TVアニメ「デュラララ!!×２」の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「デュラララ!!×２」のアイテムを発売決定！


下記サイトにて3月13日（金）から予約開始です。





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年3月13日（金）12:00～2026年4月3日（金）23:59まで


■出荷予定日：2026年6月中旬予定




「モンスターの着ぐるみ」のコスチュームを身にまとった


個性豊かな「デュラララ!!×２」のキャラクターたちが


大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場👾




大人気のアクリルスタンドやハート型など、


ファン必見のアイテムが目白押し！




この機会をお見逃しなく！




～～商品ラインナップのご紹介～～








(C)2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／池袋ダラーズ





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売