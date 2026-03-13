TVアニメ「デュラララ!!×２」の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「デュラララ!!×２」のアイテムを発売決定！
下記サイトにて3月13日（金）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年3月13日（金）12:00～2026年4月3日（金）23:59まで
■出荷予定日：2026年6月中旬予定
「モンスターの着ぐるみ」のコスチュームを身にまとった
個性豊かな「デュラララ!!×２」のキャラクターたちが
大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場👾
大人気のアクリルスタンドやハート型など、
ファン必見のアイテムが目白押し！
この機会をお見逃しなく！
～～商品ラインナップのご紹介～～
(C)2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／池袋ダラーズ
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売