休日公演完売・全席満席の盛況「SNOW MIKU 2026」ヲタル座デジタルショー powered by XREAL 開催レポート

株式会社Gugenka

株式会社Gugenkaは、2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間でウイングベイ小樽にて開催された「SNOW MIKU 2026」との連動企画として、『「SNOW MIKU 2026」ヲタル座デジタルショー powered by XREAL』の主催（企画・制作）を担当いたしました。

イベントサイト ▶https://snowmiku.com/2026/

■『ヲタル座デジタルショー powered by XREAL』イベント詳細

本イベントは、ARグラス「XREAL」の最新機種「XREAL One Pro」を活用した特別演出のデジタルショーです。来場者はARグラスを通して、劇場空間に重なる立体映像のご体験をお届けいたしました。

「SNOW MIKU 2026」のテーマソングにあわせて踊る雪ミクが、ARグラス「XREAL」を通して劇場内に立体的に出現し、まるでその場に“実在”しているかのような体験を創出しました。

従来のスクリーン上映とは異なり、観客自身の視界を舞台とすることで、作品世界に入り込むような没入型ライブ演出を実現しました。

ショーでは、「SNOW MIKU 2026」のテーマソングにあわせて踊る雪ミクが、まるでその場に実在しているかのように登場。ステージ空間と高精細な3DCG表現をシームレスに重ね合わせることで、従来のスクリーン上映とは異なる“体感型ライブ演出”を実現しました。



■Gugenkaの技術的取り組み

AR空間上での安定した表示を実現するため、会場の空間スキャンおよび座席位置を踏まえた演出設計を実施。観客視点での見え方を細かく検証し、キャラクターのスケール感や立ち位置、奥行き表現を最適化しました。

音楽とモーションの高精度な同期設計により、テーマソングのリズムや抑揚に合わせた自然なダンス演出を構築しました。映像データとAR表示が連動することで、劇場空間とデジタル演出が一体となり、没入感のある体験を提供しました。

さらに、ARグラスならではの“個人視点体験”を最大化するため、現実空間とのレイヤー設計を重視いたしました。リアルな劇場空間とデジタルキャラクターが共存する、新しいエンターテインメントの形を提案しました。

本公演はチケット事前販売段階から高い注目を集め、休日公演は完売。両日ともに満席での開催となり、ARを活用した新たなエンターテインメント体験への市場ニーズの高さを示す結果となりました。



■「雪ミク」とは

「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。

2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。

それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。

『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。

現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。

また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中です。



■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/