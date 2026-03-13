TVアニメ「デュラララ!!×２」の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「デュラララ!!×２」のアイテムを発売決定！

下記サイトにて3月13日（金）から予約開始です。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年3月13日（金）12:00～2026年4月3日（金）23:59まで

■出荷予定日：2026年6月中旬予定

「モンスターの着ぐるみ」のコスチュームを身にまとった

個性豊かな「デュラララ!!×２」のキャラクターたちが

大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場👾

大人気のアクリルスタンドやハート型など、

ファン必見のアイテムが目白押し！

この機会をお見逃しなく！

～～商品ラインナップのご紹介～～

(C)2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／池袋ダラーズ

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売