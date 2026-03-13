往年の名列車がよみがえる！1日限りの特別急行「リバイバルあいづ」を利用した旅行商品　好評発売中！／5月23日出発限定

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスリバイバルあいづ（イメージ）※車体カラーは変更となる場合があります。- 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：澤田博之）は、2026年4月から6月にかけて開催される ふくしまデスティネーションキャンペーン「しあわせの風ふくしま」の一環として、2026年5月23日（土）出発、上野駅から会津若松駅まで直通で結ぶ団体臨時列車「リバイバルあいづ」を利用した旅行商品を発売いたしました。- 本商品では、往年の特急「あいづ」を彷彿とさせる特別な列車旅をお楽しみいただけるほか、人気観光列車「SLばんえつ物語」との乗り継ぎプランや東山温泉宿泊プラン、J-POWER施設見学プランなど多彩なコースをご用意。- かつて運行されていた特急あいづ号は、1968年10月1日の「ヨンサントオ」白紙ダイヤ改正により誕生し、上野駅と会津若松駅を結ぶ代表的な優等列車として多くの利用客に親しまれました。東北特急街道の往年を思わせるロングラン列車旅へ、この機会に出かけてみませんか。

１．旅行商品の概要

■出発日：2026 年5月23日（土）

■コース名：1日限りの特別急行「リバイバルあいづ」

(1)会津若松から上野へ直行【SLばんえつ物語乗り継ぎプラン】

(2)上野から会津若松へ直行【往復乗車プラン】

(3)上野から会津若松へ直行【片道乗車プラン】

(4)会津若松から上野へ直行【片道乗車プラン】

(5)上野から会津若松へ直行【「原瀧 」宿泊プラン】

(6)団体臨時列車「リバイバルあいづ」と「SLばんえつ物語」に乗車！水力発電「下郷発電所・展示館」見学と風力発電「郡山布引高原」を訪ねる

■ 旅行代金(1)～(4)

※大人1名様（）カッコ内小学生旅行代金 単位（円）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82705/table/352_1_bee1718468811c148baedc90b6a79b7b.jpg?v=202603141251 ]

■ 旅行代金(5)～(6)

※大人1名様（）カッコ内小学生旅行代金 単位（円）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82705/table/352_2_68d1577d521527b4d04f46f78fbaf0c8.jpg?v=202603141251 ]

※窓側確約プランでは、通路側のお座席に他のお客様のご予約はございません。2名様以上でご予約の場合は、A席同士、D席同士、またはA席・D席のいずれかの組み合わせでのご案内となります。

※通常プランでは、相席となる場合があります。

※小学生は大人の隣の席となります。通常プランまたはグリーン車指定席プランをご選択ください。

2．ツアーポイント

- 上野駅から東北本線・磐越西線経由で会津若松駅まで1日限りで特別運行します。関東平野を駆け抜け、白河越えや中通りの盆地を通り、磐梯山を望む磐越西線へ。在来線ならではの変化に富んだ車窓を楽しみながらの列車旅です。東北特急街道の往年を思わせるロングラン乗車をお楽しみいただけます。- 往復乗車や片道乗車、会津観光コースなど多彩なプランをご用意。ご自身のスタイルで計画でき、旅の楽しみ方がさらに広がります。- ご乗車の記念に「リバイバルあいづ」限定ノベルティ付きです。※上記特典は旅行代金に含まれます。

３．選べるコース

（1）会津若松から上野へ直行【SLばんえつ物語乗り継ぎプラン】SLばんえつ物語号（イメージ）

新津からは人気の観光列車「SLばんえつ物語」に乗車し、阿賀野川沿いの雄大な景色とともに、SLが牽引する客車列車ならではの旅情を満喫いただけます。会津若松到着後は城下町散策も楽しめるゆとりある行程です。復路は「リバイバルあいづ」に乗車し、往年の名列車の趣を感じながら帰京。客車列車と特急列車を一日で乗り継ぎ、磐越西線を乗り通すという、ここでしか味わえない特別な鉄道旅をお楽しみください。

（2）～（4）往復乗車プラン・片道乗車プラン会津若松駅（イメージ）

当プランでは、会津若松到着後は自由行動となります。

片道プランでは、その後の旅程をお客さまご自身で自由に計画でき、会津観光など幅広い旅をお楽しみいただけます。

（5）上野から会津若松へ直行【「原瀧 」宿泊プラン】原瀧・露天風呂の一例

当プランでは、上野駅から会津若松駅までグリーン車指定席にご乗車。会津若松到着後は、東山温泉「原瀧」でゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

原瀧は、東山温泉でも珍しい自家源泉を保有する宿です。渓流を眺めながら、源泉掛け流しの内湯でゆったりと湯浴みをお楽しみいただけます。5月下旬は新緑が深まり、渓流のせせらぎに包まれる露天風呂が心地よい季節。初夏の爽やかな空気の中、自然と一体になるような湯浴みをご満喫ください。

（6）団体臨時列車「リバイバルあいづ」と「SLばんえつ物語」に乗車！水力発電「下郷発電所・展示館」見学と風力発電「郡山布引高原」を訪ねる下郷発電所（イメージ）

普段は間近で見学することができない「下郷発電所」の敷地を、J-POWER社員の案内のもと見学します。「郡山布引高原風力発電所」では迫力ある風車を間近でご覧いただきながら、風力発電の仕組みを解説員がご案内します。今回は特別に、普段見ることのない設備へご案内します。さらに、電源開発株式会社（J-POWER）グッズのほか、参加記念として非売品のオリジナルグッズをプレゼントします。

４．申込方法

「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてインターネット限定で発売いたします。

詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/tqb2n

企画・実施 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

※画像はイメージです。

※記載の内容は、規模な輸送障害や天候不良等により、予告なく変更、中止となる場合がございます。

※掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

※その他、当ツアーに関する留意事項につきましては、上記ホームページでご確認ください。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/