ゴールデンウィークはツエーゲン金沢を見にいこう！合計8,000名様に、OJICOデザイン「クラブ創設記念Tシャツ」プレゼント！
この度、ツエーゲン金沢(J3)では、ゴールデンウィーク期間中に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグの3試合において、石川県発のTシャツブランド「OJICO(オジコ)」がデザインしたクラブ創設20周年記念Tシャツを先着8,000名様にプレゼントすることが決定いたしました。
ゴールデンウィークは、家族や友人とお揃いのTシャツを身に纏い、スタジアムを真っ赤に埋め尽くそう！
先着8,000名様に、OJICOデザインTシャツプレゼント！
石川県発のTシャツブランド「OJICO（オジコ）」は、親子おそろいで楽しめるデザインが魅力的なTシャツブランドです。ツエーゲン金沢とOJICOがコラボするのは今年で8度目に。
今回のTシャツデザインは、ツエーゲン金沢のマスコット「ゲンゾー」が、今年の干支である「馬」に跨り、石川県金沢市で開催される「金沢百万石まつり」の最大の見どころである豪華絢爛な時代パレードによく見られる、加賀藩祖・前田利家公の金沢城入城を再現したデザインに。
またTシャツの背面には、クラブ創設20周年記念パートナーとして、ご協賛いただく企業様の社名が連なります。
1.各試合の先着引き換え枚数と引き換え可能時間
[表: https://prtimes.jp/data/corp/45234/table/1236_1_ca2acedaabeddba0047cb385e7994391.jpg?v=202603141251 ]
※上記を各試合の上限枚数として、残数は翌試合に引き継ぎます。
※後半開始を目処に引換は終了します。後日の受け渡しはできませんので時間内にお越しください。
2.受け取り方法
ツエーゲン金沢公式LINEを友達追加いただき、引換券を取得ください。
■引換券の取得はこちら(https://liff.line.me/2008884005-Jhpi0jPU/campaigns/5d95652a-3344-4426-9b9f-58c5955d7250)
■取得開始日時：5月1日(金)0:00
お子様の受け取りについて
スマートフォンをお持ちでないお子様は、親御様と一緒に受け取り場所へお越しください。
親御様の受け取り処理時に、お子様分を一緒にお渡しいたします。
※すでに引換券が受け取り済み状態など、別タイミングでのお渡しはできません。
3.受け取り場所（3試合共通）
南サイドスタンド下（1階：再入場口横）
OJICO（オジコ）- 毎日がちょっと楽しくなるTシャツ。
「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」を合言葉に、遊びごころあふれる仕掛けとストーリーが詰まったアイテムを展開しています。
ベビーから大人まで揃う最大13のサイズ展開で、ファミリーや仲間との「お揃い」も自由自在。着ているだけで会話が弾む、そんなワクワクする体験をお届けします。
▷OJICO公式サイト：https://www.ojico.net
試合観戦チケットの購入はこちらから :
https://www.jleague-ticket.jp/club/zk/?utm_source=ZK&utm_medium=web&utm_campaign=official