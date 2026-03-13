北海道日本ハムファイターズ応援番組『FFFFF』が、「ファイターズMIRU」「Rakuten TV」で配信スタート！

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北海道テレビ放送株式会社

(C)HTB

　HTBが制作するファイターズ応援番組「FFFFF（エフファイブ）」は放送開始から20年目を迎えました。


　北海道内のファンのみならず、全国各地のファンにお楽しみいただけるよう、北海道内のファイターズ応援番組として最も長い歴史をもつ番組の配信がついにスタートしました。



　ファイターズ公式動画配信サービス「ファイターズMIRU」では3月から、楽天グループの動画配信サービス「Rakuten TV」内の「Rakuten パ・リーグ Special」では2月下旬から、地上波で放送した番組を配信しています。



【FFFFFとは】

選手への単独インタビューを軸に、独自の目線や企画によって「選手の素顔」に迫る応援番組です。



選手15人に聞いてナンバーワンを決める「フィフティーンボイス」や、5つの質問に5秒以内で答えてもらう「ファイブクエスチョン」、選手自身が取扱説明書を作る「Ｆのトリセツ。」をはじめ、選手同士による暴露話が飛び出す企画や、野球への真摯な思いを伝える企画、プレーの裏側に深く迫る企画など、硬軟織り交ぜたオリジナル企画を放送しています。



グラウンド内とは異なる、この番組でしか見ることができない選手の“素”の表情をたっぷりお届けします！



【番組概要】

■番　組　名：FFFFF（エフファイブ）


■配　信　先：ファイターズMIRU　（会員登録必要・有料）


　　　　　　　https://www.fighters.co.jp/news/detail/202600838728.html(https://www.fighters.co.jp/news/detail/202600838728.html)


　　　　　　　Rakuten パ・リーグ Special　（会員登録必要・有料）


　　　　　　　https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2026/0224_02.html(https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2026/0224_02.html)


■地上波放送日時：隔週日曜　午前11時30分～11時50分　（北海道ローカル）


■番組公式ＨＰ：https://www.htb.co.jp/fffff/


■Ｓ　Ｎ　Ｓ：【番組公式Instagram】 @htb_fffff