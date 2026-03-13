【新刊発売】巻頭特集は「時代はハイブリッド！」。『MOTOR FAN illustrated Vol.234』3月13日発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 モーターファン・イラストレーテッド vol.234

～時代はハイブリッド！～

発売日：2026年3月13日

定価：2,100円（本体価格：1,909円）

JANコード：9784779654176

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505417/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年3月13日より自動車の技術を写真と図解で詳解する『モーターファン・イラストレーテッド vol.234』を発売いたします。

「テクノロジーがわかると、クルマはもっと面白い」をコンセプトに、技術的な視点で自動車業界を分析する月刊誌モーターファン・イラストレーテッド。最新号となるvol.234は、巻頭特集として「時代はハイブリッド！」を掲載しました。かつては日本のお家芸とも言われた、内燃機関とモーターを組み合わせて自動車用パワートレーンを構築する“ハイブリッド”という概念は、いまや世界中の自動車メーカーがこぞって注力する重要なカテゴリーへと成長しました。将来のBEV普及までのタイミングにおいて、厳格化されるさまざまな規制に対応するにはICEとモーター／ジェネレーター、バッテリーを組み合わせる技術が欠かせません。燃費重視のコンパクトカーだけではなく、大型SUVやスポーツカーも含めてさまざまなバリエーションが生み出されている現代のハイブリッドを、改めて多方面から検証しました。

またSUBARUの新型電気自動車であるトレイルシーカーの試乗＆四輪トルク制御の解説や、ホンダの新たな自動運転へのチャレンジなど注目のニュースも掲載。その他の人気レギュラー企画にもご注目下さい。

（三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505417/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505417/)）

トヨタ・プリウスが嚆矢となった、内燃エンジンと電気モーターを組み合わせる自動車用パワートレーンがハイブリッドです。ますます厳格化される様々な規制をクリアするために、純粋なエンジンのみのクルマは今後、どんどん少なくなっていくことが予想されています。今号の巻頭特集では、初代プリウスの衝撃をPrologueとして紹介するとともに、ハイブリッドの基礎知識と最新事例を取り上げます。

従来ハイブリッドのタイプ別分類は、「シリーズ式」「パラレル式」「シリーズパラレル式」という言葉が使われていましたが、現在はこの呼称での分類は徐々に少なくなってきました。その背景と、欧州勢を中心としてパワートレーンのどの位置にモーターを配置するのかを分類の指標とする「P0」「P1」「P2」……といった新たな分類法の内容を、改めて紹介していきます。

エンジンは発電に徹し、タイヤを駆動するのはモーターのみというのが「シリーズ式」ハイブリッドです。その代表格である日産e-POWERの最新世代が、昨年夏に欧州で販売をスタートした新型キャシュカイに搭載されているもの。「第3世代」と日産が銘打ったこのシステムの、完全新設計された1．5L直3ターボエンジンや電動駆動ユニットを詳細に分析しました。

近年、海外の自動車メーカーもハイブリッドの開発→市場投入を積極的に進めていますが日本の自動車メーカーのハイブリッド・ラインアップはやはりずば抜けて豊富といえます。そこで現在、国産自動車メーカーが販売中のハイブリッドをシステム別に分類。そのメカニズム的な特徴を解説すると同時に、代表的な搭載モデルを図鑑形式でまとめました。

SUBARUがソルテラに続いてデビューさせたBEVの新型モデルがこちらのトレイルシーカーです。昨年のマイナーチェンジで性能をジャンプアップさせたソルテラですが、トレイルシーカーは電動駆動系にさらに磨きを掛けて誕生。インバーターやモーター、バッテリーがどう進化したかの解説と、積極的に前後のトルク配分を変える新制御の目的や効果をプロトタイプ試乗会で確かめました。

★CONTENTS

005 mf eye2026年フォーミュラE東京大会はナイトレースとして開催 さらにタイトルパートナーにTDKが就任

007 mf eyeフェラーリ初BEV「ルーチェ」のインパネを公開 デザインは元アップルのデザイナーチームが担当

009 mf eye空気中の水分をナノレベルで「水粒子」に アイシンがヘアカラーの仕上がりを向上

011 mf eye環境負荷を下げるRRBO（再精製基油）とはなにか？ トライボジャパンが日本初の革新的なエンジンオイルを開発

012 Driving ImpressionSUBARUトレイルシーカー試乗

AWDはリヤモーターの出力を上げ積極的に前後のトルク配分を変える新制御を適用

016 Special Report「低速だけ」から時速60kmへ

ホンダが取り組むレベル4の自動運転

022 図解特集：時代はハイブリッド！

エンジンとモーターの組み合わせはもう日本だけのガラパゴス技術ではない

024 Prologueすべてが未来につながっていた

自動車産業を変えた初代プリウス

028 Chapter 1 ハイブリッドシステム概論

036 Chapter 2 最新事例

Case 1

第３世代e-POWERの進化を探る

日産キャシュカイに搭載された新エンジン＆電動アクスル

044 Case 2エンジン駆動時の2段変速を新搭載

ホンダ新型CR-Vのe:HEVシステム

050 Case 3海外OEMもHEV展開を加速

先行している日系メーカーをバリエーション拡充で追撃

054 Case 4広範囲をカバーする基幹システム

パンチ＆ステランティスのHEV戦略

056 Case 5得意分野で電動化を支える

海外サプライヤーのHEV対応

058 Case 6軽自動車にもストロングハイブリッド！

ダイハツが公開した超小型のパワートレーンを探る

060 Column

What is HEV ? How do we ?

いまでも毎日トランスミッションのこと あれこれ考えています

Mパワーラボ代表 守弘信治インタビュー

066 Chapter 3ハイブリッドシステム図鑑

～日本には、これだけ多くのハイブリッドシステムがある～

国産ハイブリッド・システム別総覧

076 BirdView 自動車鳥瞰図 牧野茂雄

078 RACING CAR エンジニアの流儀 LAP 95 永嶋 勉

080 変態内燃機関列伝 第十五回 渡邉 生

082 ニューカー二番搾りby 福野礼一郎 第155回 レクサスLBX

086 トヨタ自動車 エンジニアのしごと

第5回 ウェルキャブとともに、つながる仲間の輪を広げる

090 Special Report産業を支えるエンジン発展のために 日本陸用内燃機関協会（LEMA）の活動

092 Special Report貨物専用新幹線の登場で、国内の物流はどう変わるのか？

096 次号予告

モーターファン別冊 モーターファン・イラストレーテッド vol.234

～時代はハイブリッド！～

発売日：2026年3月13日

定価：2,100円（本体価格：1,909円）

JANコード：9784779654176

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505417/

●復刻堂 ～ニューモデル速報

絶版になっていたニューモデル速報 シリーズが【復刻版】になって蘇る！

懐かしいタイトルが多数ラインナップ。

クルマ・バイクのオンデマンド書店【復刻堂】はこちらから

↓↓↓

https://sanei-web-shop.jp/products/list.php?category_id=668

●ニューモデル速報 インポートシリーズ

絶版になっていたニューモデル速報 インポートシリーズが【復刻版】になって蘇る！

懐かしいタイトルが多数ラインナップ。

クルマ・バイクのオンデマンド書店【復刻堂】はこちらから

↓↓↓

https://sanei-web-shop.jp/products/list.php?category_id=680

●復刻堂 ～ハイパーレブ

絶版になっていたハイパーレブ シリーズが【復刻版】になって蘇る！

懐かしいタイトルが多数ラインナップ。

クルマ・バイクのオンデマンド書店【復刻堂】はこちらから

↓↓↓

https://sanei-web-shop.jp/products/list.php?category_id=667

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年3月13日

株式会社三栄