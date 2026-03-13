「SDGs QUEST みらい甲子園 千葉県大会」ファイナルセレモニー3月31日(火)そごう千葉店にて開催！

株式会社ベイエフエム

株式会社ベイエフエムが共催する高校生によるSDGsアクションアイディアコンテスト「SDGs QUESTみらい甲子園 千葉県大会」のファイナルセレモニーを、3月31日(火)にそごう千葉店・6階特設会場にて開催いたします。

SDGs QUEST みらい甲子園とは、次世代を担う高校生が、気候変動や生態系保護、水や資源問題、貧困、食料、格差、エシカル消費など持続可能な社会に向けた課題を探究し、チームで解決策を発表するSDGsアクションアイデアコンテスト。

ファイナルセレモニーには、厳しい1次審査を通過した12組が集結。各チームがプレゼンテーションを行い、最優秀賞、優秀賞を始めとする各賞が発表されるほか、参加高校生が知見を深め合うワークショップも実施します。司会は、毎週金曜日 午前9:00～放送中『MOTIVE!!』DJの安東弘樹と宮島咲良。一般のお客様もご自由にご観覧頂けます。

＜イベント概要＞

主催：SDGs QUESTみらい甲子園 千葉県大会実行委員会

共催：株式会社ベイエフエム

後援：国連広報センター、文部科学省、千葉県、千葉県教育員会

協賛：JAグループ千葉、トヨタ勝又グループ、そごう千葉店、千葉銀行、千葉県ヤクルト販売、なごみの米屋、ラサテック

協力：千葉日報社

企画・総合プロデュース：未来教育株式会社

ファイナリスト- Sweet Ribbon（千葉県立木更津高等学校）・・・『Reborn Ice優しいサイクル規格外を美味しいアイスへ！』- チームLemon-lemon（千葉県立小金高等学校）・・・『レモネードスタンド活動による 病児家族の支援について』- のぐちーズ（昭和学院高等学校）・・・『【麹ルネサンス】 麹の力で栄養格差のない社会を実現させる。』- いろえんぴつ平和隊（翔凜高等学校）・・・『はだいろ鉛筆を世界に！ 子どもの頃からグローバル理解』- 1ink（千葉市立稲毛国際中等教育学校）・・・『みんなで協育！！～「教える」で広がる地域の輪～』- ニューstyle（千葉商科大学付属高等学校）・・・『GO！ローカル～動く道の駅～』- clean（青山学院大学浦和ルーテル学院高等学校／大智学園高等学校／千葉商科大学付属高等学校）・・・『clean map きれいで誰にでも優しい街へ』- 海風を実装する会（千葉県立東葛飾高等学校）・・・『未来を回す風 ～ 千葉洋上風力ビジョン ～』- 千葉女子高等学校家庭クラブＢ（千葉県立千葉女子高等学校）・・・『モッタイナイを減らそう ー被服編ー ～古着循環プロジェクト～』- K.LAB（千葉県立安房高等学校）・・・『キョンの胃から作る未来のペットサプリ革命』- 千葉県立大原高等学校 海洋科学系列（千葉県立大原高等学校）・・・『食べて守ろう地域（外房）の海』詳細を見る :https://www.bayfm.co.jp/info/sdgs2025_final/