを使わず視聴できる専門サブスクリプションです。

1 チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。

視聴できるサブスクリプションのリストは

https://www.amazon.co.jp/gp/video/addons をご参照ください。

視聴にはPrime Videoのサブスクリプションで「アジアプレミアム」の登録が必要です。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

■PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販