「atmos」が提案するデニムで再構築された 「adidas Originals」の名作トラックスーツ別注作が登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」より、「adidas Originals」のアイコンである『FIREBIRD』より、デニム素材のatmos別注作『DENIM FIREBIRD』が登場します。

今回「adidas Originals」のアパレルにおいては約5年ぶりとなる別注作として、長年ストリートシーンで愛され続けてきたクラシックなトラックスーツを「atmos」独自の視点で再構築しました。

【PRODUCT】

adidas Originals

DENIM FIREBIRD TRACK TOP ATMOS

No: KS2227

Price: 17,600円（税込)

Size: XS - 3XL

Release: 2026年3月13日(金) 発売予定

展開店舗：A.T.A.D、atmos・atmos pink各店

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adidas Originals

DENIM FIREBIRD TRACK PANTS ATMOS

No: KS2230

Price: 15,400円（税込)

Size: 24inch - 36inch

Release: 2026年3月13日(金) 発売予定

展開店舗：A.T.A.D、atmos・atmos pink各店

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今作では、スポーツヘリテージを継承しながら、ヴィンテージの風合いを纏った鮮やかなライトブルーのデニム素材を採用することで、新たな表情を与えたセットアップでラインナップ。

ウォッシュ加工を施したデニム生地は、さりげない格子状の質感を浮かび上がらせ、ヴィンテージライクでラフなムードを演出。クラシックなスポーツウェアのフォルムに、ストリートらしい無骨さと存在感を加えています。

ジャケットにはスタンドカラー、トレフォイルロゴ、スリーストライプスといった象徴的なディテールを踏襲。ダブルジップ仕様のため、開け方によってシルエットやレイヤードの表情を自在にアレンジできる設計で仕上げています。

パンツは、ヒップから裾に配したスリーストライプスが印象的なトラックパンツをベースに、裾にスピンドルを備えることでシルエットの調整を実現。

両アイテム共に、トレンド感のあるバギーフィットで仕上げられており、ユニセックスのサイズレンジで展開。セットアップとしての着用はもちろん、単体でもコーディネートの主役として活躍します。

スポーツ、ヴィンテージ、ストリートというカルチャーを横断する、「atmos」が織りなすトラックスーツコレクションとなっております。

今作は、2026年3月13日(金)よりA.T.A.D、atmos各店舗、atmos pink各店、atmos オンラインショップにて発売いたします。

また、A.T.A.Dでは3月28日(土)・29日(日)の2日間、今作を購入いただいた方限定で、デニム地ならではの特性を活かしたカスタマイズサービスも実施いたします。

#atmos #adidasOriginals #DENIMFIREBIRD

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com%E2%80%8B)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

オリジナルス【アディダス公式】(https://www.adidas.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9)

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。