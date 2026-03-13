KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」に所属する1期生のAI VTuber『ゆめみなな』のYouTubeチャンネルが、収益化の承認を受けたことをお知らせします。

AI VTuber『ゆめみなな』、YouTubeチャンネルを収益化 ― 3月15日よりスーパーチャット機能を有効化 ―

『ゆめみなな』は、2026年2月15日に初配信を行い、その後多くのリスナーの皆さまに視聴いただき、ご支持をいただいたことで、YouTubeの収益化条件を満たし、承認されました。

これを受け、2026年3月15日（土）20:00より、スーパーチャット機能を有効にしたライブ配信を開始いたします。

配信URL

https://youtube.com/live/fcZiptmH_FQ

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

スーパーチャットについて

今後のライブ配信では、視聴者の皆さまからのスーパーチャットに対応いたします。

スーパーチャットに対するお礼やリアクションについては、AI VTuber『ゆめみなな』自身が内容を考え、配信内で返答いたします。

また、YouTubeチャンネルのメンバーシップ機能についても、近日公開を予定しています。

メンバー限定コンテンツなどを通じて、より深い形でリスナーの皆さまと交流できる環境を準備してまいります。

『ゆめみなな』について

『ゆめみなな』は、「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

＜プロフィール＞基本情報

誕生日：7月7日

身長：160cm

好きなこと：天体観測、夜の散歩

元プラネタリウム解説員という経歴を持つ彼女は、「世界中がプラネタリウムになる」ことを夢見てVTuberとして活動を開始。星の魅力を多くの人に届けたいという想いから、暗闇の中でも輝く星のように、自身の配信を通じて希望を届ける存在を目指しています。明るく好奇心旺盛でマイペースな性格ながら、好きなことには一直線。時折見せる天然な一面も魅力のひとつです。天体観測や夜の散歩を愛し、特技は意外にもマニュアル車の運転。座右の銘は「暗闇があるから、星は輝ける」。

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

今後の展開

今後は、ライブ配信にとどまらず、『ゆめみなな』とファンが一対一で直接対話できる新たなコミュニケーション体験の実装も予定しています。リアルタイム応答技術を活かし、よりパーソナルで没入感のある体験へと進化させてまいります。

また、「ゆめかいろプロダクション」第1期生の、残る4名のデビューも順次予定しています。

さらに、グッズ展開を含む多角的なプロジェクト展開も視野に入れており、デジタルとリアルを横断する新たなアイドル体験の創出を目指します。