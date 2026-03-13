世界的ベストセラー作家コリーン・フーヴァー原作の感動のラブストーリー『リマインダーズ・オブ・ヒム』映画化！2026年3月13日、全米公開！

株式会社二見書房

株式会社二見書房より刊行している『リマインダーズ・オブ・ヒム あなたの遺したもの』（著：コリーン・フーヴァー／訳：相山夏奏）を原作とした映画『リマインダーズ・オブ・ヒム』が、2026年3月13日より全米公開されます。

本作は、過去の過ちによってすべてを失った女性カナが、愛する娘との再会を願いながら人生を取り戻そうとする姿を描いた物語。贖罪、再生、そして愛をテーマに、多くの読者の心を揺さぶり続けてきた作品。



原作小説は発売以来、世界中で支持を集め、SNSや書店でも話題となった人気作。映画化によって、その切なくも希望に満ちたストーリーがスクリーンで新たに描かれます。

特設サイトはこちら :https://www.futami.co.jp/lp/2023/colleenhoover#rem

◆Amazon.com（アマゾン・コム）評価数26万超！（☆4.7）

◆Goodreads（グッドリーズ）評価数115万超！（☆4.4）



『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』

『イット・スターツ・ウィズ・アス ふたりから始まる』

『ヴェリティ／真実』などのヒット作多数！



世界的ベストセラー作家「コリーン・フーヴァー」が贈る感動作！



最愛の人を失い絶望したカナが、５年間の服役を終え向かったのは、獄中で出産した娘のもとだった。

書籍概要

『リマインダーズ・オブ・ヒム あなたの遺したもの』

判型：四六判

ページ数：413ページ

価格：本体1,800円＋税

著者：コリーン・フーヴァー／ 訳：相山夏奏

ISBN：9784576240237

発売日：2024年03月26日

＜WEBサイト＞

https://www.futami.co.jp/book/5896

あらすじ

悲痛でありながらも希望に満ちた物語。



悲劇的なあやまちのために5年間服役したカナは、4歳の娘との再会を願って、すべてがうまくいかなかった町に戻ってきた。しかしすぐに、過去を修復することがいかに困難であることがわかってくる。娘の人生に関わる誰もが、カナがどんなに努力しても、彼女を締めだそうとしてくるのだ。

唯一、カナを完全に拒絶しないのは、地元のバーのオーナーで、カナの娘がなつくレジャーだけだ。ところが、レジャーとカナがお互いの気持ちを確かめあい、親しくなることは、どちらも大切な人たちからの信頼を失う危険があった。

二人が未来を築くためには、過去のあやまちの許しを得る方法を見つけなければならなかった。

著者紹介

コリーン・フーヴァー Colleen Hoover

1979 年、テキサス州生まれ。テキサスA&M大学でソーシャルワークの学位を取得。

2012 年、母親に読んでもらうために小説『そして、きみが教えてくれたこと』を自費出版。

アマゾン・キンドルで話題をよび、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入りした。2016 年に出版された『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』は、自らの幼少時の体験をもとに、家庭内暴力被害者を支援するために書かれた。 2021 年にTikTok 上のブック・コミュニティで注目され人気が急上昇、2022 年1月にニューヨーク・タイムズのベストセラー１位となり、その年アメリカでもっとも読まれた小説となった。またベストセラー10 作中４作まで、フーヴァーの小説がリスト入りしたことも大きな話題となった。

いままでに20 作以上の小説を出版し、累計2000 万部以上を売り上げている。

現在は、夫と３人の息子とともにテキサス州に在住。

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