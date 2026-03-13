株式会社TORICO、200作品以上が集まった生成AIコンテスト「AI魔法コンテスト」の結果を発表。AIとUGCでイーサリアム文化の普及を目指す

株式会社TORICO

株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎、以下「当社」）は、「日本No. 1 イーサリアム運用会社」をミッションにイーサリアムトレジャリー事業を推進しており、2026年２月５日から開催した生成AIを活用したクリエイティブコンテスト「AI魔法コンテスト」の結果を発表いたしました。

本コンテストは、動画生成AIや音楽生成AIなどの最新技術を活用し、誰もが“魔法のように”クリエイティブを生み出せる時代の可能性を探る取り組みとして開催されました。

開催告知のX（旧Twitter）投稿は50万viewを超える反響を集め、多くのクリエイターやユーザーから関心を集める形で企画がスタートしました。

その後、X上で作品投稿を募集した結果、200作品を超えるAIクリエイティブ作品が投稿され、投稿作品の動画再生数は累計100万回以上に達するなど、コミュニティを巻き込んだ盛り上がりを見せました。

また本企画は、生成AI時代のコンテンツ創作の可能性を探るだけでなく、イーサリアム市場の普及を目的としたコミュニティ主導の取り組みとしても実施されたものです。

■ファンが世界観を拡張するUGC文化

本コンテストでは、参加者が当社オリジナルのキャラクター「TORICOちゃん」や「当社」及び「イーサリアム」の世界観を自由に解釈し、

- 架空アニメ作品- オリジナルキャラクター- アニメオープニング- ストーリー動画

などを制作しました。

これは、ファンが作品世界を拡張していく「UGC（ユーザー生成コンテンツ）」の新しい形とも言えます。生成AIの登場によって、ファンは単なるコンテンツの消費者ではなく、作品世界を共に創るクリエイターへと変化しつつあります。

■最優秀賞および受賞作品

🏅最優秀賞 & SOZO賞（ダブル受賞）

最優秀賞：Amazonギフト券 50,000円分

SOZO賞：30,000円

いもと@AIアニメーター（@imoto_akira(https://x.com/imoto_akira/status/2027911335556874679?s=20)）

AI動画と音楽を組み合わせ、TORICOのキャラクター世界を拡張するオリジナルキャラクター「ぷしゅまる」を制作。イーサリアムのガス代をモチーフにした独自の設定と完成度の高い映像表現が評価され、審査員満場一致で最優秀賞に選ばれました。

🥈優秀賞（3名）

Amazonギフト券 20,000円分

- またべえ（@matabee_GTO(https://x.com/matabee_GTO/status/2028954718836539508?s=20)）様- AI_TSUBAKI（@AI__TSUBAKI(https://x.com/AI__TSUBAKI/status/2029240157757685992?s=20)）様- 沖田ミツヲ（@okita_mitsuwo(https://x.com/okita_mitsuwo/status/2029500437079146707?s=20)）様🎖️審査員特別賞（5名）

AIストーリー作品、短編動画、ゲーム風映像など、生成AIの多様な活用を示す作品が選出されました。

⚡先着ボーナス賞（20名）

コンテストの早期参加者に対し、Amazonギフト券1,000円分を贈呈しました。

※各受賞作品の詳細や作品動画については、以下の記事をご覧ください。

https://x.com/IHayato/status/2031928119217860818?s=20

■生成AIが切り開く新しいコンテンツ創作

今回のコンテストで特徴的だったのは、個人クリエイターがAIを活用し、アニメーション・音楽・映像作品を制作している点です。従来、アニメーション制作や映像制作は多数の専門職による分業体制が一般的でしたが、生成AIの登場により

- 個人による動画制作- AI音楽との組み合わせ- オリジナルキャラクター制作

などが容易になりつつあります。

今回のコンテストでも、参加者がそれぞれ独自の発想でストーリーやキャラクターを生み出し、個人の想像力をそのままコンテンツとして表現する新しい創作の形が数多く見られました。

■イーサリアムをもっと身近にするために

暗号資産やブロックチェーン技術は近年急速に発展している一方で、一般の人々にとってはまだ専門的で難しいイメージを持たれることも少なくありません。

特にイーサリアムは、スマートコントラクトや分散型アプリケーション（DApps）など、次世代インターネットの基盤として世界中で活用が進んでいますが、その思想や可能性が広く理解されているとは言えない状況もあります。

当社はイーサリアムトレジャリー事業を推進する企業として、単に暗号資産を保有・運用するだけでなく、イーサリアム文化圏の発展にも貢献する企業でありたいと考えています。

そのため今回の「AI魔法コンテスト」では

- 生成AIという最先端技術- クリエイターやコミュニティのUGC- イーサリアムの世界観

を掛け合わせることで、イーサリアムをより身近に感じてもらう新しいコミュニティ主導の文化的アプローチを試みました。実際に投稿された作品の多くでは、イーサリアムをテーマにした物語やブロックチェーンを題材にしたキャラクターなどが生まれ、技術的な概念がクリエイティブとして表現されています。

これは、難解に思われがちな暗号資産の概念を、ストーリーや映像という形で誰もが楽しめる文化へと翻訳する試みでもあります。

■株式会社TORICO 代表取締役 安藤拓郎のコメント

「イーサリアムは、世界を変える力を持っています。しかし、その力を一部の専門家だけが理解している状態に留めておくのはもったいない。今回のコンテストを通じて、イーサリアムがAIクリエイターの手によって鮮やかな『映像』や『キャラクター』に変わり、多くの人々に笑顔と驚きを与えたことに、私は強い手応えを感じています。トレジャリー企業としての私たちの役割は、ETHを静かに保有することではなく、クリエイターやファンの皆さんと共に『イーサリアムのある未来』をワクワクするものに変えていくことです。この草の根の活動こそが、市場の信頼を勝ち取り、イーサリアム経済圏を真に豊かなものにすると信じています。」

■今後の展開

今回のコンテストは予想を上回る盛り上がりを見せ、AIクリエイティブの可能性を強く感じる結果となりました。

AIアニメ制作ツールなどの進化も急速に進んでいることから、今後は

- 新テーマでのAIコンテスト開催- AIクリエイターコミュニティの拡大- 新しいコンテンツ創作の実験

などを検討しています。

当社は今後も、テクノロジーとクリエイティブ、そしてコミュニティの力を融合させながら、新しい文化の創出とイーサリアム文化圏の発展に取り組んでまいります。

■当リリースに関する問い合わせ先

株式会社TORICO 管理部 IR担当

メールアドレス：ir@torico-tokyo.com

IRページ：https://www.torico-corp.com/ir/

「TORICOちゃん」公式アカウント：https://x.com/toricochan_ETH