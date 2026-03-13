現実帰還の条件は全フラグ回収!?ギャルゲーの世界に迷い込んだオタクOLとヒロインたちによるイチャラブコメディ『ギャルゲーフラグクラッシュ』が各電子書籍サイトで配信開始

株式会社HIKE

HIKE編集部（運営：株式会社HIKE）の少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）は、WEBマンガ『ギャルゲーフラグクラッシュ』（著者：由津）を、本日2026年3月13日（金）より各電子書籍サイトにて配信を開始しました。本作品はギャルゲーの世界に迷い込んだオタクOLが、現実帰還を目指してフラグ管理に奔走するものの、なぜか攻略対象（ヒロイン）全員から愛されてしまうという、逆転現象が巻き起こるイチャラブコメディです。

【作品情報】ギャルゲーフラグクラッシュ

自分にだけフラグが立たないギャルゲー！？

配信プラットフォーム： 各電子書籍サイト

作品ページ：https://manga.line.me/book/product_list?product_id=E964550

※冒頭エピソードを無料公開

著者：由津

公式X：https://x.com/unkmochi

あらすじ

私は限界オタクのOL、影宮司希（かげみや しき）。

同じくオタクの兄から借りたVRギャルゲーを起動しゲームを楽しんでいた。

ゲームの説明書に気を取られていた私は、背後から忍び寄るゲームの異変に気が付かなかった……！

いざ、プレイしようと目をあけたら……

ゲームの世界へトリップしてしまった……！

正規の主人公と攻略対象の女子たちの恋の案内人となり、見事全フラグ回収すれば無事ゲームから出られると思ったんだけど

あれれ～おかしいぞ～？

ルートを進行していけばいくほど、攻略対象の矢印がこちらに向いていて……！？

しかも、正規の主人公も私の事が好きみたいで～！？

この世界どうなってるんだ！？

私はゲームの世界から抜け出せるのか！？

「COMIC ELAN」とは

『作家の熱意は新たな可能性へ』

COMIC ELANは少年/青年向け作品を中心に扱うレーベルです。

レーベル名は「熱意・飛躍」 などの意味を持つ「elan」に由来。作家の熱意あふれる作品から新たな可能性を追求していきます。

強い想いが込められた作品は、従来の漫画の枠を超えてさらなる飛躍へと繋がる力を秘めており、様々な可能性をみなさまにお届けします。

HIKE編集部について

「HIKE編集部」はオリジナル電子書籍（コミック）を制作して各プラットフォームに展開するほか、アニメ化やグッズ販売など自社で全てのコンテンツを制作・展開できるHIKEの強み（IP360度展開）を活かし、漫画だけにとどまらない魅力的な作品を世界にお届けします。

少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルを設立し、2026年の配信を目標に制作を進めています。

HIKE編集部公式サイト：https://hikebooks.com/

HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial

「Blossom」、「BLUE BELL」でも鋭意制作中

『心潤す多彩なストーリー』Blossom（ブロッサム）

少女/女性/TL作品を中心に取り扱うBlossomは、色とりどりな花が咲くように様々な想いや感情が紡ぐ女性向け漫画レーベルです。

心に潤いをもたらし、人生が豊かになるような、多彩なストーリーをお楽しみください。

『夢にいざなう愛の鐘』BLUE BELL（ブルーベル）

BL作品を中心に取り扱うBLUE BELLは、森の奥地で幻想的に咲くブルーベルの花を由来とし、夢のような世界をお届けするBLレーベルです。

交わる愛が奏でる夢のようなひとときを、あなたの心に響かせます。

各レーベルでマンガ家さんを募集中！下記ジャンルが得意な方は大歓迎！

【COMIC ELAN】

・少年／青年向けバトル・アクションを得意とする方

・少年／青年向けバトル・アクションのコミカライズを得意とする方

・少年／青年向けラブコメを得意とする方

【Blossom】

・ロマンスファンタジーを得意とする方

【BLUE BELL】

・ストーリー重視のBLを得意とする方

詳細や応募はHIKE編集部公式サイトをご覧ください。

https://hikebooks.com/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。