キユーピー３分クッキング講師歴45年宮本和秀先生が、3月21日(土)で番組を卒業最後の１週間は『今だからこそ伝えたいレシピ』

株式会社CBCテレビ

ＣＢＣテレビで放送している料理番組「キユーピー３分クッキング」で45年にわたり講師を務めた宮本和秀先生が、2026年3月21日(土)の放送をもって番組を卒業されます。

最後の放送となる来週16日（月）からは、「宮本先生スペシャル」と題して行った公開収録の模様をお届けします。

写真：アシスタント・夏目みな美CBCアナウンサーと

最後の１週間は、今だからこそ伝えたいレシピ

講師歴45年という長い年月で、宮本先生が提案したレシピは4393品。フランスで修行されていた時の経験を生かしたメニューから、手軽だけどひと工夫でさらに美味しくなる家庭料理まで、常に料理を作る人のことを考え「簡単・便利」を追求されてきました。放送最後の1週間も、ひと工夫ある「今だからこそ伝えたいレシピ」です。

【公開収録の放送日と献立】

●３月16日(月) 「コンビーフのロールキャベツ」

テキスト創刊号で紹介したレシピ。

昭和30年代の食の洋風化に伴いコンビーフは人気の缶詰でした。

今回は、固くなったパンを活用するプラスエコも取り入れました。

●３月17日(火) 「サーモンピラフ」

昭和五30～40年代は、炊いたご飯を炒めて作ることが主流でしたが、番組では生米を使った本格的なピラフを紹介。

今回は手軽さをプラスして、炊飯器で炊いて仕上げます。

●３月18日(水) 「新玉ねぎのやわらかシューマイ」

宮本家では親子で作った食育レシピの

「シューマイ」。今回は旬の新玉ねぎを使ったレシピでご紹介します。

●３月19日(木) 「ポテトサラダ」

番組初代講師である父・三郎先生直伝のレシピ。ドレッシングで下味を付けて味に奥行きを出します。

●３月20日(金) 「ロッククッキー」

宮本先生幼少期の思い出の味。

生地の型抜きがいらないため、お菓子作り初心者の方にもおすすめです。

●３月21日(土) 「いなりずし」

土曜テーマ「みんなで食べたいおすし」に合わせ、行楽シーズンのお弁当にもぴったりのレシピをご紹介します。

【最後の収録を終えて 宮本和秀先生コメント】

視聴者の想いを実感

２日間にかけての公開収録。何とか堪えましたが、涙腺が緩みっぱなしでした。通常の一方通行的な収録とは違い、ご来場者の「温かい拍手や、涙しながらの笑顔笑顔」を目の当たりにし、こんなにも多くの方々に親しまれていたのだと、改めて実感いたしました。

全国各地からの８００人超のご来場者以外にも、きっと同じように番組を愛してくださっている大勢のファンが、いらっしゃるのだということを改めて確信した収録でもありました。

公開収録を企画していただくにあたり、当初、私は「質素に静かに送り出してほしい」と、お願いいたしました。しかし、生涯の記憶に残る素晴らしいステージを用意していただき、無事に終えた今「やってよかった」と、達成感、充実感に満ちております。

番組スタッフをはじめ、スポンサーなど多くの関係者には深くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました（涙）。

宮本和秀 （みやもと かずひで）先生

1951年 愛知県生まれ 74歳

番組初代講師であり父である宮本三郎先生に代わり、

1980年6月に番組講師へ。着任してから約45年。

「愛情は、塩にも勝る調味料」をモットーに、作りやすい家庭料理を提案。

2026年3月放送をもって番組を卒業。

【番組概要】

＜タイトル＞ 「キユーピー３分クッキング」

＜放送日時＞毎週月～金曜 １１：２０～１１：３０

毎週土曜 １１：３０～１１：４０（※一部地域で放送時間は異なります）

（ＣＢＣテレビ製作/全国１３局ネット）

＜出 演＞

料理講師 Ｋａｎａｋｏ きじまりゅうた こてらみや 高井英克 宮本和秀 （五十音順）

アシスタント 佐藤楠大（ＣＢＣアナウンサー）

夏目みな美（CBCアナウンサー）

古川枝里子（ＣＢＣアナウンサー）

（五十音順）