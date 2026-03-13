『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映記念　『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』『逆襲のシャア』書籍　同時発売決定

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、3月13日（金）から15日（日）の3日間限定で「『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映 ～U.C.0093-0105～」開催を記念して、両作品の関連書籍2冊を同時発売します。

・「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート」

（3,500円／税込）

・「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット キービジュアル

A4メタルポスター2枚セット」

（3,300円／税込）

予約受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE 他にて、2026年3月13日（金）12時（正午）より開始、予約受付締切は2026年5月10日（日）23時59分まで、お届けは2026年7月下旬頃を予定しています。

●A-on STORE（https://a-onstore.jp/shop/gundam-hathaway/book/）

■「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート」

商品特長

本書籍は、A4サイズ・140ページ以上の冊子で、村瀬修功監督をはじめ豪華クリエイター陣による、本作に対するこだわりを綴ったインタビューや、制作資料を収録。さらに、本書描き下ろしのイラストも収録しています。

▲「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート」

サンプル画像

(C)創通・サンライズ

■「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

パンフレット キービジュアル A4メタルポスター2枚セット」

商品特長

本書籍は、メタルポスター２枚セット付きA4サイズ・40ページの冊子で、1988年に上映された映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より、1988年制作のパンフレットに収録された富野由悠季監督コメントの再掲載のほか、新規掲載コンテンツとして、本作のストーリーダイジェストやメカ紹介、また、キャラクターデザインを務めた北爪宏幸、作画監督・稲野義信らのスタッフインタビューやキャストインタビューを新規収録しています。

◀「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

パンフレット キービジュアル A4メタルポスター2枚セット」

表紙画像

(C)創通・サンライズ

■A-on STORE＆サンライズストア（プレミアムバンダイ内）限定2商品同時購入特典

A-on STORE・サンライズストア（プレミアムバンダイ内）限定にて、書籍「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート」と「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット キービジュアル A4メタルポスター2枚セット」を一緒に予約・購入いただいた方に、CGディレクター・増尾隆幸が描き下ろした“メカアートビジュアル”を使用した「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 メカアートビジュアル A4メタルポスター」をプレゼントします。

▲A-on STORE＆サンライズストア(プレミアムバンダイ内)限定2商品同時購入特典

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 メカアートビジュアル A4メタルポスター」

(C)創通・サンライズ

■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』について

本作は、アムロとシャアの最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988年公開)から33年後の世界観を色濃く引き継ぐ富野由悠季による小説『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の映画化作品です。シリーズ第1作となる『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は2021年6月に劇場公開されました。類を見ない圧倒的な映像美、主人公・ハサウェイを中心とした心揺さぶる人間ドラマとリアリティ溢れる描写が評価され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録しました。第2作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は2026年1月30日より公開中で、2月27日までの興収は22.4億円を突破、観客動員数134万人を突破と、前作を超えて大ヒット上映中です。

■「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート」

商品概要

受注期間 ︓2026年3月13日（金）12時（正午）～2026年5月10日（日）23時59分

価格 ︓3,500円（税込）／3,182円（税抜）

発売日 ︓2026年7月下旬頃

仕様 ：カラー冊子／A4サイズ／縦型／140ページ以上予定

発売・販売元 ︓バンダイナムコフィルムワークス

■「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット キービジュアル

A4メタルポスター2枚セット」

商品概要

受注期間 ︓2026年3月13日（金）12時（正午）～2026年5月10日（日）23時59分

価格 ︓3,300円（税込）／3,000円（税抜）

発売日 ︓2026年7月下旬頃

仕様 ：[パンフレット]…カラー冊子／A4サイズ／縦型／40ページ予定

[メタルポスター]…PP／A4サイズ

発売・販売元 ︓バンダイナムコフィルムワークス

販売サイト ︓

●A-on STORE（https://a-onstore.jp/shop/gundam-hathaway/book/）

●サンライズストア(プレミアムバンダイ内)

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 オフィシャルクリエイティブレポート

（https://p-bandai.jp/item/item-1000247617/）

・【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット キービジュアル A4メタルポスター2枚セット

（https://p-bandai.jp/item/item-1000247656/）

他多数

※本商品は準備数に限りがございます。

準備数に達した場合、ご注文の受付を終了させていただくことがございます。

■関連サイト・SNS

◎『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト：

https://gundam-official.com/hathaway/

◎『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』作品公式X：

https://x.com/gundam_hathaway

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/