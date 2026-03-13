伊豆諸島 式根島の中学生の“夢”を応援！ ウェディングプロデューサーを目指す生徒へ、卒業直前のオンライン職業講話を実施

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、2026年3月3日に東京都新島村立式根島中学校の「卒業前オンライン職業講話」へ登壇いたしました。離島で暮らす一人の生徒の『ウェディングプロデューサーになりたい』という純粋な想いに応えたいと考え、今回の実施に至りました。卒業を間近に控えた中学3年生の生徒に向けて、ブライダル業界の魅力や、ウェディングプロデューサーとして働く意義や職業観について、スタッフの生の声をお届けしました。

中学校でのオンライン職業講話

当日は、ブライダル業界の仕組みや結婚式当日までの流れ、ウェディングプロデューサーの仕事内容などを密着映像も交えながら、紹介しました。ご参加いただいた生徒からは「お客様と一緒に幸せな一日を創り上げる素敵な仕事だと思った」「たくさんの人を笑顔にできるプロデューサーになりたいです」などの声を頂戴しました。アニヴェルセルが想う「お客様の笑顔のために働く仕事のやりがい」をメッセージとしてお伝えしました。

サステナビリティページ「人と人を結び、より良い未来を」

https://corp.anniversaire.co.jp/sustainability/

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

アニヴェルセルの式場一覧はこちら

https://www.anniversaire.co.jp/halls/